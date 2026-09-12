Regula pe care bunica o urmează de 70 de ani pentru un frigider impecabil. Cum își așază mâncarea și de ce lasă alimentele pe masă până termină toată lumea de mâncat

Uneori, un frigider ajunge dezordonat dintr-un motiv foarte simplu: punem lucrurile la loc în grabă. Un borcan intră pe primul raft unde mai este loc, recipientul cu resturi ajunge lângă sticle, iar urmele lipicioase de pe ambalaje rămân acolo până la următoarea curățenie generală.

O femeie a descoperit că bunica ei, în vârstă de 91 de ani, are o regulă pe care o respectă de 70 de ani și care o ajută să-și păstreze frigiderul impecabil. A decis să o aplice și ea timp de câteva săptămâni, iar rezultatul a convins-o să păstreze obiceiul, potrivit AparmentTherapy.

Regula bunicii: lucrurile rămân pe blat până termini de mâncat

Regula este foarte simplă: atunci când iei ceva din frigider în timp ce mănânci, nu îl pui imediat înapoi.

Bunica lasă pe blat condimentele, băuturile și recipientele cu resturi de mâncare până când termină masa. Abia apoi le șterge rapid, dacă este nevoie, și le pune înapoi la locul lor.

Ideea este să nu pui un borcan cu urme lipicioase sau un recipient cu capac murdar în frigider doar pentru că te grăbești să strângi masa. Câteva secunde acordate fiecărui obiect înainte de a-l pune la loc împiedică murdăria să se adune de la o zi la alta.

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Frigiderul a fost mai întâi curățat de la zero

Pentru a testa regula, tânăra a început cu o curățenie generală a frigiderului. A scos toate alimentele, a aruncat produsele expirate și a curățat rafturile și sertarele.

Apoi a reorganizat totul: produsele de același fel au fost grupate împreună, etichetele au fost orientate spre exterior, iar fiecărui lucru i-a fost stabilit un loc.

Așezarea produselor cu eticheta la vedere este un alt obicei preluat de la bunica ei și are și un avantaj practic: alimentele sunt mai ușor de observat și există mai puține șanse să fie uitate în spatele altor produse.

Ce s-a întâmplat după câteva săptămâni

După curățenia inițială, regula a fost aplicată la fiecare masă. Dacă lua ceva din frigider, obiectul rămânea pe blat până termina de mâncat. Apoi îl ștergea rapid și îl punea înapoi în locul stabilit.

Diferența a fost evidentă. După câteva săptămâni, frigiderul arăta în continuare la fel de curat și organizat ca în ziua în care fusese curățat în profunzime.

Regula bunicii a transformat astfel curățenia frigiderului dintr-o treabă făcută din când în când într-un obicei de câteva secunde, repetat de fiecare dată când ceva este scos din frigider și pus la loc.