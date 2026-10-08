Prețul zahărului din Europa ar putea reveni pe creștere după minimul atins în luna iulie, în condițiile în care seceta și lipsa precipitațiilor afectează recoltele de sfeclă de zahăr.

Informația vine de la grupul german Sudzucker AG, cel mai mare producător de zahăr din Europa, care estimează că oferta mai redusă de sfeclă și orientarea unei părți din producție către fabricarea etanolului ar putea pune presiune asupra prețurilor zahărului.

Prețul zahărului a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii ani

Potrivit datelor Comisiei Europene, prețul mediu al zahărului alb în Uniunea Europeană a coborât, în luna iulie, la 499 de euro pe tonă. Este cel mai redus nivel înregistrat din august 2022. Evoluția prețurilor vine într-un context dificil pentru producătorii de sfeclă de zahăr, afectați de perioadele de secetă și de cantitățile insuficiente de precipitații.

Niels Porksen, directorul general al Sudzucker, estimează că recoltele mai slabe vor contribui la o creștere a prețurilor zahărului. În același timp, o parte din sfecla disponibilă ar putea fi folosită pentru producția de etanol, în loc să fie transformată în zahăr cristalizat. Această direcționare a materiei prime ar putea reduce și mai mult cantitatea de zahăr disponibilă pe piață.

„Piaţa europeană se confruntă cu o ofertă insuficientă de zahăr”

Niels Porksen a explicat pentru Reuters că situația de pe piața europeană indică o posibilă revenire a prețurilor. „Piaţa mondială nu este inundată de zahăr. Piaţa europeană se confruntă cu o ofertă insuficientă de zahăr. Prin urmare, nu văd altă evoluţie decât o nouă creştere a preţurilor zahărului”, a declarat Porksen pentru Reuters, după ce Sudzucker şi-a publicat rezultatele pentru prima jumătate a anului.

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Potrivit estimărilor companiei, producția europeană de sfeclă de zahăr ar putea fi mai mică în acest an, informează Agerpres.

Recoltele europene ar putea scădea cu aproximativ un milion de tone

Datele Eurostat arată că, în 2024, în Uniunea Europeană au fost recoltate 121,6 milioane de tone de sfeclă de zahăr.

Pentru acest an, Niels Porksen estimează că recoltele europene vor fi cu aproximativ un milion de tone mai mici.

Reducerea producției de sfeclă poate influența cantitatea de zahăr obținută, mai ales în condițiile în care o parte din materia primă poate fi direcționată către producția de etanol.

Sudzucker: vânzări de 4,19 miliarde de euro în prima jumătate a anului

În paralel cu evoluția pieței zahărului, Sudzucker a raportat vânzări semestriale relativ stabile, în valoare de 4,19 miliarde de euro. Compania a precizat că cererea ridicată pentru biocombustibili a compensat parțial veniturile mai mici obținute din produsele pe bază de zahăr și amidon.

Sudzucker își anunțase încă din luna precedentă rezultatele financiare pentru prima jumătate a anului și își îmbunătățise perspectivele pentru întregul an. Compania a motivat această revizuire prin vânzările mai mari de biocombustibili.

Sudzucker este prezentă de 25 de ani în Republica Moldova

Grupul german Sudzucker activează de 25 de ani pe piața din Republica Moldova, unde este prezent în industria zahărului și în domenii conexe.

Evoluția recoltelor de sfeclă, condițiile meteorologice și cererea pentru biocombustibili rămân factori importanți pentru piața europeană a zahărului și pentru disponibilitatea materiei prime necesare producției.