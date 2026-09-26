Tinerii din generația Z se îndreaptă tot mai mult către antrenamentele de forță și exercițiile cu greutăți, în timp ce participarea la activități cardio precum alergarea, înotul și clasele de fitness a scăzut în ultimii ani în rândul adulților cu vârste între 16 și 34 de ani din Anglia. Datele Sport England arată însă că alergarea rămâne una dintre cele mai practicate forme de mișcare, conform BBC.

Schimbarea este observată și în sălile de fitness. Antonia Duffin, antrenoare personală și proprietara unei săli dedicate femeilor în Manchester, spune că tot mai mulți clienți tineri sunt interesați de exercițiile de forță.

„Cred că oamenii încep să înțeleagă importanța lor, prevenim osteoporoza și lucruri de genul acesta”, explică ea.

Potrivit datelor Sport England, procentul adulților cu vârste între 16 și 34 de ani din Anglia care au participat la activități sportive sau de fitness cel puțin de două ori în ultimele 28 de zile s-a modificat în ultimii nouă ani.

Participarea la alergare a scăzut de la 23,4% în 2016-2017 la 20,9% în 2024-2025. În cazul claselor de fitness, procentul a coborât de la 15,3% la 12,7%, iar înotul a scăzut de la 10% la 8,3%. Și sesiunile de antrenament pe intervale au pierdut teren, de la 8,3% la 5,9%.

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În același timp, activitățile asociate antrenamentului de forță au crescut. Participarea la sesiuni de sală a ajuns la 18,6%, față de 17,9% în 2016-2017. Utilizarea aparatelor de fitness a crescut de la 11,1% la 13,1%, iar sesiunile cu greutăți, de la 7,2% la 8,5%.

Datele nu au fost testate pentru semnificație statistică, astfel că schimbările trebuie interpretate cu această limitare.

De ce aleg tinerii greutățile

Dr Andrew Scott, expert în exercițiu fizic de la University of Portsmouth, spune că sălile de fitness oferă o gamă mai largă de activități, inclusiv antrenamente de rezistență, care pot produce schimbări vizibile asupra compoziției corporale.

Social media contribuie, la rândul său, la popularizarea acestui tip de antrenament. Potrivit lui Scott, mulți tineri își iau informațiile despre fitness de la influenceri care își prezintă propriile rutine și rezultate.

Și forma de antrenament se schimbă. Antrenamentele hibride, precum Hyrox, combină exercițiile de forță cu elemente cardio și au și o componentă socială și competitivă.

Pentru Will Seward, în vârstă de 19 ani, mersul la sală a început încă din perioada liceului, cu obiectivul de a deveni mai puternic și de a-și dezvolta musculatura. Inițial folosea banda de alergare și bicicleta, însă ulterior a trecut la exerciții mai explozive cu greutăți.

Tânărul spune că antrenamentele au avut un impact asupra vieții sale de zi cu zi, inclusiv asupra stării de spirit și a percepției generale asupra sănătății.

Două ore de antrenament de forță pe săptămână

Cercetări recente citate în material indică faptul că aproximativ două ore de antrenament de forță pe săptămână pot avea unele beneficii comparabile cu exercițiile aerobice regulate. Printre efectele asociate se numără reducerea riscului de deces provocat de boli cardiovasculare, protejarea sănătății creierului și creșterea stimei de sine.

Datele Our Future Health arată, în același timp, că adulții mai tineri tind să acumuleze mai multe minute de activitate fizică viguroasă decât persoanele mai în vârstă.

În grupa 18-29 de ani sunt raportate, în medie, 116 minute de activitate viguroasă pe săptămână, față de 97 de minute pentru categoria 30-39 de ani și 83 de minute pentru 70-79 de ani.

În cazul activității moderate, situația este inversată. Persoanele de 18-29 de ani acumulează în medie 198 de minute pe săptămână, în timp ce grupa 60-69 de ani ajunge la 270 de minute, iar cea de 70-79 de ani la 278 de minute.

Alergarea nu dispare din rutina tinerilor

Chiar dacă participarea la alergare a scăzut în rândul adulților tineri, aceasta rămâne cea mai populară formă de mișcare pentru bărbații și femeile tinere și se află printre primele două activități sportive pentru adulții din Anglia.

În 2024-2025, alergarea a fost practicată de 13,3% dintre femei și 16,4% dintre bărbați, potrivit Sport England. Pentru femei, următoarele activități din top au fost clasele de fitness, 21,9%, sesiunile la sală, 12,6%, înotul, 10,4%, și utilizarea aparatelor de fitness, 9,3%.

În rândul bărbaților, după alergare urmează sesiunile la sală, cu 14,5%, utilizarea aparatelor de fitness, 11,2%, mersul pe dealuri și munte, 9%, și fotbalul, 8,3%.

Alergarea organizată în grupuri continuă să atragă participanți. Parkrun, o serie de evenimente gratuite desfășurate în Marea Britanie, organizează peste 1.400 de curse în fiecare weekend.

Datele Parkrun pentru cele 12 luni până în iulie 2026 arată că ponderea participanților cu vârste între 20 și 29 de ani a crescut de la 10,3% în 2016 la 11,8% în 2026. În același timp, cea mai mare creștere a fost înregistrată în grupele de vârstă mai înaintată.

Profesoara Esther van Sluijs, specialistă în epidemiologie comportamentală la Loughborough University, spune că activitățile sportive desfășurate în comunitate oferă și oportunități de socializare. Accesul la cluburi și activități sportive din apropierea locuinței poate fi important într-un context în care munca de acasă este tot mai răspândită.

Pentru tineri, fitnessul devine o prioritate de cheltuieli

Interesul pentru fitness se reflectă și în modul în care tinerii își alocă banii.

Datele UK Active arată că 27% dintre persoanele cu vârste între 16 și 34 de ani au declarat, în aprilie 2026, că sănătatea, fitnessul și abonamentul la sală reprezintă o prioritate atunci când își stabilesc bugetul pentru cheltuielile discreționare. În aprilie 2024, proporția era de 21%.

Studiul a inclus 623 de persoane în 2026, față de 614 în 2024.

Un sondaj realizat în 2026 de Gym Group arată că o treime dintre respondenții din generația Z cheltuiau între 26 și 50 de lire sterline pe lună pentru sănătate și fitness, în timp ce un sfert declarau cheltuieli de peste 50 de lire.

Cordelia Sheridan, în vârstă de 27 de ani, merge la sală de patru-cinci ori pe săptămână și plătește 45 de lire sterline pentru abonament. Ea spune că îl tratează ca pe o cheltuială esențială.

Rutina sa actuală include aproximativ 10 minute pe aparatul de urcat scări, urmate de 35 de minute de exerciții cu greutăți și aparate pentru coapse, șolduri și zona lombară.

Anterior, antrenamentele sale erau concentrate în principal pe cardio. A trecut ulterior la greutăți pentru că își dorea să își măsoare mai clar progresul și să devină mai puternică.

Pe lângă rezultatele fizice, componenta socială este un alt motiv pentru care tinerii aleg sala, cluburile de alergare sau sporturi precum padelul. Potrivit medicului și antrenorului personal Hussain Al-Zubaidi, activitatea fizică este mai ușor de integrat în rutină atunci când este accesibilă, socială și plăcută.