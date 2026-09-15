Dovlecelul este vedeta incontestabilă a preparatelor de vară. Este ușor, versatil și are un conținut caloric extrem de redus, fiind aliatul perfect pentru o alimentație echilibrată. Cu o textură fină și un gust delicat, poate fi consumat atât gătit, cât și crud, în salate proaspete.

Pe lângă faptul că hidratează excelent datorită conținutului ridicat de apă, furnizează fibre care stimulează digestia și este bogat în vitamina C și potasiu. Un alt avantaj major este compatibilitatea sa cu dietele scăzute în FODMAP, fiind foarte bine tolerat de persoanele cu sensibilități digestive.

Iată trei rețete simple, răcoritoare și gustoase, care folosesc dovlecelul în stare crudă.

Caneloni de dovlecel cu guacamole

Ingrediente

1 dovlecel

2 avocado

1 lime

1 roșie

1⁄2 ceapă roșie

1 ridiche

Coriandru proaspăt

Ulei de măsline extravirgin

Sare.

Preparare pas cu pas

Tăiați dovlecelul în fâșii foarte fine și regulate pe lungime, folosind un peeler de legume sau o mandolină (sunt necesare aproximativ 4 fâșii pentru fiecare caneloni).

Curățați fructele de avocado și pasați pulpa cu o furculiță. Adăugați sucul de la o limetă, ceapa roșie și roșia tocată mărunt, alături de puțin coriandru proaspăt. Potriviți de sare.

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Așezați o folie alimentară din plastic pe blat și suprapuneți ușor marginile fâșiilor de dovlecel. Puneți o porție de guacamole la un capăt și rulați strâns cu ajutorul foliei până obțineți un cilindru compact.

Lăsați-i la frigider câteva minute și decorați-i înainte de servire cu felii subțiri de ridiche pentru un plus de prospețime și textură crocantă.

Carpaccio de dovlecel

Ingrediente

1 dovlecel

Brânză feta

Muștar de Dijon

Suc de lime

Ulei de măsline extravirgin

Sare și piper.

Preparare pas cu pas

Tăiați dovlecelul în felii cât mai fine (ideal cu mandolina) și aranjați-le într-un strat uniform pe un platou.

Mărunțiți puțină brânză feta deasupra feliilor de dovlecel.

Amestecați uleiul de măsline cu o linguriță de muștar de Dijon, un strop de suc de lime, sare și piper. Emulsionați bine sosul și turnați-l uniform peste carpaccio înainte de servire.

Salată thailandeză cu dovlecel

Ingrediente

1 dovlecel

1 morcov

1 castravete

O mână de arahide

1 cățel de usturoi

Sos de soia

Ulei de susan

Suc de lămâie

Coriandru proaspăt

Ardei iute (opțional)

Piper negru.

Preparare pas cu pas

Tăiați dovlecelul, morcovul și castravetele în fâșii foarte fine (stil tăiței sau spaghete) folosind un aparat care face spirale din legume sau un peeler.

Zdrobiți usturoiul împreună cu arahidele într-un vas special sau blender mic. Adăugați sucul de lămâie, sosul de soia și câteva picături de ulei de susan, amestecând până obțineți un sos ușor legat.

Turnați dressing-ul peste legume, amestecați bine pentru a le imprima aromele și decorați salata cu frunze proaspete de coriandru.