Nu mai pune pâinea în frigider. Greșeala care o face să se învechească mai repede și unde ar trebui păstrată

Frigiderul pare soluția logică atunci când vrem să păstrăm alimentele proaspete cât mai mult timp. Pentru pâine însă, lucrurile stau diferit. Temperaturile scăzute nu o păstrează neapărat proaspătă, ci pot accelera procesul prin care miezul își pierde textura, iar pâinea devine tare.

Potrivit King Arthur Baking, pâinea este cel mai bine păstrată la temperatura camerei pentru câteva zile, în timp ce, dacă vrem să o păstrăm mai mult, congelatorul este o alegere mai bună decât frigiderul.

De ce frigiderul face pâinea să se învechească mai repede

Motivul nu este că pâinea devine automat nesigură dacă ajunge în frigider, ci că temperaturile scăzute accelerează procesul de învechire.

Pâinea conține amidon care, după coacere, începe treptat să își modifice structura. Potrivit cercetărilor publicate de Agricultural Research Service al Departamentului american al Agriculturii, învechirea pâinii este legată inclusiv de modificările care apar la nivelul amidonului, iar înțelegerea acestui proces este importantă pentru găsirea unor metode de păstrare a texturii.

- articolul continuă mai jos -

Ce se întâmplă în timpul refrigerării: temperatura scăzută favorizează procesul prin care amidonul își schimbă structura, iar apa din miez se redistribuie. O parte din umiditate migrează spre suprafață și se evaporă, ceea ce contribuie la pierderea texturii moi.

De aceea, dacă ai pus vreodată pâinea în frigider ca să o păstrezi „proaspătă” și ai descoperit după o zi sau două că este mai tare decât înainte, nu este doar o impresie. Frigiderul poate încetini apariția mucegaiului, dar nu este mediul ideal pentru păstrarea texturii pâinii.

Unde ar trebui păstrată pâinea

Pentru pâinea pe care intenționezi să o consumi în următoarele câteva zile, recomandarea este simplă: păstreaz-o la temperatura camerei, bine ambalată și ferită de lumină directă.

Potrivit publicației, o temperatură de aproximativ 16-27 de grade Celsius este potrivită pentru păstrarea pâinii. Un loc întunecat, precum o pâinieră, un dulap, un sertar sau o cămară, poate fi o alegere bună.

Și modul în care o ambalăm contează. Dacă vrem să păstrăm miezul moale, o pungă de plastic sau folia de aluminiu limitează mai bine pierderea umidității decât o simplă pungă din material textil. Există însă un compromis: o crustă crocantă își poate pierde mai repede textura atunci când pâinea este bine învelită.

Pentru unele pâini mari, cu crustă groasă și crocantă, King Arthur Baking recomandă o altă variantă pentru păstrarea pe termen scurt: pâinea poate fi lăsată neambalată, cu partea tăiată așezată pe blat. În acest fel, crusta își păstrează mai bine textura, iar partea tăiată este protejată.

Dacă vrei să păstrezi pâinea mai mult, pune-o în congelator

Dacă știi că nu vei mânca pâinea în câteva zile, congelatorul este o soluție mai bună decât frigiderul.

Potrivit King Arthur Baking, congelarea este metoda recomandată pentru păstrarea pâinii mai mult de câteva zile, iar majoritatea tipurilor de pâine pot fi congelate până la aproximativ trei luni. Pentru pâinea fără gluten, perioada recomandată este mai scurtă, de aproximativ o lună.

Înainte de congelare, pâinea trebuie lăsată să se răcească complet. Ambalarea unei pâini încă fierbinți poate duce la formarea condensului în interiorul ambalajului, ceea ce afectează calitatea pâinii în timpul păstrării.

Pentru pâinea feliată, o soluție practică este să împarți feliile în porții mici, de exemplu câte două sau patru, și să le congelezi separat. Astfel, scoți doar cantitatea de care ai nevoie, fără să dezgheți întreaga pâine.

Feliile pot fi puse direct în prăjitorul de pâine după ce sunt scoase din congelator, ceea ce face congelarea deosebit de practică pentru pâinea feliată.

Există totuși o situație în care frigiderul poate fi util

Regula cu „nu pune pâinea în frigider” are și o excepție.

Dacă bucătăria este foarte caldă și umedă, iar pâinea începe să mucegăiască după doar o zi sau două, specialiștii recomandă refrigerarea ca soluție de compromis. Temperatura mai scăzută poate ajuta la încetinirea apariției mucegaiului, chiar dacă pâinea își va pierde mai repede textura.

În acest caz, frigiderul rezolvă o problemă diferită: nu păstrează pâinea mai moale, ci poate prelungi perioada în care aceasta rămâne lipsită de mucegai.

Este important, așadar, să nu confundăm învechirea cu mucegăirea. O pâine tare nu este neapărat alterată, iar frigiderul nu este cea mai bună metodă pentru a-i păstra textura. Dacă însă apar pete de mucegai, pâinea nu trebuie consumată.

Pentru pâinea pe care urmează să o mănânci în următoarele zile, regula este simplă: temperatura camerei, un loc ferit de lumină și o ambalare potrivită. Dacă vrei să o păstrezi mai mult timp, congelatorul este alegerea mai bună decât frigiderul.