Câmpurile din județul Alba își schimbă treptat aspectul odată cu venirea toamnei. Lanurile de grâu recoltate au lăsat în urmă suprafețe aurii, iar pe alte parcele culturile de floarea-soarelui și porumb se apropie de momentul recoltării.

Septembrie este una dintre cele mai aglomerate perioade pentru agricultura vegetală. După recoltarea cerealelor păioase, fermierii încep pregătirea terenurilor pentru culturile de toamnă, precum grâul, orzul, secara, triticalele și rapița.

Imaginile surprinse de reporterii G4Food în Alba arată un peisaj agricol aflat între două sezoane: terenuri deja recoltate, culturi care încă se află în câmp și primele semne ale toamnei. În următoarele săptămâni, aspectul acestor suprafețe se va schimba din nou, odată cu lucrările de pregătire și semănat.