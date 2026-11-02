Multimilionara americană Martha Stewart (85 de ani), cunoscută drept una dintre cele mai mari personalități din domeniul lifestyle-ului din Statele Unite și o iubitoare declarată a sărbătorii de Halloween, se află în centrul unui val masiv de critici din cauza alegerii sale vestimentare pentru seara de 31 octombrie.

În încercarea de a întruchipa o persoană fără adăpost, Stewart și-a pictat fața cu negru pentru a simula murdărie, a purtat o căciulă din pânză, blugi rupți și s-a afișat cu un carton pe care scria mesajul: „I am hungry. Help me!” („Mi-e foame. Ajută-mă!”). Mai mult, în fotografia publicată pe contul său personal de Instagram, unde adună 3,1 milioane de urmăritori, aceasta a profitat de ocazie pentru a-și promova propria linie de lumânări decorative, scrie El Pais.

Un val de critici pentru gestul Marthei Stewart

Comentariile negative nu au întârziat să apară. Urmăritorii și presa internațională au acuzat-o de lipsă de empatie față de persoanele care se confruntă cu sărăcia extremă, mulți întrebând-o retoric dacă vulnerabilitatea semenilor a ajuns să fie o simplă „mască de petrecere”. În urma reacțiilor adverse, antreprenoarea a șters rapid fotografia de pe rețelele de socializare.

Duminică, 1 noiembrie, Martha Stewart a transmis un prim comunicat către publicații precum People și Page Six, încercând să își justifice alegerea. Ea a susținut că intenția sa a fost de a „atrage atenția asupra unei probleme grave” și că este angajată de mult timp în sprijinirea organizațiilor de caritate care luptă împotriva acestei crize sociale. Totuși, explicația inițială nu conținea scuze explicite, fapt ce a amplificat nemulțumirile publicului.

Scuze publice și asumarea greșelii, abia după ce opinia publică a reacționat

La scurt timp după primul comunicat, Martha Steward, a cărui avere este estimată la peste 400 de milioane de dolari, a revenit cu un mesaj direct de scuze: „Este greu să admiți când ai greșit cu adevărat. Declarația mea anterioară nu a fost suficientă. Știu că mulți oameni trec prin dificultăți financiare mari. A purta un astfel de costum a fost o lipsă de sensibilitate și nu a fost o idee bună. Îmi pare foarte rău.”

Deși rămâne una dintre figurile emblematice asociate sărbătorii de Halloween în cultura pop americană, episodul a ridicat semne de întrebare în spațiul public legate de echipa sa de relații publice și de lipsa de atenție la temele sociale sensibile.