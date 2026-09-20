Montarea unei colostome (anus contra naturii) poate ridica numeroase întrebări, iar alimentația este una dintre principalele preocupări după operația la colon sau rect. În primele săptămâni, dieta trebuie adaptată pentru a facilita digestia, a reduce riscul de blocare a colostomei și a limita diareea, balonarea sau gazele. Dr. Irina Mateieș, medic primar în medicină de familie și nutriționist specializat în nutriția oncologică, a explicat, într-un interviu acordat G4Food, ce alimente sunt recomandate și care trebuie evitate.

G4Food: Ce este colostoma?

Dr. Irina Mateieș: Colostoma este o deschidere chirurgicală prin care o porțiune a colonului este adusă la nivelul peretelui abdominal. Materiile fecale sunt eliminate prin această deschidere și colectate într-o pungă specială.

Colostoma poate fi temporară sau permanentă și este utilizată, printre altele, după intervenții pentru cancer de colon sau rect.

Locul în care este realizată stoma influențează consistența scaunului. O colostomă situată mai aproape de capătul colonului produce, de regulă, un scaun mai format, în timp ce una situată mai sus poate duce la scaune mai moi sau lichide.

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G4Food: Care este regimul alimentar după operația de colon?

Dr. Irina Mateieș: În primele șase-opt săptămâni, intestinul este încă în perioada de recuperare. De aceea, este recomandată o alimentație cu mai puține fibre, bazată pe alimente ușor de digerat.

Este important să:

consumați suficiente lichide, aproximativ 1,5-2 litri pe zi, dacă medicul nu recomandă altfel;

luați mese mici și regulate;

mestecați foarte bine alimentele;

introduceți alimente noi treptat, câte unul, în cantități mici;

evitați alimentele foarte grase, prăjite sau puternic condimentate.

După perioada inițială de recuperare, alimentele pot fi reintroduse progresiv, în funcție de toleranța individuală.

Nu ai voie popcorn, fructe uscate și leguminoase

G4Food: Ce alimente trebuie evitate în primele săptămâni?

Dr. Irina Mateieș: Unele alimente bogate în fibre, semințe sau coji pot fi mai greu de digerat și pot crește riscul de obstrucție a colostomei.

Printre acestea se numără:

porumbul și popcornul;

nucile, alunele și semințele;

fructele uscate;

coaja de mere și pere;

ananasul;

țelina;

varza;

ciupercile;

tărâțele;

leguminoasele, precum fasolea, mazărea, lintea și năutul.

Cerealele, bananele și lactatele fără lactoză, bine tolerate

G4Food: Ce alimente sunt, în general, mai bine tolerate?

Dr. Irina Mateieș: Cerealele. În primele săptămâni pot fi mai ușor tolerate pâinea albă, orezul alb, pastele albe, biscuiții simpli și alte produse din cereale rafinate. Produsele integrale, tărâțele, quinoa și hrișca pot fi introduse ulterior, treptat.

În ceea ce privește proteinele, sunt recomandate carnea slabă și peștele bine gătite, ouăle și tofu. Este indicat să fie preparate fără prăjeli, sosuri grase sau condimente în exces. Carnea prăjită, mezelurile, cârnații, nucile și leguminoasele pot fi mai dificil de tolerat în perioada de recuperare.

Când vorbim despre legume, aveți grijă să bine gătite, fără coajă și fără semințe tari, precum cartofii fără coajă, dovleceii, dovleacul, morcovii și păstârnacul.

Dintre fructe, indicate sunt bananele, merele și perele fără coajă, fructele din compot și pepenele fără semințe pot fi opțiuni mai ușor de tolerat.

Fructele crude cu multe semințe, fructele uscate, ananasul și fructele oleaginoase trebuie limitate în primele săptămâni.

De asemenea, iaurtul, brânza de vaci și produsele fără lactoză pot fi mai ușor tolerate. Dacă laptele provoacă balonare sau diaree, poate fi eliminat temporar și reintrodus ulterior.

Și, nu în ultimul rând, evitați grăsimile. Folosiți cantități mici de ulei sau unt. Alimentele prăjite, maioneza și mesele foarte grase pot accentua disconfortul abdominal.

Ce alimente să eviți dacă ai probleme digestive

G4Food: Ce faci dacă apar probleme digestive?

Dr. Irina Mateieș: Se poate să vă confruntați cu diareea. Scaunele mai moi sau mai frecvente pot apărea după operație. Dacă apar cel puțin trei scaune apoase într-o zi, este important să acordați atenție hidratării. În perioadele cu diaree, limitați temporar alimentele care pot accentua simptomele, precum cerealele integrale, tărâțele, leguminoasele, fructele uscate, unele legume crucifere, cafeaua și alimentele foarte bogate în fibre.

Mesele mici și regulate pot fi mai bine tolerate decât mesele mari, cu pauze lungi între ele.

Pentru reducerea gazelor și balonării, evitați temporar băuturile carbogazoase, guma de mestecat, consumul de lichide cu paiul și alimentele care produc frecvent gaze, precum fasolea, varza, conopida, broccoli, ceapa sau unele produse lactate.

Și constipația poate deveni o problemă. În acest caz, aportul de lichide este important. În funcție de toleranță, pot fi utile fructele și legumele, sucurile, iaurtul și băuturile calde. Cu o precizare importantă: dacă aveți recomandări medicale speciale privind aportul de lichide sau fibre, acestea trebuie respectate.

Nu în ultimul rând, este posibil ca unele alimente să poată modifica mirosul materiilor fecale eliminate în pungă. Printre alimentele care pot intensifica mirosul se numără ouăle, peștele, ceapa, usturoiul, varza, broccoli, fasolea și anumite tipuri de brânză. Iaurtul, pătrunjelul și anumite sucuri pot contribui, la unele persoane, la reducerea mirosului.

G4Food: Când trebuie să contactezi medicul?

Dr. Irina Mateieș: Solicitați sfatul medicului dacă diareea persistă, mai ales dacă durează mai mult de 24 de ore, sau dacă apar febră, vărsături, deshidratare ori modificări neobișnuite ale eliminărilor prin colostomă.

Alimentația după montarea unei colostome trebuie adaptată fiecărui pacient. Toleranța la alimente diferă, iar recomandările chirurgului, oncologului sau dieteticianului trebuie să aibă prioritate.