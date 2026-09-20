Câmpurile din județul Alba își schimbă treptat aspectul odată cu venirea toamnei. Lanurile de grâu recoltate au lăsat în urmă suprafețe aurii, iar pe alte parcele culturile de floarea-soarelui și porumb se apropie de momentul recoltării.
Septembrie este una dintre cele mai aglomerate perioade pentru agricultura vegetală. După recoltarea cerealelor păioase, fermierii încep pregătirea terenurilor pentru culturile de toamnă, precum grâul, orzul, secara, triticalele și rapița.
Imaginile surprinse de reporterii G4Food în Alba arată un peisaj agricol aflat între două sezoane: terenuri deja recoltate, culturi care încă se află în câmp și primele semne ale toamnei. În următoarele săptămâni, aspectul acestor suprafețe se va schimba din nou, odată cu lucrările de pregătire și semănat.
Guvernul a aprobat vineri, 18 septembrie, o schemă de sprijin financiar de urgență în valoare totală de 155,36 milioane de lei pentru agricultorii ale căror culturi de porumb și floarea-soarelui au fost grav afectate de seceta pedologică din 2025. Fermierii eligibili pot primi până la 333 de lei pe hectar, în funcție de gradul de afectare a culturilor.
Sprijinul este destinat producătorilor agricoli din sectorul vegetal care au înregistrat pierderi pe suprafețele cultivate cu porumb și/sau floarea-soarelui. Schema se aplică pentru terenurile afectate în proporție de minimum 30% și maximum 100%, iar pagubele trebuie să fie atestate prin procese-verbale de constatare și evaluare.
„Venim în sprijinul cultivatorilor de porumb și floarea-soarelui, culturi care au fost grav afectate anul trecut de seceta pedologică. Sprijinul financiar pentru suprafețele care au fost afectate în proporție de 100% în 2025 este de până la 333 de lei/hectar, echivalentul a 63 de euro, și se reduce treptat în funcție de gradul de afectare”, a declarat vicepremierul Tánczos Barna, ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale.
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