Varza murată poate fi pregătită și într-un apartament, fără butoi mare și fără pritocirea periodică a saramurii. Soluția este folosirea unor borcane încăpătoare, menținerea verzei permanent sub saramură și controlarea temperaturii de fermentare. Metoda este potrivită mai ales celor care pregătesc cantități mici, pentru sarmale, salate sau garnituri de iarnă, scrie ProTV.

Pentru această variantă sunt necesare verze potrivite ca dimensiune, sare grunjoasă neiodată, apă și câteva condimente simple. Pot fi adăugate boabe de piper, mărar și cimbru uscat, iar gutuia sau mărul rămân ingrediente opționale.

Verzele se curăță de frunzele exterioare deteriorate, iar cotorul poate fi crestat înaintea așezării în recipient.

Recipientele trebuie să fie din sticlă sau plastic alimentar și suficient de mari pentru a permite acoperirea completă.

National Center for Home Food Preservation confirmă că recipientele din sticlă și plastic alimentar pot fi folosite pentru fermentare. Instituția recomandă însă ca varza să rămână permanent cu aproximativ 2,5-5 centimetri sub nivelul saramurii.

Secretul ca varza să mureze perfect

Se recomandă păstrarea verzei complet acoperite cu lichid, pentru a evita nevoia pritocirii tradiționale. Principiul este corect: fermentația lactică se desfășoară în condiții cu foarte puțin oxigen, iar expunerea legumelor favorizează alterarea. Universitatea din Minnesota recomandă, de asemenea, menținerea produselor complet scufundate pe întreaga perioadă de fermentare.

Totuși, recipientul nu trebuie pur și simplu închis ermetic fără posibilitatea evacuării gazelor produse în timpul fermentării. În cazul borcanelor, specialiștii recomandă sisteme de fermentare cu supapă, care permit eliminarea dioxidului de carbon acumulat. Astfel, avantajul nu vine din „sigilarea” completă, ci din limitarea oxigenului și menținerea verzei sub saramură.

Sarea are un rol esențial în fermentare și nu trebuie redusă arbitrar pentru obținerea unui produs mai puțin sărat. Ea favorizează dezvoltarea bacteriilor lactice benefice și limitează dezvoltarea microorganismelor nedorite pe durata fermentării. National Center for Home Food Preservation avertizează că reducerea cantității recomandate poate afecta siguranța și textura produsului. Pentru acest motiv, este preferabilă folosirea unei rețete testate, cu proporții exacte între apă, sare și legume.

Sarea pentru murături sau sarea grunjoasă neiodată este recomandată deoarece iodul poate afecta procesul normal de fermentare.

Temperatura decide cât de repede se murează varza

Varza trebuie păstrată într-un loc răcoros, ferit de lumină directă și de sursele puternice de căldură. Se recomandă o perioadă de aproximativ patru până la șase săptămâni, în funcție de temperatura locuinței. Recomandările americane pentru varza fermentată arată că procesul durează aproximativ trei-patru săptămâni la 21-24°C. La temperaturi de aproximativ 16-18°C, fermentarea poate necesita cinci sau chiar șase săptămâni pentru finalizare.

Temperaturile prea ridicate pot înmuia varza, iar cele prea scăzute pot încetini considerabil fermentarea.

Se poate face varză murată fără pritocire? Da, mai ales în cantități mici, însă condițiile de fermentare trebuie controlate mult mai atent decât într-un butoi tradițional. Varza trebuie ținută permanent sub saramură, recipientul trebuie să fie curat, iar gazele formate trebuie eliminate controlat.

Pritocirea tradițională ajută la omogenizarea saramurii și la eliminarea gazelor, dar nu este singura metodă posibilă de fermentare. Într-un recipient potrivit, cu legumele complet scufundate și cu o supapă pentru fermentare, acest pas poate fi evitat. Pentru cei care locuiesc la bloc, metoda transformă astfel un obicei asociat beciului și butoiului într-o conservare posibilă și în bucătărie.