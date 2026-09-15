Obezitatea infantilă devine o problemă tot mai vizibilă în România, iar medicii atrag atenția asupra cazurilor severe întâlnite la copii și adolescenți. La Timișoara sunt tratați copii de 12 ani care cântăresc 147 de kilograme. În unele situații este necesar tratament medicamentos, însă acesta nu este decontat printr-un program național pentru copii și poate ajunge la aproximativ 1.000 de lei pe lună.

Tot mai mulți copii ajung la medic cu probleme de greutate, pe fondul alimentației dezechilibrate, al consumului frecvent de produse ultraprocesate și al lipsei activității fizice, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.

Medicii atrag atenția că excesul ponderal poate apărea de la vârste mici și poate avea consecințe asupra sănătății pe termen lung. În unele cazuri, intervenția presupune schimbarea alimentației și creșterea nivelului de activitate fizică, iar pentru formele severe poate fi necesar și tratament medicamentos.

Copii de 9 ani cu peste 50 de kilograme

Medicul de familie Ioana Chisăliță din Reșița spune că în cabinet întâlnește tot mai frecvent copii cu probleme de greutate. Unii părinți administrează vitamine și suplimente fără recomandare medicală, considerând că acestea sunt necesare pentru dezvoltarea copiilor.

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„Sunt mulți părinți care administrează tot felul de vitamine și copiii încep să ia în greutate”, atrage atenția medicul de familie.

Problemele pot deveni semnificative încă din copilărie. Potrivit medicului, există copii care au nevoie de intervenție și de un plan individualizat pentru revenirea la o greutate normală.

„Avem copilași cu obezitate și sunt în proces de restabilire a greutății”, spune Ioana Chisăliță.

Printre cazurile întâlnite se numără și cel al unui copil de numai 9 ani care a ajuns să cântărească 54 de kilograme.

Produsele ultraprocesate și sedentarismul, printre principalii factori

Specialiștii în sănătate publică încearcă să promoveze obiceiuri alimentare mai sănătoase în rândul copiilor și al familiilor.

Sonia Kugler, coordonatorul Compartimentului de Promovare a Sănătății din cadrul Direcției de Sănătate Publică, atrage atenția asupra consumului ridicat de produse ultraprocesate și asupra sedentarismului.

„Consumul ridicat de produse ultraprocesate și lipsa activității fizice sunt principalii factori care contribuie la creșterea numărului de cazuri de obezitate”, explică Sonia Kugler.

Recomandările vizează și alimentația de zi cu zi. Specialiștii încearcă să îi încurajeze pe copii să consume mai multe alimente neprocesate și să reducă produsele cu densitate calorică ridicată.

„Încercăm să înlocuim acel sandwich cu pâine, să-l înlocuim cu fructe”, spune reprezentanta DSP.

„Copii de 12 ani cu 147 de kilograme”

În cazurile severe, greutatea poate ajunge la niveluri care afectează semnificativ starea de sănătate a copilului.

Profesorul Iulian Velea, coordonatorul centrului specializat în prevenirea și tratarea obezității infantile de la Spitalul Județean de Urgență din Timișoara, vorbește despre situații extreme întâlnite în practica medicală.

„Imaginați-vă copii de 12 ani cu 147 de kilograme sau de 13 ani cu 130 de kilograme”, atrage atenția profesorul Velea.

În primul rând, medicii recomandă modificarea alimentației și a stilului de viață. Atunci când aceste măsuri nu sunt suficiente, poate fi luată în calcul și terapia medicamentoasă.

„La acești pacienți, dacă ei nu răspund la regim, atunci suntem obligați să trecem și pe medicație”, explică Iulian Velea.

Tratamentul poate costa aproximativ 1.000 de lei pe lună

Una dintre problemele cu care se confruntă familiile este costul tratamentului medicamentos.

Potrivit medicului Iulian Velea, terapiile recomandate în anumite cazuri nu sunt incluse într-un program național de decontare destinat copiilor.

„Din păcate, tratamentul este contra cost, deci nu este program național pentru copii”, spune medicul.

Costurile pot ajunge la aproximativ 1.000 de lei pe lună, în funcție de tratamentul recomandat, ceea ce poate reprezenta o cheltuială importantă pentru familie.

Centru pentru obezitate infantilă la Timișoara

Copiii și adolescenții din Banat care au probleme de greutate pot beneficia de evaluare medicală și tratament specializat la Clinica de Pediatrie Bega din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Timișoara.

Aici funcționează un centru dedicat obezității infantile, unde micii pacienți beneficiază de consultații și de un plan personalizat de intervenție, pe baza unei trimiteri de la medicul de familie sau de la medicul specialist.

Centrul este deschis de luni până vineri, între orele 7:00 și 15:00. Tratamentul este stabilit în funcție de fiecare copil, iar obiectivul este reducerea greutății într-un mod controlat și îmbunătățirea stării generale de sănătate.

„Mănânc crispy cu cartofi, paste carbonara”

Schimbarea obiceiurilor alimentare poate fi dificilă, mai ales în condițiile în care alimentele de tip fast-food sunt preferate de mulți copii și adolescenți.

Întrebat despre ceea ce mănâncă, unul dintre tinerii intervievați a răspuns: „Mănânc crispy cu cartofi, paste carbonara”.

Un alt adolescent spune că preferă să comande pizza atunci când iese în oraș.

Medicii atrag atenția că obiceiurile alimentare formate în copilărie pot influența starea de sănătate pe termen lung. De aceea, familia și școala au un rol important în educația alimentară și în încurajarea activității fizice.

Obezitatea din copilărie poate avea consecințe pe termen lung

Specialiștii susțin că prevenirea obezității trebuie să înceapă de la vârste mici. Informarea copiilor și a părinților despre alimentație, mișcare și efectele consumului excesiv de produse ultraprocesate poate contribui la formarea unor obiceiuri mai sănătoase.

Școala poate avea, la rândul ei, un rol important prin educație nutrițională și prin încurajarea activității fizice.

Medicii avertizează că obezitatea netratată în copilărie poate favoriza, în timp, apariția unor probleme serioase de sănătate, inclusiv diabet, boli cardiovasculare și tulburări hormonale.

Părinții sunt sfătuiți să solicite o evaluare medicală atunci când observă o creștere semnificativă în greutate și să nu administreze vitamine sau suplimente copiilor fără recomandarea medicului.