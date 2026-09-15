De ce frigiderul tău nu răcește toate alimentele la fel. Unde ar trebui să ții carnea, ouăle, laptele și legumele

Deschizi frigiderul și pui alimentele pe unde ai loc. Pare un detaliu banal, dar locul în care le așezi poate conta mai mult decât ai crede. Temperatura nu este neapărat aceeași în toate zonele frigiderului, iar ușa este una dintre cele mai instabile zone.

Ușa, sertarele pentru fructe și legume și compartimentele speciale au fiecare un rol, iar organizarea frigiderului poate influența atât cât de bine se păstrează mâncarea, cât și siguranța ei. USDA explică faptul că aceste zone sunt concepute pentru condiții de păstrare diferite, în funcție de tipul alimentelor.

Ușa frigiderului este zona cu cele mai mari fluctuații

Pentru alimentele foarte perisabile, ușa este una dintre zonele de evitat.

De fiecare dată când deschidem frigiderul, aerul rece este înlocuit parțial cu aer mai cald, iar zona ușii resimte cel mai mult aceste schimbări. USDA recomandă păstrarea alimentelor perisabile pe rafturile interioare și precizează că ouăle ar trebui ținute în cutia lor, pe un raft, nu în suportul din ușă.

Ușa este mai potrivită pentru alimente și băuturi care suportă mai bine variațiile de temperatură, în funcție de indicațiile de păstrare de pe ambalaj.

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Care este, de fapt, cel mai rece raft?

USDA precizează că nu există o regulă universală potrivit căreia un anumit raft este întotdeauna cel mai rece. Distribuția temperaturii depinde de modelul frigiderului, de modul în care circulă aerul și de felul în care este folosit aparatul.

De aceea, dacă vrei să știi unde este zona cea mai rece din frigiderul tău, cea mai sigură metodă este să verifici temperatura cu un termometru pentru aparat.

FDA recomandă menținerea frigiderului la maximum 4°C și atrage atenția că aerul rece trebuie să poată circula printre alimente. Un frigider prea aglomerat poate împiedica această circulație și poate afecta distribuția temperaturii.

Carnea crudă și peștele au nevoie de atenție specială

Carnea crudă, puiul și peștele trebuie păstrate în recipiente sau ambalaje bine închise, astfel încât lichidele care se pot scurge să nu ajungă pe alte alimente. USDA recomandă ca produsele crude să fie păstrate astfel încât să nu existe riscul contaminării altor alimente.

Dacă frigiderul are un compartiment dedicat pentru carne și pește, acesta poate fi folosit pentru aceste produse. În rest, important este ca ele să fie bine ambalate și să nu poată contamina alte alimente prin eventuale scurgeri.

Ouăle nu au ce căuta pe ușă

Suportul pentru ouă din ușa frigiderului este foarte tentant de folosit. Multe aparate îl au chiar acolo, la îndemână.

Totuși, USDA recomandă păstrarea ouălor în cutia lor, pe un raft interior. Motivul este simplu: temperatura din ușă fluctuează mai mult decât cea din interiorul frigiderului.

Fructele și legumele au propriul lor loc

Sertarele de la baza frigiderului au fost concepute pentru fructe și legume. În funcție de model, acestea permit reglarea umidității pentru a crea condiții mai potrivite diferitelor produse.

Legumele au nevoie, în general, de un nivel mai ridicat de umiditate, în timp ce fructele se păstrează mai bine în condiții ceva mai uscate. USDA recomandă folosirea acestor sertare tocmai pentru a menține condiții adecvate pentru fructe și legume.

Nu toate fructele și legumele trebuie însă ținute la frigider, așa că pentru unele produse trebuie urmate recomandările specifice de păstrare.

Laptele și lactatele: mai bine pe rafturile interioare

Laptele este unul dintre alimentele pe care mulți oameni le pun în ușa frigiderului, tocmai pentru că acolo există spațiu special pentru sticle.

Pentru lapte și alte produse foarte perisabile, rafturile interioare sunt o alegere mai bună decât ușa, unde temperatura fluctuează mai mult. Poziția exactă poate varia însă de la un frigider la altul.

Problema pe care o ignorăm: multe frigidere sunt mai calde decât credem

Pe hârtie, un frigider ar trebui să fie menținut la cel mult 4°C. În viața reală, lucrurile pot sta diferit.

O analiză publicată în 2017 în Food Research International, realizată de Anna Roccato, Mieke Uyttendaele și Jeanne-Marie Membré, a reunit date din 15 studii privind temperaturile frigiderelor casnice din Europa. Pentru țările din sudul Europei, distribuția temperaturilor a avut o medie de 7,0°C, cu o variație de 2,7°C.

Un alt studiu, publicat în 2016 în International Journal of Consumer Studies de Jelena Janjić și colegii săi, a analizat 100 de gospodării din zona Belgradului și a măsurat temperatura în trei zone ale frigiderelor: raftul de sus, raftul de jos și ușa. Temperatura medie din ușă a fost semnificativ mai ridicată decât cea de pe cele două rafturi.

Cercetătorii au găsit o temperatură medie generală de 9,3°C în frigiderele analizate, mult peste recomandările pentru păstrarea în siguranță a alimentelor perisabile.

Rezultate similare apar și într-un studiu realizat în Grecia. Cercetătorii au urmărit 70 de frigidere de pe insula Lemnos și au măsurat temperatura pe raftul superior, pe cel inferior și în ușă, la intervale de 15 minute, timp de 24 de ore.

Doar 11,4% dintre frigidere funcționau la cel mult 5°C, în timp ce 68,6% aveau temperaturi de peste 7°C.

Cum verifici dacă frigiderul tău este suficient de rece

Reglajul aparatului nu îți spune întotdeauna temperatura reală din interior. Pentru o verificare simplă, FDA recomandă folosirea unui termometru pentru frigider.

Temperatura ar trebui să fie de cel mult 4°C.

Este util să verifici și dacă frigiderul este prea plin. Aerul rece trebuie să poată circula printre produse, iar blocarea gurilor de ventilație poate afecta distribuția temperaturii.

Contează și cât de des este deschisă ușa, cât de plin este aparatul și unde sunt amplasate sistemele de răcire și de circulație a aerului.