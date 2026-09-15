O companie nu poate avea grijă de clienți dacă nu își pregătește și sprijină mai întâi angajații, spune Anita Huzum, inițiatoarea programului educațional Welcome.

Programul Welcome a fost construit de Anita Huzum împreună cu Cristina Huzum, profesionistă cu experiență îndelungată în industria hotelieră. Proiectul abordează ospitalitatea din perspectiva oamenilor, a comunicării și a leadershipului. Principiile sale pot fi aplicate și în companii din afara sectorului HoReCa. „Ospitalitatea nu este doar despre a avea grijă de alții”, a declarat Anita Huzum în podcastul „Disputandum”, moderat de Cosmin Dragomir la G4Food.

Înaintea relației cu publicul, compania trebuie să construiască o echipă funcțională. Angajații au nevoie de pregătire, comunicare internă și un mediu de lucru sănătos. Blocajele din echipă ajung inevitabil și în interacțiunea cu oaspeții. Relațiile slabe între colegi pot afecta calitatea serviciului și experiența clientului. Workshopurile Welcome urmăresc să îi ajute pe participanți să recunoască asemenea probleme. Programul se adresează atât membrilor echipelor, cât și persoanelor aflate în roluri de conducere.

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Scopul „Welcome”, mai multe îmbunătățiri

O sesiune durează o zi și combină informațiile teoretice cu exerciții interactive. Participanții sunt implicați în jocuri, schimburi de roluri și situații practice. Componenta aplicată include și o experiență gastronomică. Anita Huzum a menționat un prânz cu asociere de vinuri și ateliere dedicate principiilor ospitalității. Scopul este îmbunătățirea relațiilor profesionale, a comunicării și a modului de gestionare a conflictelor. Programul urmărește și creșterea încrederii participanților.

Mesajul central este că serviciile bune nu pornesc exclusiv de la proceduri. Ele depind de oamenii care lucrează împreună și de modul în care sunt conduși.