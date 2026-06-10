În spatele fiecărui borcan de dulceață, al fiecărui biscuit artizanal sau al fiecărui produs realizat în loturi mici stau investiții, logistică și multă muncă, despre care consumatorii știu prea puțin. Dan Constantin, promotor al produselor artizanale românești și fondator al Comunității de Producători Locali Certificați Ecologic și Artizanali, vorbește pentru G4Food despre provocările cu care se confruntă micii producători români, diferențele dintre produsele artizanale și cele industriale și nevoia unor comunități care să îi aducă mai aproape de consumatori.

De la promovarea producătorilor locali în mediul online până la implicarea în târguri și evenimente dedicate alimentelor cu etichetă curată, Dan Constantin susține de mai mulți ani dezvoltarea sectorului artizanal din România. Prin Comunitatea de Producători Locali Certificați Ecologic și Artizanali, acesta încearcă să creeze punți între cei care produc și cei care cumpără. Am discutat despre dificultățile pe care le întâmpină producătorii români, despre schimbările din ultimii ani și despre ce înseamnă, în realitate, un produs artizanal.

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Cum a luat naștere comunitatea producătorilor artizanali

G4Food: Cum a apărut ideea de a construi o comunitate a producătorilor artizanali și ce problemă încercați să rezolvați prin această inițiativă?

Dan Constantin: Ideea de a construi o comunitate de producători artizanali a apărut datorită dorinței unei părți din cadrul publicului general de a consuma produse alimentare cu etichetă curată. Doresc să rezolv fix problema timpului. Oamenii nu mai au timp să caute producători pe internet; astfel, acum au la îndemână pagina de Facebook intitulată „Produse Alimentare Artizanale”, în cadrul căreia am înglobat cei mai buni producători, lista fiind deschisă în continuare.

G4Food: Când vorbim despre producători artizanali, despre cine vorbim, de fapt? Cum arată profilul unui mic producător român în 2026?

Dan Constantin: Profilul unui producător artizanal în anul 2026 este diferit de cel de acum 26 de ani; a evoluat, există know-how pentru a crea produse finite, nu doar pasiunea de a cultiva legume sau fructe ori de a crește animale. De asemenea, s-au dezvoltat magazinele online ale fiecărui producător în parte.

G4Food: Care sunt cele mai mari dificultăți cu care se confruntă astăzi producătorii alimentari artizanali din România?

Dan Constantin: Cele mai mari dificultăți pe care le întâmpină un producător alimentar artizanal sunt logistica necesară producției. Costul know-how-ului este unul ridicat, din cauza faptului că toate mijloacele necesare de producție sunt importate; prin urmare, prețul este unul semnificativ mai mare decât dacă ar fi fost realizate în România.

G4Food: Mulți consumatori spun că își doresc produse locale și autentice. Se vede această susținere și în vânzări sau există încă o diferență între intenție și comportamentul de cumpărare?

Dan Constantin: A început să se observe și în vânzări. Desigur, mai este un drum lung de parcurs până la a afirma că România se identifică cu alimentația sănătoasă ca brand național.

De ce costă mai mult un produs artizanal

G4Food: Ce nu înțelege consumatorul despre prețul unui produs artizanal atunci când îl compară cu unul industrial de pe raft?

Dan Constantin: Unui consumator care compară prețul unui produs artizanal cu cel al unui produs industrial îi recomand să fie atent la ingredientele utilizate în ambele produse, căci întotdeauna cel puțin 50% din preț este reflectat de ingredientele folosite.

G4Food: Există riscul ca termenii „artizanal”, „natural” sau „tradițional” să fie folosiți excesiv și să își piardă semnificația? Cum poate consumatorul să recunoască un producător autentic?

Dan Constantin: Nu, căci acest concept de produs alimentar artizanal este strâns legat de produsele naturale – fructe, legume, miere etc. – ce sunt utilizate drept ingrediente pentru produse finite, cum sunt biscuiții, gemurile, crema de ciocolată, înghețata, sărățelele, crackers-ii etc.

Finanțarea și accesul la consumatori, marile provocări ale micilor producători

G4Food: Din experiența dumneavoastră, ce îi lipsește astăzi unui mic producător român pentru a se dezvolta mai ușor: finanțarea, accesul la piață, promovarea sau altceva?

Dan Constantin: Finanțarea, în primul rând, deoarece know-how-ul este unul costisitor și accesul către consumatorul final. Accesul a început a fi facilitat mulțumită proiectului domnului primar al Sectorului 1, George Cristian Tuță, care a organizat, alături de echipa dumnealui, edițiile de Piață Volantă, cât și proiectul de modernizare a Pieței Dorobanți, pe care a redat-o producătorilor.

Urmează și alte piețe din sector, însă totul depinde de buget; acesta este termenul-cheie. Absolut nimic nu se poate construi peste noapte.

G4Food: Ce rol joacă târgurile, piețele locale și evenimentele dedicate producătorilor în dezvoltarea acestor afaceri? Sunt suficiente sau este nevoie de mai multe oportunități de întâlnire cu consumatorii?

Dan Constantin: Târgurile și piețele locale joacă un rol foarte important, deoarece ajută foarte mult producătorii din perspectiva cash-flow-ului; însă, desigur, este nevoie de mai multe oportunități, cum ar fi întâlniri cu publicul, pentru a se crea o comunitate bazată pe încredere și respect reciproc.