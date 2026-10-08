Prețul zahărului ar putea crește din nou. Seceta afectează recoltele de sfeclă din Europa

08 oct. 2026, Articole / Reportaje
Prețul zahărului ar putea crește din nou. Seceta afectează recoltele de sfeclă din Europa
Prețul zahărului ar putea crește din nou. Sursa foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Prețul zahărului din Europa ar putea reveni pe creștere după minimul atins în luna iulie, în condițiile în care seceta și lipsa precipitațiilor afectează recoltele de sfeclă de zahăr.

Informația vine de la grupul german Sudzucker AG, cel mai mare producător de zahăr din Europa, care estimează că oferta mai redusă de sfeclă și orientarea unei părți din producție către fabricarea etanolului ar putea pune presiune asupra prețurilor zahărului.

Prețul zahărului a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii ani

Potrivit datelor Comisiei Europene, prețul mediu al zahărului alb în Uniunea Europeană a coborât, în luna iulie, la 499 de euro pe tonă. Este cel mai redus nivel înregistrat din august 2022. Evoluția prețurilor vine într-un context dificil pentru producătorii de sfeclă de zahăr, afectați de perioadele de secetă și de cantitățile insuficiente de precipitații.

Niels Porksen, directorul general al Sudzucker, estimează că recoltele mai slabe vor contribui la o creștere a prețurilor zahărului. În același timp, o parte din sfecla disponibilă ar putea fi folosită pentru producția de etanol, în loc să fie transformată în zahăr cristalizat. Această direcționare a materiei prime ar putea reduce și mai mult cantitatea de zahăr disponibilă pe piață.

„Piaţa europeană se confruntă cu o ofertă insuficientă de zahăr”

Niels Porksen a explicat pentru Reuters că situația de pe piața europeană indică o posibilă revenire a prețurilor. „Piaţa mondială nu este inundată de zahăr. Piaţa europeană se confruntă cu o ofertă insuficientă de zahăr. Prin urmare, nu văd altă evoluţie decât o nouă creştere a preţurilor zahărului”, a declarat Porksen pentru Reuters, după ce Sudzucker şi-a publicat rezultatele pentru prima jumătate a anului.

- articolul continuă mai jos -

Potrivit estimărilor companiei, producția europeană de sfeclă de zahăr ar putea fi mai mică în acest an, informează Agerpres.

Recoltele europene ar putea scădea cu aproximativ un milion de tone

Datele Eurostat arată că, în 2024, în Uniunea Europeană au fost recoltate 121,6 milioane de tone de sfeclă de zahăr.

Pentru acest an, Niels Porksen estimează că recoltele europene vor fi cu aproximativ un milion de tone mai mici.

Reducerea producției de sfeclă poate influența cantitatea de zahăr obținută, mai ales în condițiile în care o parte din materia primă poate fi direcționată către producția de etanol.

Sudzucker: vânzări de 4,19 miliarde de euro în prima jumătate a anului

În paralel cu evoluția pieței zahărului, Sudzucker a raportat vânzări semestriale relativ stabile, în valoare de 4,19 miliarde de euro. Compania a precizat că cererea ridicată pentru biocombustibili a compensat parțial veniturile mai mici obținute din produsele pe bază de zahăr și amidon.

Sudzucker își anunțase încă din luna precedentă rezultatele financiare pentru prima jumătate a anului și își îmbunătățise perspectivele pentru întregul an. Compania a motivat această revizuire prin vânzările mai mari de biocombustibili.

Sudzucker este prezentă de 25 de ani în Republica Moldova

Grupul german Sudzucker activează de 25 de ani pe piața din Republica Moldova, unde este prezent în industria zahărului și în domenii conexe.

Evoluția recoltelor de sfeclă, condițiile meteorologice și cererea pentru biocombustibili rămân factori importanți pentru piața europeană a zahărului și pentru disponibilitatea materiei prime necesare producției.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
08 oct.
„Rapsodii de toamnă în Crâng”. Târg de meșteri populari, producători locali și folclor în Vrancea
„Rapsodii de toamnă în Crâng”. Târg de meșteri populari, producători locali și folclor în Vrancea
Articole / Reportaje
08 oct.
Satul din Sardinia unde femeile ajung la 100 de ani într-un număr uimitor. Cercetătorii vorbesc despre o posibilă nouă „zonă albastră”
Satul din Sardinia unde femeile ajung la 100 de ani într-un număr uimitor. Cercetătorii vorbesc despre o posibilă nouă „zonă albastră”
Articole / Reportaje
08 oct.
Semnul care îți arată că trebuie să arunci spatula de silicon. Un expert în siguranța produselor explică riscurile pe care le ignorăm în bucătărie
Semnul care îți arată că trebuie să arunci spatula de silicon. Un expert în siguranța produselor explică riscurile pe care le ignorăm în bucătărie
Articole / Reportaje
08 oct.
Mușchiuleț de porc la preț de covrig. Lidl taie prețul la carne. Mușchiulețul de porc ajunge la 2,79 lei/100 g până duminică
Mușchiuleț de porc la preț de covrig. Lidl taie prețul la carne. Mușchiulețul de porc ajunge la 2,79 lei/100 g până duminică
Articole / Reportaje
07 oct.
Franța se pregătește pentru cea mai slabă producție de vin din acest secol. Seceta și căldura extremă au afectat podgoriile
Franța se pregătește pentru cea mai slabă producție de vin din acest secol. Seceta și căldura extremă au afectat podgoriile

Cele mai noi articole

Șapte ingrediente pe care să le limitezi atunci când faci cumpărături, conform unui nutriționist / De la E407 și E955 la nitriți și maltitol / „Un nume chimic nu înseamnă automat că este nesănătos”
Șapte ingrediente pe care să le limitezi atunci când faci cumpărături, conform unui nutriționist / De la E407 și E955 la nitriți și maltitol / „Un nume chimic nu înseamnă automat că este nesănătos”
România, premiată într-un ghid internațional al uleiului de măsline, deși nu produce ulei / Măslinescu a fost desemnat „Importatorul Anului” de Flos Olei 2027
România, premiată într-un ghid internațional al uleiului de măsline, deși nu produce ulei / Măslinescu a fost desemnat „Importatorul Anului” de Flos Olei 2027
VIDEO | Cafenelele au devenit un lux? Ce observă campionul național Cup Tasters 2026 după scumpirile din ultimul an / David Pahomi, Meron: „Lumea a început să-și prepare cafeaua și acasă”
VIDEO | Cafenelele au devenit un lux? Ce observă campionul național Cup Tasters 2026 după scumpirile din ultimul an / David Pahomi, Meron: „Lumea a început să-și prepare cafeaua și acasă”
Peste 30.000 de oi lipsesc din exploatațiile verificate în Bistrița-Năsăud / Animalele au fost scoase din baza de date pentru a evita plata unor subvenții nejustificate
Peste 30.000 de oi lipsesc din exploatațiile verificate în Bistrița-Năsăud / Animalele au fost scoase din baza de date pentru a evita plata unor subvenții nejustificate
Lituania cere UE sancțiuni asupra cerealelor rusești / Premierul Mindaugas Sinkevicius vrea oprirea tranzitului prin Europa și sancționarea oligarhilor agricoli
Lituania cere UE sancțiuni asupra cerealelor rusești / Premierul Mindaugas Sinkevicius vrea oprirea tranzitului prin Europa și sancționarea oligarhilor agricoli