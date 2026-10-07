City Grill Group, unul dintre cele mai mari lanțuri de restaurante cu capital românesc, anunță o nouă structură de conducere, începând din august 2026. Carmen Polcovnicu, care face parte din companie din 2005, preia funcția de CEO. Ionuț Ceban, intrat în grup în 2007, la Caru’ cu Bere, devine Director de Operațiuni, în timp ce Daniel Mischie, care a ocupat funcția de CEO, preia rolul de Președinte Executiv.

În noua poziție, Daniel Mischie se va concentra pe strategia de dezvoltare a grupului, noile achiziții și parteneriatele cu antreprenori din industrie.

Schimbarea vine într-un an în care portofoliul City Grill Group s-a extins semnificativ. În 2026, grupul a deschis cafeneaua-bistro din Cazinoul din Constanța, a anunțat o investiție de 7 milioane de euro, eșalonată pe doi ani, într-o nouă unitate de producție pentru ready meals și a alocat un buget de investiții de 6,5 milioane de euro pentru extinderea și modernizarea restaurantelor.

Grupul a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri consolidată de 90 de milioane de euro și are pentru 2026 obiectivul de a ajunge la pragul de 100 de milioane de euro.

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Extinderea portofoliului, care include restaurante din mai multe orașe și o linie de producție pentru retail, aduce noi direcții de dezvoltare. Noua structură de conducere urmărește să permită o concentrare atât pe experiența din locațiile grupului, cât și pe noi achiziții și parteneriate.

„City Grill se transformă ca să răspundă nevoilor generațiilor noi: Y, Z și Alpha. Ca fondatori, responsabilitatea noastră este acum să construim un ecosistem de lideri tineri care să asigure trecerea de la o generație la alta. Împreună cu Daniel, alegem cu atenție strategiile de creștere, inclusiv cele de M&A. Ne adaptăm și inovăm, iar în acest proces folosim creativitatea echipelor și avantajele pe care le aduce AI-ul. Am încredere în Daniel, dar și în generația următoare de lideri, Carmen și Ionuț, că vor duce compania la următorul nivel”, spune Dragoș Petrescu, Președinte City Grill Group (neexecutiv).

Noua echipă de conducere, formată în restaurantele grupului

Toți cei trei membri cu roluri noi în echipa de conducere și-au construit cariera în interiorul City Grill, un model pe care grupul îl susține încă de la înființare.

Daniel Mischie, cofondator al City Grill Group, a preluat funcția de CEO în ianuarie 2017, când grupul avea 17 restaurante și cafenele. Sub conducerea sa, City Grill a ieșit din București, prin preluarea Marty Restaurants din Cluj, și și-a extins activitatea dincolo de restaurante, în zona de evenimente, hotelărie și producție pentru retail.

În prezent, grupul operează 44 de locații și are o cifră de afaceri aproape triplă față de momentul în care Daniel Mischie a preluat funcția de CEO.

„Am construit City Grill pornind de la ideea că restaurantele bune sunt conduse de oameni care cunosc fiecare detaliu al casei. Carmen și Ionuț au crescut odată cu grupul. Au condus restaurante, branduri și echipe și știu din experiență ce înseamnă o seară plină la Caru’ cu Bere sau la Hanu’ lui Manuc. La dimensiunea la care am ajuns, e momentul ca grupul să fie condus de ei, iar eu să mă concentrez pe direcțiile strategice de termen lung ale grupului”, a declarat Daniel Mischie, Președinte Executiv City Grill Group.

Carmen Polcovnicu, noul CEO al City Grill Group

Carmen Polcovnicu, în vârstă de 43 de ani, face parte din echipa City Grill de mai bine de 20 de ani. A ocupat funcțiile de Brand Manager City Grill și Brand Manager Hanu’ lui Manuc, iar cea mai recentă poziție a fost cea de Director de Operațiuni, de unde a coordonat activitatea întregului portofoliu.

Într-o postare publicată pe LinkedIn după anunțarea noii structuri de conducere, Carmen Polcovnicu a rememorat începuturile sale în companie, în iunie 2005, când a intrat într-un restaurant City Grill ca ospătar.

„În iunie 2005 intrăm într-un restaurant City Grill ca ospătar. Nu mi-am imaginat atunci că, după 21 de ani, voi primi responsabilitatea de a conduce grupul.

Preiau rolul de CEO al City Grill Group cu recunoștință și cu un puternic sentiment de responsabilitate. Cunosc această companie din aproape fiecare colț al ei: de pe sală, din spatele unui brand, din operațiunile întregului portofoliu. Și cred în ea astăzi mai mult ca oricând.

Cred în City Grill pentru oamenii ei, pentru felul în care ne punem umăr lângă umăr când e greu și pentru energia cu care ne aruncăm în fiecare oportunitate. Pentru generațiile de manageri care au crescut aici și pentru cei care urmează să crească.

Ospitalitatea s-a schimbat profund în acești ani și este clar că astăzi nu mai alegi un restaurant doar pentru ce ai în farfurie, ci pentru felul în care te face să te simți. Oaspeții noștri se schimbă, generațiile noi își construiesc propriile ritualuri, iar noi avem datoria să rămânem curioși, deschiși și mereu cu un pas înainte.

Sunt hotărâtă ca peste cinci ani să ne uităm înapoi și să vedem un City Grill mai bun, mai puternic și mai extins. Un grup cu restaurante în care oamenii vor să revină și echipe în care oamenii vor să rămână.

Colegilor mei le promit un singur lucru: o să ascult ceea ce aveți de zis, o să am încredere în voi și o să fiu alături de voi în fiecare decizie importantă.

Mulțumesc lui Dragoș Petrescu și lui Daniel Mischie pentru încrederea pe care mi-au acordat-o și pentru tot ce au construit până aici. Mulțumesc lui Ionuț Ceban, alături de care pornim la drum în această nouă echipă de conducere, și tuturor celor cu care am lucrat în acești ani”, a transmis Carmen Polcovnicu pe LinkedIn.

Despre direcția pe care o vede pentru companie și despre schimbările din comportamentul clienților, Carmen Polcovnicu spune că generațiile Y și Z reprezintă deja circa 35% dintre clienții City Grill.

„Sunt în City Grill din 2005 și am învățat businessul din interior, de la brandurile City Grill și Hanu’ lui Manuc până la operațiunile întregului portofoliu. În acești ani, clienții noștri s-au schimbat, iar generațiile Y și Z reprezintă deja circa 35% dintre ei. Își aleg restaurantul după atmosferă și experiența socială, iar pentru ei gândim conceptele noi și adaptăm restaurantele existente, de la design până la muzică.

Clienții revin pentru felul în care se simt la noi, iar asta depinde de fiecare om din echipa noastră. De aceea, modul în care formăm și păstrăm oamenii contează la fel de mult ca brandul nostru comercial”, explică Carmen Polcovnicu, CEO City Grill Group.

Ionuț Ceban preia operațiunile grupului

Ionuț Ceban, în vârstă de 42 de ani, a intrat în grup în 2007, la Caru’ cu Bere. A condus restaurantele City Grill Covaci și Buongiorno Victoriei, iar din 2021 a fost Brand Manager Hanu’ lui Manuc, unul dintre cele mai vizitate restaurante din România, într-o locație cu o istorie de 220 de ani.

„Experiența din restaurante m-a învățat că oamenii își amintesc o seară în oraș prin detalii: cum au fost primiți, cum au fost serviți și cum s-au simțit la masă. În operațiuni, îmi propun să lucrez exact pe aceste detalii, ca experiența din fiecare restaurant al grupului să devină și mai memorabilă”, a declarat Ionuț Ceban, Director de Operațiuni, City Grill Group.

Generația următoare, în echipe și la masă

Pentru a integra generațiile Y și Z atât în echipe, cât și în relația cu clienții, grupul își adaptează cultura organizațională, cu accent pe flexibilitate și dezvoltare profesională.

Carmen Polcovnicu și Ionuț Ceban fac parte ei înșiși din generația Y, publicul pentru care grupul își dezvoltă conceptele noi.

Rotația managerilor între branduri le oferă tinerilor din echipe o imagine completă asupra businessului, iar programele interne de dezvoltare îi pregătesc pentru a deveni liderii care vor susține expansiunea City Grill Group.

Academia City Grill, programul intern de pregătire al grupului, asigură formarea angajaților din restaurante, de la standardele de servire și bucătărie până la managementul echipelor și al locațiilor. Pentru pozițiile de conducere, compania finanțează programe MBA și cursuri de specialitate în România și în străinătate.

Și restaurantele intrate în ultimii ani în portofoliul grupului, Marty și Aubergine, sunt conduse de o nouă generație de leadership. Cosmin Chiorean este noul Managing Director Marty, iar Jan Stoian a preluat poziția de Managing Director Aubergine.

Ronen Meri, fondatorul Aubergine, rămâne alături de echipa deja integrată operațional în grup, cu focus pe inovație culinară și dezvoltarea experienței pentru publicul tânăr.

Cu un portofoliu care reunește hanuri istorice, branduri contemporane și producție pentru retail, City Grill Group pregătește următoarea etapă de creștere. Pentru generația următoare de clienți, grupul dezvoltă concepte adresate publicului din Gen Z și Gen Y, iar pentru următoarea generație de management, noile numiri deschid drumul către poziții de conducere pentru managerii din restaurante.

Despre City Grill Group

Fondat în 2004, City Grill Group este unul dintre cei mai importanți jucători români din industria restaurantelor. Grupul operează restaurante și cafenele sub brandurile Caru’ cu Bere, Hanu’ lui Manuc, Pescăruș, Hanu’ Berarilor, Buongiorno.Italian, City Grill, City Grill Family și City Grill Delivery, precum și La Boheme, primul hotel din portofoliu.

În portofoliu se află și proiectele mai recente Aubergine, Marty Restaurants și complexul de evenimente Zooma din Corbeanca. Cel mai nou proiect este bistroul City Grill din Cazinoul din Constanța, clădirea Art Nouveau de pe faleza Mării Negre.

Încă de la primul restaurant, Grupul City Grill a avut la bază ideea de a le oferi clienților un loc potrivit pentru a crea experiențe culinare cu familia sau cu prietenii, în pauza de masă sau pentru momentele de conectare și socializare.