Harghita a lansat prima hartă gastronomică online a județului. Ghidul interactiv care pregătește anul 2027, când Harghita va fi Regiune Gastronomică Europeană

27 oct. 2026, HoReCa
Harghita a lansat prima hartă gastronomică online a județului. Ghidul interactiv care pregătește anul 2027, când Harghita va fi Regiune Gastronomică Europeană
foto craterflame
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Cuprins
  1. Certificarea „Myrmidone” și lista „Signature Dish”
  2. Un consorțiu regional pentru dezvoltare durabilă

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Visit Harghita a lansat oficial harta gastronomică online a județului, o platformă digitală destinată promovării patrimoniului culinar local. Proiectul face parte din pregătirile pentru anul 2027, când Harghita va purta titlul oficial de Regiune Gastronomică Europeană, oferit de Institutul Internațional de Gastronomie, Cultură, Arte și Turism (IGCAT).

Noua platformă poate fi accesată la adresa gastromap.visitharghita.com și reunește restaurante certificate, ferme deschise publicului, trasee turistice tematice și evenimente culinare tradiționale.

Certificarea „Myrmidone” și lista „Signature Dish”

Unul dintre pilonii principali ai platformei îl reprezintă restaurantele și unitățile de alimentație publică atestate prin programul de certificare Myrmidone. Acest standard pune un accent deosebit pe sustenabilitate, identitate locală și lanțuri scurte de aprovizionare.

  • Regula celor 100 km: Localurile certificate folosesc predominant ingrediente obținute pe o rază de maxim 100 de kilometri, colaborând direct cu producătorii locali.
  • Meniul „Signature Dish”: În strânsă legătură cu certificarea Myrmidone, această secțiune reunește preparatele și deserturile emblematice ale județului Harghita, salvgardând rețetele tradiționale.
  • Programul „Open Farm”: Vizite direct la producători

Harta gastronomică integrează și rețeaua de ferme din cadrul programului Open Farm, anunță Agerpres. Prin intermediul acestei inițiative, turiștii pot vizita gospodăriile rurale din județ (pe bază de programare prealabilă) pentru a descoperi direct modul în care sunt crescute animalele și cum se obțin produsele tradiționale.

Experiența își propune să le ofere vizitatorilor o perspectivă autentică asupra agroturismului harghitean, în condiții de calitate și siguranță.
Trasee tematice și mari festivaluri gastronomice

Oferta digitală este completată de trasee culinare speciale și de un calendar complet al evenimentelor de profil organizate anual în județ, printre care se numără:

  • Taste of Transylvania – unul dintre cele mai importante festivaluri gastronomice din regiune;
  • Festivalul și Târgul de Varză de la Lăzarea;
  • Festivalul „Pomana Porcului” din Bazinul Carpatic.

Un consorțiu regional pentru dezvoltare durabilă

Titlul de Regiune Gastronomică a Europei 2027 acordat de IGCAT urmărește stimularea inovației culinare, educația pentru o alimentație sănătoasă, turismul durabil și economia circulară.

Proiectul este gestionat de un consorțiu județean format din Consiliul Județean Harghita, Visit Harghita, primăriile municipiilor Miercurea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc și Gheorgheni, alături de instituții de învățământ, asociații agricole și de dezvoltare economică. Partenerii oficiali ai programului sunt Borsec (Romaqua Group) și platforma Hamm.ro.

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