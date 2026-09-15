Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% până la 30 septembrie / Benzina se apropie de 10 lei pe litru

15 sept. 2026, Articole / Reportaje
Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% până la 30 septembrie / Benzina se apropie de 10 lei pe litru
FOTO: Magnific
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Reducerea de 25% a accizei la motorina standard va fi menținută și în perioada 16-30 septembrie 2026. Ministerul Finanțelor a anunțat decizia marți, în urma evaluării periodice a pieței carburanților, transmite Mediafax.

Măsura păstrează nivelul reducerii aplicate în prima jumătate a lunii septembrie. În august, acciza la motorină fusese redusă cu 20%, procentul fiind majorat la începutul acestei luni. Potrivit ministerului, intervenția urmărește să limiteze efectele scumpirii carburanților asupra populației și economiei, în condițiile menținerii presiunilor pe piață. „Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, cu scopul de a limita efectele acestora asupra populației și economiei”, precizează instituția.

Reducere de aproximativ 70 de bani

Reducerea de 25% înseamnă diminuarea accizei cu 701,07 lei pentru fiecare 1.000 de litri de motorină, respectiv cu 829,69 lei pe tonă. Exprimată pe litru, reducerea componentei de acciză este de aproximativ 70 de bani. Astfel, în a doua jumătate a lunii septembrie, acciza efectivă pentru motorina standard comercializată pe piața internă rămâne la 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă.

Mecanismul prevăzut de Legea nr. 162/2026 presupune reevaluarea reducerii la fiecare două săptămâni. Analiza ministerului pentru intervalul 16-30 septembrie indică o variație de +51,19% a cotațiilor Platts pentru motorină. Indicatorul privind variația prețului mediu la pompă al motorinei standard este de +27,47%. Măsura vizează inclusiv limitarea presiunii asupra transportului și logisticii. Scumpirea motorinei poate majora costurile de distribuție, care se pot reflecta ulterior în prețurile bunurilor de consum.

- articolul continuă mai jos -

La pompă, valorile pentru motorina standard menționate de MEDIAFAX pe baza platformei Monitorul Prețurilor se situau, pe 15 septembrie, între 10,49 și 10,72 lei pe litru. Cel mai mic preț dintre cele prezentate era de 10,49 lei la Socar. Pentru MOL și Rompetrol era indicat un preț de 10,52 lei, iar pentru Petrom, de 10,55 lei pe litru. La OMV, valoarea menționată era de 10,61 lei, iar la Lukoil, de 10,72 lei. Benzina standard se apropia, la rândul său, de pragul de 10 lei pe litru. Prețurile raportate erau de 9,93 lei la Petrom, 9,97 lei la Rompetrol și MOL, 9,98 lei la Lukoil și 9,99 lei la OMV.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
15 sept.
Efectivele de porcine din România au crescut cu 11,6% într-un an. Și efectivul matcă este în creștere, conform INS
Efectivele de porcine din România au crescut cu 11,6% într-un an. Și efectivul matcă este în creștere, conform INS
Articole / Reportaje
15 sept.
LIVE UPDATE | FOTO-VIDEO | Haos în Piața Victoriei: Circa 3.000 de fermieri protestează în fața Guvernului: „Vor să ne omoare miorița” / Jandarmii au folosit gaze lacrimogene / Patru persoane, ridicate de Poliție / Trafic blocat pe ambele sensuri la Pasajul Victoriei, tramvaiele nu circulă
LIVE UPDATE | FOTO-VIDEO | Haos în Piața Victoriei: Circa 3.000 de fermieri protestează în fața Guvernului: „Vor să ne omoare miorița” / Jandarmii au folosit gaze lacrimogene / Patru persoane, ridicate de Poliție / Trafic blocat pe ambele sensuri la Pasajul Victoriei, tramvaiele nu circulă
Articole / Reportaje
14 sept.
AgriFood Week 2026 la USAMV Cluj-Napoca. Târg de produse locale, tradiții și inovație alimentară
AgriFood Week 2026 la USAMV Cluj-Napoca. Târg de produse locale, tradiții și inovație alimentară
Articole / Reportaje
14 sept.
Toxiinfecție alimentară în Bihor. 13 copii din Oradea au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au mâncat la o pensiune, a cărei activitate a fost suspendată
Toxiinfecție alimentară în Bihor. 13 copii din Oradea au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au mâncat la o pensiune, a cărei activitate a fost suspendată
Articole / Reportaje
14 sept.
Peste 8.000 de controale ANSVSA în industria alimentară, în august. Amenzi de 1,46 milioane de lei pentru nereguli
Peste 8.000 de controale ANSVSA în industria alimentară, în august. Amenzi de 1,46 milioane de lei pentru nereguli

Cele mai noi articole

Morcovi moi, pâine uscată, mere zbârcite: 7 alimente care par stricate, dar pe care le poți salva foarte ușor
Morcovi moi, pâine uscată, mere zbârcite: 7 alimente care par stricate, dar pe care le poți salva foarte ușor
VIDEO | Ospitalitatea începe cu propria echipă. Anita Huzum: „Programul Welcome abordează ospitalitatea din perspectiva oamenilor, a comunicării și a leadershipului”
VIDEO | Ospitalitatea începe cu propria echipă. Anita Huzum: „Programul Welcome abordează ospitalitatea din perspectiva oamenilor, a comunicării și a leadershipului”
Cum te ajută alimentația atunci când ai o leziune. Nutriționistul tenismenului Carlos Alcaraz: „Este energia și materialul de reconstrucție în recuperarea după o accidentare”
Cum te ajută alimentația atunci când ai o leziune. Nutriționistul tenismenului Carlos Alcaraz: „Este energia și materialul de reconstrucție în recuperarea după o accidentare”
Industria HoReCa intră la recensământ: Peste 11.000 de locații vor fi cartografiate în București și alte cinci orașe
Industria HoReCa intră la recensământ: Peste 11.000 de locații vor fi cartografiate în București și alte cinci orașe
Pregătirea meselor pentru câteva zile sau batch cooking-ul, aliatul tău cel mai bun odată cu reîntoarcerea în activitate. Cum să faci să nu stai zilnic în bucătărie și să ai mâncare sănătoasă
Pregătirea meselor pentru câteva zile sau batch cooking-ul, aliatul tău cel mai bun odată cu reîntoarcerea în activitate. Cum să faci să nu stai zilnic în bucătărie și să ai mâncare sănătoasă