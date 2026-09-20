Comisia Europeană a aprobat Planul de Acțiune transmis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Acesta reprezintă primul pas către reluarea exporturilor de ovine și caprine din România, comerț afectat de măsurile introduse în contextul evoluției pestei micilor rumegătoare și variolei ovine.

Ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, a calificat decizia drept una „extrem de importantă” pentru sector și a spus că următoarea etapă este implementarea Planului de Acțiune și continuarea demersurilor diplomatice pentru adoptarea deciziilor necesare reluării efective a exporturilor.

„Continuăm demersurile diplomatice pentru adoptarea următoarelor decizii necesare reluării exporturilor de ovine și caprine, iar ANSVSA trebuie să implementeze într-un mod profesionist Planul de Acțiune”, a transmis ministrul.

1,3 milioane de doze de vaccin, administrate diferențiat

Planul a fost transmis Comisiei Europene la 11 septembrie și include, printre măsurile principale, administrarea diferențiată a celor 1,3 milioane de doze de vaccin puse gratuit la dispoziția României de către forul european.

Potrivit ANSVSA, schema de imunizare completă este aplicată exclusiv în cele două județe din Dobrogea vizate de măsurile sanitare veterinare. Autoritatea susține că soluția aprobată permite protejarea statutului sanitar-veterinar și, în același timp, evită afectarea exporturilor de carcase și produse din lapte.

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Pentru crescători, deblocarea comerțului cu animale vii reprezintă o miză importantă, în condițiile în care restricțiile impuse pe fondul focarelor au limitat accesul fermelor la piețele externe și au generat presiuni suplimentare asupra valorificării efectivelor.

Șase piețe terțe, pregătite pentru animale vaccinate

În paralel cu aprobarea Planului de Acțiune, ANSVSA anunță că a securizat accesul pe șase piețe terțe pentru exportul de animale în condițiile aplicării schemei complete de vaccinare.

România a semnat acorduri internaționale cu Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia, potrivit informațiilor transmise de autoritate.

Alte șapte acorduri similare se află în negociere avansată. Acestea ar putea extinde considerabil numărul piețelor disponibile pentru crescătorii români după activarea noului statut epidemiologic și îndeplinirea tuturor condițiilor sanitare necesare.

România cere reguli europene adaptate pentru animalele vaccinate

În discuția avută vineri, prin videoconferință, cu Oliver Varhelyi, comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Tanczos Barna a prezentat măsurile adoptate de România pentru controlul pestei micilor rumegătoare și al variolei ovine.

Ministrul a susținut, totodată, necesitatea adaptării regulilor europene astfel încât acestea să permită exportul animalelor vaccinate și a mulțumit experților Comisiei Europene pentru colaborarea din ultimele luni.

Reluarea exporturilor nu depinde însă exclusiv de aprobarea Planului de Acțiune. Sunt necesare și următoarele decizii la nivel european și internațional, precum și implementarea efectivă a măsurilor sanitare veterinare prevăzute în document.