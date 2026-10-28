Deschiderea unui bar propriu pare un vis de neclintit pentru mulți pasionați de industria ospitalității. Cu toate acestea, realitatea din spatele obloanelor trase târziu în noapte este mult mai dură. O demonstrează povestea lui Leo, un antreprenor de origine columbiană din Spania, care a decis să renunțe la statutul de angajat pentru a-și construi propriul afacere, dar care recunoaște acum că munca neîntreruptă i-a răpit aproape complet viața personală.

Într-un interviu acordat canalului de YouTube Charlas Ganadoras, Leo a detaliat sacrificiile umane și financiare din spatele unui bar de cartier.

De la un transfer de 10.000 de euro la 5.000 de euro pe Wallapop

Decizia de a deveni independent a venit din dorința de a nu mai „face bani pentru alții”. Pentru a strânge capitalul necesar, Leo și-a golit toate economiile, a contractat împrumuturi bancare și a apelat la sprijinul celor apropiați.

Oportunitatea a apărut pe platforma de anunțuri Wallapop, unde a găsit un spațiu al cărui fond de investiții era scos la vânzare cu 10.000 de euro. Experiența sa din domeniu l-a ajutat însă să negocieze dur: „Văzându-mă motivat și știind că vin din sectorul Horeca, am putut face o contraofertă și l-am obținut cu 5.000 de euro. Economia făcută mi-a permis să direcționez banii rămași către alte dotări necesare în local.”

La doar câteva luni de la deschidere, Leo se ocupă aproape de unul singur de tot ce înseamnă funcționarea barului: decorațiuni, meniurile pe tablă, bucătărie și servirea clienților. „Marea mea problemă în acest moment este că am doar două mâini. Mi-aș dori să am mai multe”, mărturisește el.

Program de la 7:00 la 22:30. „Viață de familie practic nu mai există”

O zi obișnuită de muncă pentru Leo începe la primele ore ale dimineții și se încheie când cei mai mulți oameni se pregătesc de culcare.

Dimineața devreme la 07:00 când deschide pentru muncitorii din construcții care vin la prima cafea.

Pe parcursul zilei localul este vizitat de un grup fidel de „12 bunicuțe”, studenți și vecini din cartier.

Seara până la 22:30 clienții vin pentru tapas, bere și cocktailuri.

Cu un meniu de prânz de aproximativ 20 de euro (care include fel principal, băutură, cafea și desert), antreprenorul calculează un profit net de circa 8 euro per meniu, deși marjele variază mult de la un produs la altul. Cu toate acestea, el subliniază că păstrarea clienților este mai importantă decât maximizarea fiecărei vânzări.

Totuși, costul cel mai mare nu este cel financiar, ci timpul pierdut, scrie La Razon.

„Deschid de la 7 dimineața și sunt aici până la 10:30 noaptea. Îți pierzi timpul, îți pierzi banii și, practic, îți pierzi viața. Viață de familie aproape că nu mai ai, este extrem de solicitant.”

Sfat pentru viitorii antreprenori

În ciuda oboselii acumulate, Leo nu intenționează să renunțe și ia în calcul chiar extinderea pe viitor cu noi spații. Pentru cei care cred că deschiderea unui bar garantează îmbogățirea rapidă, mesajul său este categoric: „Nu este ceva ce se întâmplă peste noapte, să te trezești plin de bani. Înseamnă muncă zilnică, efort, inovație, răsfățarea clientului și foarte multă autenticitate.”