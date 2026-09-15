Bananele sunt lăsate frecvent într-un bol cu alte fructe, pe masa din bucătărie. Această alegere poate însă grăbi coacerea lor și a produselor păstrate în apropiere. Explicația este legată de etilenă, un hormon vegetal gazos produs în mod natural de numeroase fructe după recoltare. Etilena declanșează și accelerează procesul de coacere. Bananele produc cantități importante de etilenă. Dacă sunt păstrate alături de mere, pere, piersici sau avocado, concentrația gazului din jurul fructelor crește.

În aceste condiții, bananele se înmoaie și capătă pete brune mai repede, arată express.co.uk. Și celelalte fructe sensibile la etilenă se pot coace prematur.

Bananele trebuie păstrate separat

Pentru a le prelungi perioada de consum, bananele trebuie scoase din punga de plastic imediat după cumpărare. Ambalarea întregului fruct poate reține umezeala și poate favoriza alterarea. Bananele necoapte se păstrează la temperatura camerei, într-un loc bine ventilat. Acestea trebuie ținute departe de lumina directă a soarelui, aragaz și alte surse de căldură.

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Temperaturile ridicate accelerează procesul de coacere. Fructele nu trebuie nici înghesuite, deoarece presiunea și loviturile pot produce vânătăi și zone moi. Un suport care permite agățarea ciorchinelui poate reduce contactul cu suprafețele dure. Astfel, bananele sunt mai bine protejate împotriva lovirii și strivirii.

Folia poate încetini coacerea

O altă metodă este separarea bananelor și învelirea individuală a codițelor. Pot fi folosite bucăți mici de folie alimentară sau folie de aluminiu. Acoperirea codițelor poate limita răspândirea etilenei și poate încetini coacerea. Efectul diferă însă în funcție de gradul inițial de maturitate și temperatura din bucătărie.

Folia însă trebuie aplicată numai în jurul codiței, nu pe întregul fruct. Bananele se păstrează apoi separat de celelalte fructe, într-un loc răcoros și uscat.

Când pot fi puse în frigider

Bananele trebuie mutate în frigider numai după ce s-au copt și au devenit galbene. Temperatura scăzută încetinește procesele biologice implicate în continuarea coacerii. Coaja poate deveni maro sau chiar aproape neagră într-un timp scurt. Schimbarea aspectului exterior nu înseamnă automat că pulpa s-a alterat.

Interiorul poate rămâne ferm și poate păstra gustul și textura pentru câteva zile în plus. Afirmațiile potrivit cărora bananele rezistă „săptămâni” trebuie însă privite cu prudență, deoarece durata depinde de maturitate, temperatură și eventualele lovituri.

Bananele verzi nu trebuie introduse în frigider. Frigul poate întrerupe coacerea normală, iar fructele pot rămâne tari, cu gust făinos și mai puțin dulce.

Dacă bananele au devenit foarte coapte, dar nu prezintă mucegai sau miros neobișnuit, pot fi folosite la prăjituri, chec, clătite ori smoothie-uri. Pulpa poate fi și congelată, după îndepărtarea cojii.