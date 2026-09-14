Peste 8.000 de controale ANSVSA în industria alimentară, în august. Amenzi de 1,46 milioane de lei pentru nereguli

14 sept. 2026, Articole / Reportaje
Peste 8.000 de controale ANSVSA în industria alimentară, în august. Amenzi de 1,46 milioane de lei pentru nereguli
foto: ANSVSA
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Inspectorii sanitari-veterinari și pentru siguranța alimentelor au efectuat, în luna august 2026, peste 8.000 de controale în industria agroalimentară, în cadrul acțiunilor de verificare a operatorilor din sectorul produselor alimentare de origine nonanimală, transmite Agerpres.

La nivel național, Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene și cea a municipiului București au efectuat 8.104 controale în unități din industria agroalimentară. În urma verificărilor, inspectorii au aplicat 103 avertismente și 164 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor fiind de 1.464.200 de lei.

Controalele au vizat operatori care activează în domenii precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii și produselor de patiserie, producția de băuturi răcoritoare și alcoolice, dar și alte categorii de produse alimentare.

Acțiunile fac parte din Programul de supraveghere și control al ANSVSA pentru anul 2026 și au urmărit mai multe aspecte legate de siguranța alimentelor, printre care:

igiena și întreținerea spațiilor de manipulare;
condițiile de procesare și depozitare a materiilor prime și produselor finite;
respectarea cerințelor de autorizare și funcționare;
trasabilitatea și etichetarea produselor;
aplicarea procedurilor bazate pe principiile HACCP și a programelor de autocontrol.

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Potrivit ANSVSA, controalele au avut atât un rol preventiv, cât și unul de consiliere pentru operatorii din industria alimentară. Sancțiunile au fost aplicate atunci când deficiențele nu au fost remediate în termenul stabilit sau când inspectorii au identificat riscuri semnificative pentru sănătatea consumatorilor.

„Rezultatele controalelor din luna august arată că majoritatea operatorilor economici depun eforturi pentru a respecta legislația, însă nu tolerăm abaterile de la normele de igienă și trasabilitate. Acțiunile noastre au atât un rol de consiliere, cât și de fermitate acolo unde deficiențele nu sunt remediate. Siguranța alimentară nu este negociabilă”, a declarat președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu.

Ce nereguli au găsit inspectorii ANSVSA

Printre principalele neconformități constatate în timpul controalelor s-au numărat probleme privind respectarea normelor de igienă, inclusiv în ceea ce privește spațiile, echipamentele și depozitarea, dar și prezența insectelor sau utilizarea substanțelor dezinfectante.

Inspectorii au mai identificat deficiențe în implementarea și documentarea procedurilor HACCP, probleme legate de etichetarea și ambalarea produselor sau de caracteristicile acestora, lipsuri în documentele de trasabilitate, precum și neconformități privind starea de sănătate și echiparea personalului.

Totodată, în cadrul verificărilor au fost prelevate probe pentru analize de laborator. Acestea au urmărit verificarea conformității produselor și respectarea limitelor admise pentru reziduurile de pesticide, contaminanți și alte substanțe interzise.

ANSVSA le reamintește consumatorilor că pot semnala nereguli sau solicita informații privind siguranța alimentelor prin Call Center-ul instituției, la numărul gratuit 0800.826.787, disponibil din orice rețea de telefonie.

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