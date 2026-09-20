Espresso, cappuccino, flat white sau cold brew? Care sunt diferențele dintre cele mai cunoscute cafele

20 sept. 2026, HoReCa
Espresso, cappuccino, flat white sau cold brew? Care sunt diferențele dintre cele mai cunoscute cafele
Foto Unsplash
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Cuprins
  1. Espresso, ristretto și lungo. Diferența este dată de extracție și cantitatea de apă
  2. Cappuccino, latte macchiato și flat white
  3. Cold brew și iced coffee nu sunt același lucru
  4. Affogato, cafea și desert în aceeași cupă
  5. Ce diferențiază, de fapt, tipurile de cafea

Espresso, cappuccino, latte macchiato, flat white sau cold brew au devenit denumiri obișnuite în meniurile cafenelelor, însă diferențele dintre aceste băuturi nu sunt întotdeauna clare. Cantitatea de cafea și apă, durata extracției, proporția de lapte și temperatura de preparare influențează gustul și textura fiecărei specialități.

Publicația germană Stern, citată de MEDIAFAX, trece în revistă 12 dintre cele mai cunoscute tipuri de cafea, de la espresso și cafeaua la filtru până la affogato și Irish coffee.

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Espresso, ristretto și lungo. Diferența este dată de extracție și cantitatea de apă

Espresso reprezintă baza pentru numeroase băuturi servite în cafenele. Pentru un espresso obișnuit se folosesc aproximativ 9-10 grame de cafea, iar extracția durează, în funcție de sortiment, în jur de 27-29 de secunde.

La un espresso doppio, cantitatea de cafea este aproximativ dublă, ajungând la 18-20 de grame.

Ristretto este preparat pornind de la același principiu, însă extracția este mai scurtă, de aproximativ 16-19 secunde. Rezultatul este o cafea mai concentrată.

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Lungo se află la polul opus. Pentru această băutură este folosită o cantitate mai mare de apă decât în cazul unui espresso obișnuit, ceea ce duce la un profil diferit al cafelei.

Americano se prepară prin adăugarea de apă fierbinte peste un espresso. Poate fi consumat simplu sau cu lapte.

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foto: dreamstime.com/Volodymyr Tverdokhlib Dreamstime

Cappuccino, latte macchiato și flat white

Adăugarea laptelui schimbă atât gustul, cât și textura cafelei.

Cappuccino combină espresso cu lapte spumat, iar textura și proporția spumei sunt importante pentru rezultatul final.

Latte macchiato conține, de asemenea, espresso și lapte spumat, însă este servit de regulă într-un recipient mai mare și are o cantitate semnificativ mai mare de lapte decât un cappuccino.

Flat white se diferențiază prin folosirea unui dublu ristretto și a unui lapte cu o spumă mai fină și mai puțin voluminoasă. Băutura este asociată cu Australia.

Cold brew și iced coffee nu sunt același lucru

În cazul cafelelor reci apare frecvent o altă confuzie: cold brew și iced coffee nu sunt preparate în același mod.

Iced coffee este, în esență, cafea la filtru răcită și servită cu cuburi de gheață. În funcție de rețetă, poate fi adăugat lapte.

Cold brew presupune o metodă de extracție diferită. Cafeaua este lăsată în apă rece, uneori până la 24 de ore, înainte de filtrare. Spre deosebire de cafeaua preparată în mod convențional, extracția are loc fără apă fierbinte.

Affogato, cafea și desert în aceeași cupă

Affogato se află la limita dintre cafea și desert. Numele provine din italiană și înseamnă „înecat”.

În varianta clasică, o cupă de înghețată de vanilie este acoperită cu un shot de espresso. Rețeta poate fi adaptată și cu alte sortimente de înghețată.

O altă specialitate cunoscută este Irish coffee, preparată în varianta clasică din cafea îndulcită, whisky irlandez și frișcă.

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Ce diferențiază, de fapt, tipurile de cafea

Dincolo de denumirile din meniuri, principalele diferențe dintre aceste băuturi sunt date de metoda și durata extracției, raportul dintre cafea și apă, precum și cantitatea și textura laptelui.

Aceste elemente determină concentrația, intensitatea, textura și temperatura băuturii finale.

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