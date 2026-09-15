Reducerea de 25% a accizei la motorina standard va fi menținută și în perioada 16-30 septembrie 2026. Ministerul Finanțelor a anunțat decizia marți, în urma evaluării periodice a pieței carburanților, transmite Mediafax.

Măsura păstrează nivelul reducerii aplicate în prima jumătate a lunii septembrie. În august, acciza la motorină fusese redusă cu 20%, procentul fiind majorat la începutul acestei luni. Potrivit ministerului, intervenția urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra populației și economiei, în condițiile menținerii presiunilor pe piață. „Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, cu scopul de a limita efectele acestora asupra populației și economiei”, precizează instituția.

Reducere de aproximativ 70 de bani

Reducerea de 25% înseamnă diminuarea accizei cu 701,07 lei pentru fiecare 1.000 de litri de motorină, respectiv cu 829,69 lei pe tonă. Exprimată pe litru, reducerea componentei de acciză este de aproximativ 70 de bani. Astfel, în a doua jumătate a lunii septembrie, acciza efectivă pentru motorina standard comercializată pe piața internă rămâne la 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă.

Mecanismul prevăzut de Legea nr. 162/2026 presupune reevaluarea reducerii la fiecare două săptămâni. Analiza ministerului pentru intervalul 16-30 septembrie indică o variație de +51,19% a cotațiilor Platts pentru motorină. Indicatorul privind variația prețului mediu la pompă al motorinei standard este de +27,47%. Măsura vizează inclusiv limitarea presiunii asupra transportului și logisticii. Scumpirea motorinei poate majora costurile de distribuție, care se pot reflecta ulterior în prețurile bunurilor de consum.

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La pompă, valorile pentru motorina standard menționate de MEDIAFAX pe baza platformei Monitorul Prețurilor se situau, pe 15 septembrie, între 10,49 și 10,72 lei pe litru. Cel mai mic preț dintre cele prezentate era de 10,49 lei la Socar. Pentru MOL și Rompetrol era indicat un preț de 10,52 lei, iar pentru Petrom, de 10,55 lei pe litru. La OMV, valoarea menționată era de 10,61 lei, iar la Lukoil, de 10,72 lei. Benzina standard se apropia, la rândul său, de pragul de 10 lei pe litru. Prețurile raportate erau de 9,93 lei la Petrom, 9,97 lei la Rompetrol și MOL, 9,98 lei la Lukoil și 9,99 lei la OMV.