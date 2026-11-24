Bucătăria tradițională spaniolă este expertă în a face mult cu puțin, reușind să transforme cele mai modeste ingrediente în adevărate delicatese. Cea mai bună dovadă o reprezintă puches, un dulce cunoscut și sub numele de migas dulces (firimituri dulci), preparat din pâine și originar din regiunea spaniolă La Mancha (patria lui Don Quijote), scrie El Pais.

Pregătit din pâine uscată și câteva ingrediente absolut banale, nelipsite din orice bucătărie, precum laptele, zahărul, scorțișoara și coaja de portocală și lămâie, acest preparat nu este doar o soluție ingenioasă împotriva risipei alimentare, ci și un desert cu o puternică încărcătură nostalgică. Crema densă și parfumată, gătită în mod tradițional în noaptea de Sărbătoarea Tuturor Sfinților, are gust autentic al copilăriei. Copilăriei spaniolilor, evident!

Povestea preparatului continuă într-un castel medieval

Pentru a păstra autenticitatea tradiției, rețeta acestui desert este păstrată vie în emblematicul Parador din Alarcón (provincia Cuenca), un castel medieval cocoțat pe vârful Pico de los Hidalgos, deasupra râului Júcar.

Aici, bucătarul-șef Laura Salvador readuce în atenție cele mai reprezentative preparate din repertoriul culinar al regiunii La Mancha, reinterpretate cu finețe. Nici brânzeturile locale cu denumire de origine protejată nu lipsesc și, bineînțeles, nici celebrele puches.

Cum devine desert pâinea de ieri

Pâinea veche este tăiată în cubulețe mici și rumenită în ulei de floarea-soarelui, obținându-se crutoane crocante care vor da structură desertului.

Laptele se încălzește ușor, fără a da în clocot, împreună cu zahăr, un baton de scorțișoară și coji de portocală și lămâie, pentru a absorbi toate aromele, apoi se strecoară.

Într-o cratiță se rumenește ușor făina în ulei cu un praf de sare până capătă o nuanță aurie, peste care se toarnă treptat laptele aromat, amestecând continuu până se formează o cremă fină și legată.

La final, o parte dintre crutoane se încorporează direct în crema fierbinte, iar compoziția se toarnă în boluri și se lasă la răcit în frigider. Înainte de servire, desertul este completat cu restul crutoanelor crocante deasupra și un strop de scorțișoară măcinată, oferind un contrast plăcut între crema catifelată și pâinea rumenită.