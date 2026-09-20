Natto, preparatul japonez obținut din boabe de soia fermentate, își extinde prezența pe piețele internaționale, în ciuda mirosului puternic și a texturii lipicioase. Exporturile au ajuns în 2025 la de trei ori nivelul din 2017, iar interesul pentru aliment este alimentat inclusiv de beneficiile sale nutriționale și de promovarea pe rețelele sociale, notează The Guardian.

Natto este unul dintre alimentele tradiționale japoneze cu cea mai neobișnuită textură. Boabele de soia fermentate sunt acoperite de fire vâscoase produse în timpul fermentației, iar mirosul este descris frecvent ca fiind intens, asemănător unor brânzeturi maturate.

În Japonia, natto este consumat în special la micul dejun, de obicei alături de orez. Popularitatea sa diferă însă în funcție de regiune. Alimentul este mai apreciat în estul și nordul țării, în timp ce consumatorii din vest și sud au fost în mod tradițional mai reticenți.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Kylie Sakaida (@nutritionbykylie)



O tradiție cu origini incerte

Originile exacte ale natto nu sunt cunoscute. Una dintre teorii susține că alimentul ar fi ajuns în Japonia din China, adus de călugări budiști în perioada Yayoi, între aproximativ 300 î.Hr. și 300 d.Hr.

- articolul continuă mai jos -

O altă explicație este legată de o legendă din perioada Heian. Se spune că soldații comandantului Minamoto no Yoshiie au descoperit boabe de soia fierte, destinate cailor, care fuseseră lăsate câteva zile la căldură. Boabele au fermentat, căpătând textura și mirosul specifice natto. Soldații le-ar fi consumat și, potrivit legendei, le-ar fi apreciat.

Indiferent de originea sa, preparatul a devenit în timp un aliment tradițional japonez, iar astăzi începe să fie comercializat tot mai mult în afara Japoniei.

Vă recomandăm să citiți și: Ce mănâncă japonezii care ajung frecvent la 100 de ani / Filosofia ikigai, regula de 80% și obiceiurile asociate cu o viață lungă și sănătoasă

Exporturile de natto s-au triplat în opt ani

Potrivit datelor Ministerului japonez de Finanțe, exporturile de natto au crescut de la 1.752 de tone în 2017 la 5.248 de tone în 2025.

China este cea mai mare piață externă, urmată de Statele Unite, Thailanda și Hong Kong.

Pentru transport, natto este ambalat de regulă în recipiente mici, din polistiren, și congelat. Producătorii susțin că valoarea sa nutrițională nu este afectată de procesul de congelare și transport.

Hidefumi Ito, președintele Natto Kobo Sendaiya, un lanț de restaurante specializat în natto, spune că interesul internațional este legat în mare parte de percepția consumatorilor asupra alimentelor cu potențiale beneficii pentru sănătate.

„Tindem să încercăm ceva nou sau neobișnuit dacă credem că va fi bun pentru sănătatea noastră”, a explicat acesta, referindu-se la consumatorii din SUA, Australia și alte țări.

Natto poate fi consumat în mai multe combinații

În Japonia, natto este amestecat frecvent cu muștar, ceapă verde, wasabi sau dashi și servit cu orez. În afara Japoniei, producătorii și restaurantele încearcă să îl integreze în preparate mai familiare consumatorilor occidentali.

Boabele pot fi puse pe pâine prăjită, folosite ca topping pentru pizza sau combinate cu paste și avocado. Unele recomandări includ adăugarea de ulei de măsline sau de ardei iute. Există chiar și combinații mai puțin convenționale, precum natto alături de fish and chips sau amestecat cu ketchup.

„Adăugați puțin natto la ceva ce mâncați în mod normal și împingeți puțin limitele”, recomandă Ito.

Textura specifică este rezultatul fermentației. Atunci când boabele sunt amestecate cu bețișoarele, între ele se formează fire lungi și lipicioase, caracteristice produsului.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de 𝗪𝗵𝗲𝗻𝗜𝗻𝗠𝗮𝗻𝗶𝗹𝗮.𝗰𝗼𝗺 𝗣𝗵𝗶𝗹𝗶𝗽𝗽𝗶𝗻𝗲𝘀 (@wheninmanila)



Aliment bogat în proteine și fibre

Natto este apreciat pentru conținutul de proteine și fibre și este o sursă importantă de vitamina K2. Fermentația produce, de asemenea, microorganisme care contribuie la caracteristicile sale nutriționale.

Un studiu desfășurat pe o perioadă de 15 ani, pe aproximativ 90.000 de bărbați și femei cu vârste între 45 și 74 de ani, publicat în 2020 în British Medical Journal, a analizat asocierea dintre consumul de produse din soia fermentată, inclusiv natto, și mortalitate.

Cercetarea realizată de Centrul Național pentru Cancer din Japonia a identificat o asociere între consumul mai mare de produse din soia fermentată și un risc mai redus de mortalitate. Rezultatele sunt observaționale și nu demonstrează că natto este cauza directă a reducerii riscului.

Social media schimbă imaginea alimentului

Natto începe să își depășească reputația de aliment dificil de acceptat inclusiv în rândul consumatorilor japonezi.

Potrivit unui sondaj realizat în 2023 de o organizație din industria natto, aproape 19% dintre respondenți au declarat că mănâncă natto zilnic, cea mai mare proporție înregistrată în ultimul deceniu. Aproape două treimi au spus că îl consumă cel puțin o dată pe săptămână.

În afara Japoniei, interesul a fost amplificat și de rețelele sociale. Influenceri din mai multe țări s-au filmat încercând preparatul, iar artista americană Lizzo a contribuit la popularizarea lui după ce a publicat videoclipuri în care consuma natto cu muștar karashi și orez.

Pentru unii consumatori străini, acceptarea vine după o perioadă de acomodare cu mirosul și textura. Wesley Smith, un american care a mâncat natto la un restaurant din Tokyo, spune că la început i s-a părut „puțin ciudat”, dar că gustul a început să îi placă în timp, asemenea unei brânzeturi cu aromă puternică.