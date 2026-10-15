City Grill Group deschide primul restaurant Hanu’ Berarilor în afara Bucureștiului, într-o clădire de patrimoniu din Piața Muzeului din Cluj-Napoca. Investiția se ridică la 500.000 de euro, iar restaurantul are o capacitate de 390 de locuri. Extinderea vine într-un an în care grupul și-a bugetat investiții de 6,5 milioane de euro și urmărește o cifră de afaceri consolidată de 100 de milioane de euro.

Noul restaurant funcționează în Palatul Mikes, situat în Piața Muzeului nr. 4, o clădire ridicată în jurul anului 1800. Este a patra locație a brandului Hanu’ Berarilor și prima deschisă în afara Capitalei.

Restaurantul are 240 de locuri în interior și în curtea interioară, 50 în crama amenajată la subsol și alte 100 pe terasa din Piața Muzeului.

„Primul Hanu’ Berarilor din afara Bucureștiului nu putea fi deschis decât într-un loc spectaculos, iar Palatul Mikes din centrul Cluj-Napoca este exact un astfel de loc. Ne dorim să ducem la Cluj experiența extraordinară a unei mese la Hanu’ Berarilor”, a declarat Daniel Mischie, președintele executiv al City Grill Group.

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City Grill Group investește în clădiri de patrimoniu

Extinderea la Cluj face parte din strategia de dezvoltare geografică începută de grup în 2024, care vizează și clădiri istorice cu identitate arhitecturală puternică. După proiectul de la Cazinoul din Constanța, Palatul Mikes este una dintre cele mai recente investiții ale companiei în această direcție.

Brandul Hanu’ Berarilor funcționează deja în trei clădiri istorice din București: Casa Oprea Soare, deschisă în 2009, Casa Elena Lupescu, din 2011, și Uranus, din 2019.

Potrivit lui Daniel Mischie, amenajarea unui restaurant într-un monument istoric poate costa până la dublu față de investiția necesară într-o clădire obișnuită. Grupul mizează însă pe atractivitatea pe termen lung a unor spații cu arhitectură distinctivă, care pot deveni destinații pentru turiști și localnici.

Palatul Mikes se află în nucleul Cetății Vechi a Clujului, pe latura nordică a Pieței Muzeului. Clădirea este atribuită arhitectului Joseph Leder, cunoscut și pentru proiectarea Palatului Teleki și a Colegiului Reformat.

Imobilul are un plan în formă de U, un pasaj boltit care face legătura dintre piață și strada Octavian Petrovici și o curte interioară cu galerii baroce dispuse pe două niveluri. Restaurantul valorifică structura existentă prin amenajarea spațiilor de la parter, a cramei din subsolul boltit și a terasei deschise spre piață.

City Grill Group ajunge la peste 1.700 de locuri în Cluj

Grupul operează în Cluj-Napoca din octombrie 2024, când a preluat pachetul majoritar al Marty Restaurants. Portofoliul local include șase restaurante, cu o capacitate totală de 1.321 de locuri, precum și centre de livrare și o franciză în Oradea.

Odată cu deschiderea Hanu’ Berarilor, capacitatea totală a grupului în Cluj-Napoca depășește 1.700 de locuri.

„Investiția de 500.000 de euro vine după doi ani în care am operat deja în Cluj, prin Marty. Cunoaștem obiceiurile de consum, structura zilei, preparatele care funcționează și pe cele care nu. Asta ne-a permis să construim de la început un meniu potrivit pentru publicul de aici și să reducem riscul asociat unei deschideri într-o piață nouă”, a explicat Daniel Mischie.

În această toamnă, și restaurantul Chios din Cluj va intra în portofoliul City Grill Group, urmând să funcționeze, cel puțin în prima etapă, sub același brand.

Bon mediu estimat la 280 de lei

City Grill Group estimează că bonul mediu la Hanu’ Berarilor din Cluj va fi similar celui înregistrat în restaurantele din București, de aproximativ 280 de lei.

Compania își bazează estimarea pe nivelul salariilor și al puterii de cumpărare, pe fluxul turistic și pe calendarul de evenimente al orașului.

Meniul păstrează preparatele consacrate ale brandului, precum ciolanul la cuptor cu varză călită, rața pe varză, coastele de porc, carnea la garniță, sarmalele și papanașii. Acestora li se adaugă o selecție de șase până la opt preparate locale, adaptate publicului clujean.

Restaurantul va fi integrat și în aplicația de loializare Out4Food, care are peste 380.000 de utilizatori activi și generează 28% din cifra de afaceri a grupului. Potrivit companiei, clienții care folosesc aplicația au un bon mediu cu 20% mai mare decât cei care nu o utilizează.

Spațiul va putea găzdui și evenimente private sau corporate, de la aniversări și petreceri de familie până la întâlniri de afaceri, potrivit reprezentanților grupului.

City Grill Group țintește afaceri de 100 de milioane de euro în 2026

Fondat în 2004, City Grill Group este cel mai mare grup de restaurante cu capital românesc, potrivit companiei. În 2025, grupul a raportat o cifră de afaceri consolidată de 90 de milioane de euro, iar pentru 2026 și-a stabilit o țintă de 100 de milioane de euro.

Bugetul de investiții pentru acest an este de 6,5 milioane de euro. Portofoliul include brandurile Caru’ cu Bere, Hanu’ lui Manuc, Hanu’ Berarilor, Pescăruș, Buongiorno.Italian, City Grill, City Grill Family, Marty Restaurants și Aubergine, precum și hotelul La Boheme.