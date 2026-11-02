Tocătorul este unul dintre cele mai folosite obiecte din bucătărie, dar și unul dintre cele cărora li se acordă uneori prea puțină atenție atunci când vine vorba despre igienă. Urmele adânci de cuțit, crăpăturile și suprafețele care nu mai pot fi curățate corespunzător pot favoriza contaminarea alimentelor. Specialiștii spun că nu este obligatoriu să avem câte un tocător pentru fiecare categorie de produse, însă există câteva reguli importante pentru folosirea și întreținerea lui în siguranță, potrivit Goodhousekeeping.

În bucătăriile profesionale sunt utilizate frecvent tocătoare de culori diferite, pentru a separa carnea crudă de legume și alte alimente. Sistemul ajută la prevenirea contaminării încrucișate, mai ales în spațiile în care se pregătesc simultan numeroase preparate. Acasă, însă, lucrurile pot fi mai simple: unul sau două tocătoare sunt suficiente, dacă sunt curățate temeinic după fiecare utilizare.

Trei semne că trebuie să înlocuiești tocătorul

Un tocător poate fi folosit în siguranță atât timp cât suprafața lui este în stare bună și poate fi curățată corespunzător. Există însă trei situații în care specialiștii recomandă înlocuirea lui.

1. Are șanțuri adânci de la cuțit

Urmele superficiale apărute în timp sunt obișnuite, însă tăieturile adânci pot deveni o problemă. Resturile alimentare pot rămâne prinse în aceste șanțuri, iar curățarea lor devine mai dificilă.

Nutriționista Jessica Brantley-Lopez atrage atenția că tocătoarele din lemn pot fi folosite în siguranță, dar întreținerea lor devine mai dificilă atunci când suprafața dezvoltă urme adânci de cuțit, caneluri sau crăpături.

2. Suprafața este crăpată

Crăpăturile pot împiedica igienizarea corespunzătoare a tocătorului. Dacă suprafața este deteriorată și nu mai poate fi curățată temeinic, înlocuirea este cea mai sigură soluție.

3. Tocătorul nu mai poate fi curățat corespunzător

Acesta este unul dintre cele mai importante criterii. Dacă resturile alimentare rămân prinse în tăieturi, dacă suprafața este foarte deteriorată sau dacă tocătorul nu mai poate fi spălat eficient, este timpul să fie schimbat.

„Odată ce un tocător are șanțuri adânci, crăpături sau este dificil de curățat, recomand înlocuirea lui”, spune Jessica Brantley-Lopez.

Este nevoie de tocătoare separate pentru carne, legume și fructe?

Nu neapărat. În bucătăria de acasă, unul sau două tocătoare pot fi suficiente, dacă sunt respectate regulile de igienă și sunt spălate corect după fiecare utilizare.

Nutriționista Jessica Brantley-Lopez recomandă ca, atunci când există un singur tocător, acesta să fie folosit mai întâi pentru legume și alte alimente care vor fi consumate fără preparare termică. Ulterior, după ce suprafața este spălată bine cu apă fierbinte și detergent, poate fi folosit pentru carne crudă, pasăre sau pește.

Chef-ul Dennis Littley consideră însă că este o practică bună să existe un tocător separat pentru carnea crudă, inclusiv pentru pasăre și pește.

„Într-o bucătărie de acasă, nu este absolut necesar să ai un tocător diferit pentru fiecare tip de aliment, dar cred că este o practică inteligentă să ai un tocător dedicat cărnii crude, păsărilor și fructelor de mare”, explică bucătarul.

Acest lucru reduce riscul contaminării încrucișate, în special atunci când sunt pregătite salate, fructe sau garnituri care nu vor mai fi gătite.

Practica este cu atât mai utilă atunci când mai multe persoane gătesc în aceeași bucătărie. Dacă un aliment care urmează să fie consumat crud intră în contact cu un tocător folosit pentru carne crudă sau cu o suprafață contaminată cu sucuri de carne, există riscul ca acesta să devină nesigur pentru consum.

„Cea mai importantă regulă este ca un tocător folosit pentru carne crudă să nu fie utilizat imediat pentru pregătirea alimentelor gata de consum fără să fie mai întâi curățat temeinic”, subliniază Dennis Littley.

Dacă există un singur tocător, bucătarul recomandă pregătirea mai întâi a fructelor și legumelor, îndepărtarea lor de pe suprafața de lucru și abia apoi pregătirea cărnii crude. La final, tocătorul trebuie spălat foarte bine.

Cum se curăță corect tocătoarele din lemn

Tocătoarele din lemn pot fi folosite în siguranță pentru pregătirea alimentelor, cu condiția să fie curățate temeinic după fiecare utilizare. Întreținerea lor necesită însă mai multă atenție decât în cazul celor din plastic sau sticlă.

Acestea nu trebuie introduse în mașina de spălat vase, decât dacă producătorul precizează explicit că modelul respectiv este compatibil cu acest tip de curățare. Nici lăsarea lor în apă pentru perioade îndelungate nu este recomandată, deoarece lemnul se poate deforma.

Metoda indicată este spălarea manuală cu apă fierbinte și detergent de vase, urmată de clătirea cu apă curată. La final, tocătorul se șterge cu un prosop curat și se lasă să se usuce.

Jessica Brantley-Lopez recomandă și igienizarea periodică a tocătoarelor din lemn, în special dacă sunt folosite pentru carne crudă. O metodă menționată de nutriționistă presupune utilizarea unei soluții obținute dintr-o lingură de înălbitor lichid pe bază de clor la aproximativ 3,8 litri de apă. Soluția se aplică pe suprafață, apoi tocătorul se lasă să se usuce la aer.

Această operațiune nu este necesară după fiecare utilizare, ci periodic, pe lângă spălarea obișnuită.

Pot fi spălate tocătoarele în mașina de spălat vase?

Tocătoarele din plastic și cele din sticlă pot fi introduse în mașina de spălat vase, dacă instrucțiunile producătorului permit acest lucru. Un ciclu de spălare la temperatură ridicată poate contribui la igienizarea lor.

Există și tocătoare realizate din materiale compozite pe bază de hârtie care pot fi compatibile cu mașina de spălat vase. În toate cazurile, este important să fie verificate indicațiile producătorului înainte de curățare.

Pentru tocătoarele care nu pot fi introduse în mașina de spălat vase, spălarea manuală cu apă fierbinte și detergent rămâne o variantă potrivită.

Cum previi contaminarea încrucișată atunci când gătești

Separarea alimentelor crude de cele gata pentru consum este una dintre cele mai importante reguli de igienă în bucătărie.

Dacă folosești un singur tocător, ordinea în care pregătești ingredientele contează. Jessica Brantley-Lopez recomandă să tai mai întâi fructele și legumele, să le îndepărtezi de pe suprafața de lucru, apoi să pregătești carnea crudă. După această operațiune, tocătorul trebuie spălat temeinic înainte de o nouă utilizare.

Dacă alegi un tocător din lemn, o soluție practică este să păstrezi unul mai mic, folosit exclusiv pentru carne crudă. Este important ca toți membrii familiei să știe care este destinația lui, pentru a evita folosirea accidentală la pregătirea fructelor, legumelor sau a altor alimente care nu vor fi gătite ulterior.

În bucătăria de acasă, nu este nevoie să reproduci întregul sistem de organizare din restaurante. Contează însă să păstrezi separat alimentele crude de cele gata de consum, să speli tocătorul după fiecare utilizare și să îl înlocuiești atunci când suprafața este prea deteriorată pentru a mai putea fi curățată eficient.