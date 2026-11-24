O alimentație sănătoasă se construiește din multe obiceiuri mici și bune, iar unele dintre ele sunt și deosebit de plăcute. Este și cazul consumului moderat de ciocolată neagră, considerată de nutriționiști o gustare excelentă ori de câte ori apare pofta de dulce, deoarece oferă satisfacția unui desert fără a îngreuna organismul și aduce, în același timp, nutrienți valoroși.

Pe lângă conținutul ridicat de antioxidanți, ciocolata neagră furnizează cofeină și triptofan, compuși care susțin buna dispoziție și echilibrul hormonal, dar și minerale precum magneziul și zincul, implicate în buna funcționare a creierului. Nu orice ciocolată neagră are însă aceleași proprietăți, iar cantitatea contează, scrie La Cucina Italiana.

Ce indică, de fapt, procentul de cacao de pe ambalaj

Potrivit legislației, ciocolata neagră trebuie să conțină cel puțin 35% cacao, iar mențiunea „extra” impune un prag minim de 43%. Aceste procente reflectă proporția totală a derivatelor din cacao raportată la întreaga tabletă: cu cât procentul este mai mare, cu atât scade cantitatea de ingrediente adăugate, precum zahărul sau eventualii emulgatori. De aceea, o ciocolată neagră cu un procent mai ridicat este considerată mai pură.

Câtă ciocolată neagră este recomandată zilnic

Un articol publicat de The Washington Post oferă un reper clar privind doza optimă: 28 de grame pe zi, cu condiția ca produsul să aibă cel puțin 55% cacao.

„Ciocolata conține un tip special de polifenoli numiți flavonoide. Cu cât ciocolata este mai neagră și mai pură, cu atât este mai mare concentrația acestor compuși polifenolici”, explică pentru cotidianul american Bethany M. Doerfler, dietetician specializat în cercetare clinică la Northwestern Medicine Digestive Health Center din Chicago.

Potrivit specialistei, combinația unică de nutrienți și gustul intens (mai mult sau mai puțin amărui) potolesc pofta de dulce și oferă o stare de satisfacție. În schimb, dacă procentul de cacao este sub 55%, aportul de minerale, triptofan și flavonoide devine nesemnificativ, iar conținutul de zahăr adăugat crește. Într-o astfel de situație, în loc să aducă beneficii, produsul poate provoca variații rapide ale glicemiei și, consumat în exces pe fondul unei diete dezechilibrate, poate crește riscul cardiovascular.

Ce arată studiile științifice despre beneficiile ciocolatei negre

Cercetările citate de The Washington Post evidențiază mai multe efecte pozitive ale consumului regulat și moderat de ciocolată neagră cu procent ridicat de cacao. Un studiu din 2020 realizat pe 615 participanți a arătat că aportul constant de cantități mici de ciocolată neagră protejează și relaxează vasele de sânge, sprijinind sănătatea inimii.

O analiză publicată în Cochrane Database of Systematic Reviews a concluzionat că flavonoidele îmbunătățesc circulația și pot contribui, inclusiv pe termen scurt, la scăderea tensiunii arteriale cu 2 puncte.

Ar putea avea și un impact pozitiv asupra microbiomului intestinal și a stării de spirit. Un studiu al Seoul National University a demonstrat că ciocolata neagră stimulează dezvoltarea bacteriilor benefice din intestin și crește diversitatea microbiomului. Prin intermediul axei intestin-creier, acest echilibru influențează pozitiv funcțiile cerebrale, buna dispoziție și starea generală de sănătate.

Astfel, o porție zilnică de 28 de grame de ciocolată neagră cu minimum 55% cacao se dovedește a fi un obicei simplu, susținut de date științifice, care îmbină plăcerea gustului cu grija față de organism.