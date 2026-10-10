De ce să nu-i dai zahăr copilului în primii 3 ani de viață / Crește riscul de anxietate la maturitate / Studiu pe peste 46.000 de persoane

10 oct. 2026, Nutriție
De ce să nu-i dai zahăr copilului în primii 3 ani de viață / Crește riscul de anxietate la maturitate / Studiu pe peste 46.000 de persoane
FOTO: Magnific
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Cuprins
  1. Raționalizarea zahărului a devenit un „experiment natural”
  2. Diferențe observate și la nivelul creierului
  3. Mai puțin zahăr în copilărie, efecte la maturitate

Expunerea mai mare la zahăr în perioada cuprinsă între viața intrauterină și primii doi ani după naștere ar putea avea efecte care se observă chiar și zeci de ani mai târziu. Un studiu realizat de cercetători de la University of Surrey a găsit o asociere între consumul de zahăr în primele 1.000 de zile de viață și un risc mai mare de anxietate la vârsta adultă, relatează New York Post.

Cercetarea, publicată în revista Translational Psychiatry, a analizat datele a 46.448 de participanți din UK Biobank, născuți între 1951 și 1956. Oamenii de știință au folosit o situație istorică neobișnuită: raționalizarea zahărului din Marea Britanie după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Raționalizarea zahărului a devenit un „experiment natural”

Participanții au fost împărțiți în funcție de perioada în care au fost expuși raționalizării: din timpul sarcinii și până la șase, 12, 18 sau 24 de luni după naștere, respectiv doar în perioada intrauterină. Cercetătorii au inclus și persoane născute după eliminarea restricțiilor.

Cei care au petrecut întreaga perioadă de aproximativ 1.000 de zile sub regimul de raționalizare au prezentat cel mai redus risc de anxietate la maturitate. În comparație cu un grup care nu fusese expus raționalizării, aceștia au avut un risc relativ de anxietate cu aproximativ o treime mai mic, potrivit analizei statistice. Asocierea s-a menținut inclusiv după ajustarea pentru consumul de zahăr din perioada adultă.

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Efectul observat asupra anxietății a fost mai evident în cazul femeilor. Cercetătorii au identificat și o asociere cu depresia, însă aceasta a slăbit după ajustările statistice și nu a mai rămas semnificativă.

Diferențe observate și la nivelul creierului

Oamenii de știință au analizat și imagini cerebrale ale participanților. Dintre 139 de regiuni ale materiei cenușii examinate, 80 prezentau diferențe între grupurile cu perioade diferite de raționalizare. Analizele suplimentare au identificat diferențe mai clare în 11 regiuni cerebrale între majoritatea grupurilor expuse raționalizării și persoanele care nu trecuseră prin astfel de restricții.

Studiul nu demonstrează însă că zahărul provoacă direct anxietate. Cercetarea este observațională și evidențiază o asociere între mediul nutrițional din primii ani de viață și sănătatea mintală ulterioară.

Mai puțin zahăr în copilărie, efecte la maturitate

Persoanele care au fost expuse cel mai mult timp raționalizării au raportat și o preferință ceva mai redusă pentru alimentele dulci la vârsta adultă. „Ceea ce am descoperit este că raționalizarea zahărului la începutul vieții este asociată cu o preferință mai redusă pentru dulce și cu un risc mai mic de anxietate”, explică profesorul Nophar Geifman, autorul principal al studiului. Rezultatele sugerează că primele 1.000 de zile, o perioadă considerată deja esențială pentru dezvoltarea copilului, ar putea influența nu doar sănătatea metabolică, ci și comportamentele alimentare și sănătatea mintală de mai târziu.

Autorii subliniază însă că rezultatele nu justifică eliminarea zahărului din alimentația copiilor, ci susțin recomandările privind limitarea zaharurilor adăugate și evitarea expunerii excesive încă din primii ani de viață.

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