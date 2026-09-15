VIDEO | Ministrul Educației, ghicitori despre vaci și cașcaval la Iași / A repetat versurile pentru a obține răspunsul studenților

15 sept. 2026, Articole / Reportaje
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Sursa foto: Captură video
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Mihai Dimian a recitat ghicitori despre profesiile agricole și alimentare la deschiderea anului universitar din Iași. La prima încercare, răspunsul așteptat nu s-a auzit.

Momentul a avut loc la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, potrivit Digi24. Ministrul Educației și Cercetării se oprea înaintea încheierii versurilor, invitând studenții să completeze denumirile profesiilor. Prima ghicitoare făcea referire la rolul medicului veterinar și la limitele inteligenței artificiale (AI). „Când văcuța nu dă lapte, iar AI-ul e în zadar, ne dăm seama că-i nevoie de un medic…”, a recitat ministrul.

Cum răspunsul din sală nu s-a auzit, Dimian a intervenit: „Hai, mai luăm o dată”. A repetat versurile, iar de această dată studenții au reacționat. Momentul poate fi văzut la minutul 01.03.08.

Ghicitorile au continuat

Ministrul a continuat cu exemple despre activitatea din ferme, sănătatea livezilor, amenajarea grădinilor și producția alimentară. Pentru industria alimentară, a ales exemplul unei fabrici de cașcaval și a rostit singur completarea: inginer alimentar.

La ghicitoarea despre grădini, Dimian a remarcat numărul redus de răspunsuri și i-a întrebat pe participanți dacă sunt puțini studenți la peisagistică. Seria de versuri a fost prezentată la finalul discursului și a inclus și o strofă dedicată rectorului Gerard Jităreanu, relatează Edupedu.ro.

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Ministrul l-a invitat pe rector să i se alăture pe scenă, însă acesta a declinat invitația. Dimian a continuat cu un catren în care asocia investițiile și lucrările de construcții cu alegerea lui Jităreanu la conducerea universității. Ulterior, rectorul i-a mulțumit ministrului pentru aprecierile adresate instituției și pentru mesajul de încurajare privind viitorul învățământului românesc.

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