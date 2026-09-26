Un pahar cu vin poate rămâne în organism aproximativ 3 ore și jumătate, o bere aproximativ 2 ore și jumătate, iar un shot circa o oră și jumătate, potrivit unor calcule realizate de organizația britanică Road Respect, citate de presa sârbă. Medicii atrag însă atenția că timpul de eliminare diferă de la o persoană la alta și că aceste estimări nu pot fi folosite pentru a stabili cu certitudine momentul în care cineva poate conduce, potrivit Mediafax.

Alcoolul începe să își facă efectul la câteva secunde după ce ajunge în organism, iar concentrația din sânge poate atinge nivelul maxim la aproximativ 30 de minute de la consum. Viteza de metabolizare este influențată de cantitatea consumată, greutate, sex, metabolism și ritmul în care au fost băute băuturile alcoolice.

Cât timp ar trebui să aștepți după ce ai consumat alcool

Potrivit calculelor Road Respect, timpul estimativ de eliminare crește odată cu numărul de băuturi consumate. Astfel, un singur pahar de vin ar necesita aproximativ 3 ore și jumătate, în timp ce cinci pahare ar putea însemna mai mult de 17 ore.

Pentru alte tipuri de băuturi, estimările indică aproximativ 2 ore și jumătate pentru o bere și circa 1 oră și jumătate pentru un shot de băutură spirtoasă.

Aceste intervale sunt orientative. Nu există o formulă simplă prin care să poată fi stabilit cu exactitate momentul în care alcoolul a fost eliminat complet din organism.

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Alcoolul afectează capacitatea de a conduce

Medicii avertizează că alcoolul poate modifica modul în care șoferul percepe situațiile din trafic. Reflexele devin mai lente, atenția scade, iar capacitatea de a aprecia corect distanțele și viteza poate fi afectată.

Profesoara Slavica Vučinić explică faptul că alcoolul poate determina șoferul să își supraestimeze capacitatea de a conduce. În același timp, câmpul vizual se poate îngusta, ceea ce crește riscul ca indicatoarele sau pietonii să nu fie observați la timp.

În cazul unui consum mai mare, pot apărea tulburări de vedere, inclusiv vedere dublă și dificultăți în aprecierea distanțelor. Farurile mașinilor care vin din sens opus pot deveni, de asemenea, mai greu de suportat.

Cât timp poate fi detectat alcoolul în organism

Medicul Biserka Obradović susține că alcoolul poate rămâne în organism între 6 și 72 de ore, în funcție de cantitatea consumată și de caracteristicile individuale ale organismului.

În sânge, alcoolul poate fi detectat până la aproximativ 12 ore, în urină între 12 și 24 de ore, iar în aerul expirat urmele pot persista până la 24 de ore, potrivit explicațiilor citate.

Timpul de metabolizare diferă de la o persoană la alta. Cantitatea de alcool consumată și intervalul în care a fost băută influențează concentrația alcoolului din organism și viteza cu care acesta este eliminat.

Medicii recomandă să nu conduci după ce ai consumat alcool

Toxicologul Radomir Kovačević recomandă o pauză de cel puțin două ore și jumătate înainte de a conduce, însă subliniază că timpul necesar poate varia în funcție de sex, greutate și metabolism.

Medicii citați atrag atenția că estimările privind timpul de eliminare nu trebuie interpretate ca o garanție că o persoană este aptă să conducă după expirarea unui anumit număr de ore.

Cea mai sigură abordare este să nu te urci la volan după consumul de alcool și să aștepți până când acesta a fost eliminat complet din organism.