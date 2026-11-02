Noi descoperiri arheologice realizate pe situl Tell Muhammad din Bagdad (Irak) oferă detalii fascinante despre viața cotidiană și alimentația din Mesopotamia antică, din perioada 2000-1600 î.Hr, scrie Mediafax.

Săpăturile recente, coordonate de o misiune arheologică italiană de la Universitatea din Catania, au scos la iveală fortificații antice, ziduri de apărare groase de șase metri, două porți monumentale, dar și o zonă utilitară dedicată producției de alimente.

Berea kurun și pâinea, în centrul vieții cotidiene

Cea mai importantă descoperire a acestui sezon este un spațiu destinat fabricării pâinii și, cel mai probabil, a berii. Această ipoteză este susținută de o tăbliță cuneiformă recent dezgropată.

„Acest sezon a fost incredibil. Am descoperit o zonă destinată producerii pâinii și, probabil, a berii; în sit a fost găsită o tăbliță care menționează o persoană ce primea orz pentru a prepara bere, mai exact berea kurun, un sortiment foarte important în Mesopotamia. Lucrăm acum la traducerea acestei tăblițe”, a explicat Nicola Laneri, profesor de arheologie la Universitatea din Catania.

Orașul lui Hammurabi transformat în parc arheologic

Situl Tell Muhammad este strâns legat de domnia celebrului rege babilonian Hammurabi (aprox. 1792-1750 î.Hr.). Legătura istorică este cunoscută încă din secolul al XIX-lea, când pe acest sit au fost descoperite capete de buzdugan inscripționate cu textul „palatul lui Hammurabi”.

Proiectul de cercetare, inițiat în 2022, nu are doar o dimensiune științifică, ci și una turistică și de conservare.

Locul a fost amenajat ca parc arheologic deschis publicului, măsura având rolul de a proteja spațiul istoric de extinderea urbană a Bagdadului. Artefactele și obiectele valoroase scoase la lumină în timpul săpăturilor vor fi restaurate și expuse la Muzeul Național al Irakului.