Chiuveta este una dintre suprafețele din bucătărie pe care le folosim cel mai des, dar tocmai de aceea poate acumula în timp resturi alimentare, grăsime, urme de săpun și depuneri minerale. Apa simplă nu este întotdeauna suficientă pentru a îndepărta toate aceste urme, mai ales în cazul apei dure.

Bicarbonatul de sodiu și oțetul alb sunt două dintre cele mai cunoscute ingrediente folosite pentru curățarea chiuvetei. Însă există o greșeală pe care mulți o fac: le amestecă direct, convinși că reacția efervescentă înseamnă că suprafața este curățată mai bine.

Experții în curățenie explică însă că cele două ingrediente ar trebui folosite succesiv, nu împreună. Bicarbonatul poate ajuta la îndepărtarea murdăriei ușoare, în timp ce aciditatea oțetului este utilă în special pentru anumite depuneri minerale, potrivit Marta Stewart.

Bicarbonatul și oțetul pot fi utile, dar nu împreună

Bicarbonatul de sodiu este un abraziv blând, iar oțetul are o aciditate care poate ajuta la îndepărtarea petelor provocate de apa dură.

„Sunt non-toxice, accesibile, suficient de blânde pentru majoritatea suprafețelor și deodorizează foarte bine, în timp ce descompun murdăria, reziduurile de săpun și petele ușoare”, explică Becky Rapinchuk, fondatoarea Clean Mama și autoarea mai multor cărți despre curățenie.

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Totuși, cele două ingrediente nu sunt potrivite pentru orice tip de murdărie. Robin Murphy, chief cleaning officer al Maid Brigade, atrage atenția că bicarbonatul și oțetul nu sunt eficiente împotriva grăsimii dificile, deoarece nu conțin agenții tensioactivi care fac detergentul de vase eficient în acest caz.

Greșeala pe care trebuie să o eviți când folosești bicarbonat și oțet

Dacă torni oțet peste bicarbonat, reacția este imediată: apar bule și spumă. Tocmai această efervescență îi face pe mulți să creadă că au găsit o metodă de curățare foarte puternică.

În realitate, experții recomandă să nu le amesteci.

„Oțetul este acid, iar bicarbonatul de sodiu este alcalin. Atunci când sunt combinate, reacționează și produc dioxid de carbon, adică bulele pe care le vezi, împreună cu apă și acetat de sodiu. Efervescența poate oferi puțină agitație și poate ajuta la desprinderea murdăriei superficiale, însă acidul și baza se neutralizează reciproc”, explică Robin Murphy.

Prin urmare, nu reacția spectaculoasă este ceea ce trebuie urmărit, ci folosirea fiecărui ingredient pentru ceea ce face cel mai bine.

Când bicarbonatul și oțetul sunt neutralizate, își pierd din puterea de curățare. Dacă unul dintre ingrediente este în exces, o parte din proprietățile sale poate rămâne, însă rezultatul este imprevizibil. Experta recomandă folosirea bicarbonatului sub formă de pastă, clătirea lui și abia apoi folosirea oțetului diluat, dacă mai există depuneri minerale.

Cum cureți corect chiuveta, pas cu pas

Pentru o curățare eficientă, metoda recomandată de experți presupune câțiva pași simpli.

1. Îndepărtează resturile și spală chiuveta.

Folosește apă caldă și o cantitate mică de detergent de vase pentru a îndepărta grăsimea și murdăria de la suprafață. Clătește apoi chiuveta.

2. Prepară pasta de bicarbonat.

Amestecă aproximativ 3 linguri de bicarbonat de sodiu cu o lingură de apă, până obții o pastă moale.

3. Curăță ușor suprafața.

Aplică pasta cu un burete umed care nu zgârie sau cu o lavetă moale. Dacă ai o chiuvetă din inox, freacă ușor în direcția fibrei metalului. Clătește bine după aceea.

4. Folosește oțetul doar dacă au rămas depuneri minerale.

Amestecă părți egale de oțet alb distilat și apă. Aplică soluția pe zonele cu pete sau depuneri folosind o lavetă moale.

5. Lasă soluția să acționeze aproximativ cinci minute.

Nu lăsa însă oțetul să se usuce pe suprafață și nu îl lăsa peste noapte. Freacă ușor și clătește.

6. Clătește și usucă foarte bine.

Șterge chiuveta și bateria cu o lavetă curată. Uscarea este importantă deoarece împiedică apa să lase un nou strat de minerale pe suprafață.

Nu confunda curățarea cu dezinfectarea

Un alt lucru important este că bicarbonatul și oțetul nu trebuie privite ca înlocuitori universali pentru produsele dezinfectante.

„Oțetul poate reduce anumite microorganisme, dar nici oțetul, nici bicarbonatul nu sunt dezinfectanți de încredere”, avertizează Robin Murphy.

Dacă scopul este dezinfectarea, recomandarea expertei este ca suprafața să fie mai întâi curățată, iar apoi să fie folosit un dezinfectant aprobat pentru materialul respectiv.

Atenție la materialul din care este făcută chiuveta

Nu orice chiuvetă reacționează la fel la bicarbonat și oțet.

Chiuvetele din inox neacoperit, porțelan glazurat și ceramică sunt, în general, considerate compatibile cu această metodă, dacă este folosită ocazional și cu grijă: burete moale, timp scurt de contact pentru oțet și clătire temeinică.

În schimb, bicarbonatul și oțetul trebuie evitate pe piatră naturală, precum granit, marmură și travertin. Aciditatea oțetului poate afecta piatra, poate produce un aspect mat și poate deteriora anumite straturi de protecție.

Experții recomandă prudență și în cazul fontei neprotejate, lemnului ceruit și aluminiului, precum și al chiuvetelor din cupru, alamă și bronz, în special atunci când acestea au finisaje decorative sau patinate.

Pentru chiuvetele din materiale compozite, emailate, solid-surface, inox acoperit sau cu finisaje speciale, este recomandată verificarea instrucțiunilor producătorului înainte de folosirea bicarbonatului sau oțetului.

Dacă nu știi exact din ce material este făcută chiuveta, experții recomandă să începi cu apă caldă și detergent de vase.

Cât de des poți folosi metoda

Pentru chiuvetele compatibile, metoda poate fi folosită săptămânal. Totuși, frecarea agresivă, expunerea repetată la acid sau lăsarea reziduurilor pe suprafață pot afecta în timp anumite finisaje.

Pentru curățarea obișnuită, Robin Murphy preferă o variantă mai simplă: apă caldă și detergent de vase.

Iar dacă folosești bicarbonat și oțet, regula esențială este simplă: nu le amesteca. Folosește bicarbonatul primul, clătește, apoi folosește oțet diluat doar dacă mai există depuneri minerale.