G4Media și G4Food au organizat marți, 29 septembrie, dezbaterea „Antirisipa: soluții pentru economisire”, un eveniment dedicat soluțiilor concrete pe care le putem aplica în viața de zi cu zi.

Panelul G4Food a fost dedicat uneia dintre cele mai concrete forme de risipă din gospodării: mâncarea care ajunge la gunoi.

„Coșul zilnic: cum cumpărăm mai deștept, gătim mai practic și aruncăm mai puțin” a abordat costul cumpărăturilor alimentare, influența promoțiilor și a prețurilor asupra deciziilor de cumpărare, planificarea meselor, folosirea alimentelor rămase și modalitățile prin care gospodăriile pot reduce cantitatea de alimente aruncate.

La panel au participat Ionuț Porcaru, Director Dezvoltare al Băncii Locale de Alimente, Florin Maxim, Fondator Hospitality Culture Institute, Valentin Krancevik, Fondator valori-nutririonale.ro și risipa-alimentara.ro, precum și Nicoleta Clep, reprezentant al ANSVSA.

„Îl ascultam pe Florin (Maxim-n.r.)mai devreme și vorbește despre niște pierderi care se întâmplă și în zona de restaurant. E foarte importantă ziua de astăzi (29 septembrie – n.r.). Vorbim de Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare. Vă felicit pentru ceea ce faceți astăzi, pentru că puneți în dezbatere această temă. Dar totodată, să nu ne ascundem după niște lucruri care sunt clare.

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Orice bancă de alimente într-un final sau orice instituție ar fi sau fundație, poate să vină în sprijinul restaurantelor. Dar să se justifice din punct de vedere economic. Uneori dacă e să venim să ridicăm 3 porții de mâncare, poate ne costă mai mult transportul decât costul acelei mâncări.

Vedeam mai devreme cifrele pe care le-ați afișat și consider că este vorba despre conștientizare. Pierderea mare o vedem toți și din statistici că se întâmplă în gospodările private. Acolo e nevoie de foarte multă educație. Acolo e nevoie ca noi, cei care suntem actori în acest lanț, să încercăm să comunicăm și să vorbim despre această risipă. Și totodată să conștientizăm că sunt oameni care au nevoie.

Banca Locală de Alimente asta face în acest moment, tot ce preia de pe piață, tot ce înseamnă lanțul alimentar redistribuie către persoane care sunt în nevoie sau pe programe de școală”, a explicat Ionuț Porcaru.

Vizionează dezbaterea completă aici.