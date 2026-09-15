Auchan testează în magazinul din Drumul Taberei cărucioare cu tablete, care pot transforma listele scrise de mână în liste digitale. Sistemul afișează și valoarea produselor scanate.

Proiectul pilot, numit Smart Cart, include 24 de tablete și 90 de cărucioare prevăzute cu suporturi speciale, potrivit Economedia. Tabletele pot fi transferate de pe un cărucior pe altul. Deocamdată, serviciul este disponibil membrilor programului de fidelitate MyCLUB Auchan care au minimum 1.000 de puncte în cont. Pentru activare, clientul scanează cardul de fidelitate și deblochează o tabletă, pe care o fixează pe cărucior.

Una dintre funcții permite scanarea listei de cumpărături scrise pe hârtie. Sistemul recunoaște textul și îl transformă într-o listă afișată pe ecran. Cumpărătorul poate consulta pe aceeași tabletă și catalogul magazinului, pentru a vedea ofertele disponibile. Fiecare produs trebuie scanat de client înainte de a fi pus în cărucior. Pe ecran apar articolele înregistrate și suma totală de plată, actualizată pe parcursul cumpărăturilor. Astfel, clientul poate urmări cât are de achitat înainte să ajungă la casă.

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Plata cu cardul sau tichete

Dacă renunță la un produs, cumpărătorul îl scoate din cărucior, îl șterge din lista digitală și îl pune înapoi pe raft. Plata se face la casele dedicate serviciilor Scan&Go și Smart Cart, folosind un cod generat pe tabletă.

Sunt acceptate numerarul, cardurile bancare sau tichetele, în funcție de opțiunile disponibile la casa respectivă. Magazinul păstrează și celelalte variante de cumpărături și plată, inclusiv casele cu personal și cele cu autoservire.

Potrivit companiei, testul va permite evaluarea modului în care clienții folosesc noul serviciu. Smart Cart completează sistemul Scan&Go, lansat în 2022, prin care produsele pot fi scanate cu telefonul, în aplicația Auchan. Datele companiei arată că, în 2025, veniturile generate prin Scan&Go au crescut cu 35% față de 2024. Numărul tranzacțiilor a avansat cu peste 20%, iar coșul mediu al utilizatorilor serviciului a ajuns la 21 de articole, potrivit Economedia.