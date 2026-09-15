Autoritățile din județul Bacău au activat marți Planul Roșu de Intervenție în urma izbucnirii unui focar de toxiinfecție alimentară în localitatea Căiuți. 48 de persoane, în majoritate copii, au fost transportate la spital, anunță Agerpres.

Detalii despre victime și spitalizare

Copiii afectați au vârste cuprinse între 6 și 14 ani și au prezentat simptome specifice toxiinfecției alimentare. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău, pacienții au fost distribuți către unitățile medicale din județ astfel:

38 de persoane: Preluate de Compartimentul de Primiri Urgențe (CPU) Onești.

10 persoane: Preluate de Unitățile de Primiri Urgențe (UPU) Bacău.

Mobilizare masivă de resurse medicale

Pentru gestionarea promptă a focarului și acordarea primului ajutor, ISU Bacău și Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) au intervenit cu un efectiv extins de echipaje:

5 ambulanțe SMURD

6 echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ)

2 autospeciale pentru transport victime multiple (ISU Bacău)

Capacitatea de intervenție a fost suplimentată cu sprijin din județul vecin, ISU Vrancea trimitând la fața locului o autospecială pentru transport victime multiple și un microbuz.

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Datorită stabilizării situației și preluării tuturor pacienților de către cadrele medicale, Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.