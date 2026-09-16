VIDEO ABC în bucătărie | Cum faci acasă cartofi chips crocanti și aromați. Secretul unui bucătar cu stele Michelin explicat pas cu pas

16 sept. 2026, Rețete
VIDEO ABC în bucătărie | Cum faci acasă cartofi chips crocanti și aromați. Secretul unui bucătar cu stele Michelin explicat pas cu pas
Sursa foto: Pexels
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Cuprins
  1. Tehnica pentru textura perfectă
  2. Condimentarea, detaliul care face diferența

Cu câteva trucuri simple de tehnică și condimentare, banalul cartof poate fi transformat într-un snack spectaculos: chipsuri extrem de crocante și pline de savoare. Și nu e valabil doar pentru cartofi, ci și pentru alte legumime, morcov, rădăcină de păstârnac etc. Jordi Cruz, un bucătar cu trei stele Michelin, a demonstrat cum se pot realiza, simplu, la tine acasă.

Tehnica pentru textura perfectă

Obținerea acelui punct crunchy ideal depinde de respectarea riguroasă a trei pași esențiali în bucătărie:

Cartofii se taie într-o formă fină și pentru a obține fâșii lungi și uniforme sau rondele. Folosește o mandolină sau taie felii fine cu cuțitul. Să fie de aceeași dimensiune.

Spălarea și îndepărtarea riguroasă a excesului de amidon este pasul crucial care previne înmuierea cartofilor și le asigură o textură aerată. Pune cartofii tăiați într-un vas cu apă.

Usucă bine cartofii înainte de a-i pune în ulei.

Prăjirea se realizează într-un ulei curat, la o temperatură de 180°C, asigurând o rumenire uniformă și o crustă impecabilă.

Condimentarea, detaliul care face diferența

După prăjire urmează etapa creativă. Pentru a da acestor simple chipsuri gustul de la un restaurant select, chef Jordi recomandă combinații de condimente fine presărate imediat după scoaterea din baie de ulei:

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  • Sare fină
  • Pulbere de oregano
  • Roșii uscate liofilizate
  • Ceapă afumată
  • Busuioc uscat.

Combinațiile pot fi realizate după gustul celui care gătește. Crocante, ușoare și extrem de versatile, aceste chipsuri sunt ideale ca garnitură sau aperitiv, deși, consumate ca atare, au tendința să dispară periculos de repede de pe farfurie.

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