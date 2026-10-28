Sâmbăta Morților (Moșii de Toamnă) este o zi cu o încărcătură spirituală specială pentru cei care au pierdut pe cineva drag. Dacă nu știi sau nu reușești să faci chiar tu colivă, colaci și pachete pentru pomenirea celor trecuți la cele veșnice cofetăriile și patiseriile din București oferă toate aceste produse, în anumite locuri chiar și cu livrare directă.

De pildă eu am comandat pentru pomenirea mamei mele colivă, colac și 4 pahare de colivă pentru pachete la cofetăria Claus, o cofetărie binecunpscută în București mai ales pentru cozonacii săi. De această dată nu am luat cozonaci ci doar ce aveam nevoie pentru pomană. De obicei prepar chiar eu coliva, dar acum nu am timp și știu că cea de aici e foarte bună.

Pe site-ul cofetăria Casandra am găsit produse de acest fel, inclusiv pachete complete sau cu diverse opțiuni pentru parastase. La fel Bictro Dorobanți oferă 11 tipuri de pachete individuale pentru pomana, dar și set – farfurie, cană și tacâm

Ce include un pachet pentru parastas și cât costă?

Pregătirea pentru pomenire variază în funcție de numărul de persoane și de cerințele bisericești, de la coliva simplă ornată până la pachete gata ambalate în caserole individuale.

1. Coliva tradițională și colacii

Fără colivă nu se poate face pomenirea, așa că vă trebuie neapărat un astfel de produs realizat din arpacaș fiert, nucă din abundență, arome naturale (coajă de lămâie, esență de rom) și ornamente din nucă, cacao sau zahăr pudră.

Preț colivă simplă: În jur de 150 – 180 lei pentru un platou de 1,5 kg – 2 kg (suficient pentru o slujba de Moși).

Seturi tradiționale (colivă + colac): Pachetele formate din colivă mare ornamentală, capăt și prescură ajung la prețuri de 350 – 420 lei, în funcție de greutate și complexitate.

2. Pachetele de pomana

Pentru împărțit la biserică sau cimitir, tot mai mulți credincioși optează pentru pachete gata ambalate, care conțin prăjituri, produse de patiserie (japoneze, cozonac, pateuri) și o пopție mică de colivă.

Pachet colivă + caserole individuale (6 bucăți): Pornesc de la aproximativ 158 lei.

Pachet colivă + patiserie tradițională (ex. 10 japoneze/brânzoaice): În jur de 120 – 160 lei.

Pachet cu diferite mâncăruri: Între 43 și 138 de lei, ultimul cu două feluri de mâncare și un desert

De unde și cum poți comanda în București?

Cofetăriile din București pun la dispoziție atât opțiunea de comanda online cu livrare la domiciliu, cât și ridicarea personală din locații centrale.

Comandă din timp, pentru că aceste zile dinaintea Moșilor sunt o perioadă extrem de aglomerată în cofetării, de aceea este indicat să plasezi comanda chiar de azi, cel tîrziu mâine.

Din fericire încă nu este perioadă de post așa că nu e nevoie să soliciți pachete de parastas de post (fără lactate sau ouă în compoziția patiseriei sau a prăjiturilor).