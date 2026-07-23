Tanczos Barna: „Fermierii au nevoie de sprijin acum” / Întârzierea formării noului guvern afectează sectorul agricol

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a declarat joi, la Băile Tușnad, că întârzierea formării noului guvern afectează sectorul agricol și a anunțat că a solicitat convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputaților pentru adoptarea unor proiecte legislative destinate sprijinirii fermierilor, transmite Agerpres.

„Sectorul agricol este afectat negativ de acest impas al formării unui guvern şi, din păcate, multe dintre iniţiativele Ministerului Agriculturii zac la Parlament, la Comisia de Buget, de exemplu, sau zac la Ministerul Finanţelor, sau sunt în fază de elaborare şi aşteptăm sesiunea extraordinară de la Camera Deputaţilor sau de la Senat pentru a le putea discuta. Nu poate funcţiona agricultura fără decizii imediate în favoarea fermierilor, în momentele critice. Deci nu putem aştepta trei luni de zile, nu putem aştepta jumătate de an, fermierii au nevoie de sprijin acum”, a declarat Tanczos Barna.

Tanczos Barna: În agricultură, sprijinul financiar poate ajunge prea târziu

Ministrul interimar a arătat că a cerut în repetate rânduri Ministerului Finanțelor, premierului și Parlamentului să înțeleagă necesitatea unor decizii rapide, subliniind că întârzierile pot face ca sprijinul financiar să ajungă prea târziu la beneficiari.

„Dacă e vorba de secetă şi avem banii europeni, trebuie să plătim banii acum. Dacă avem nevoie de sprijin imediat, pe baza noilor reguli europene pentru sectorul de lapte, trebuie să oferim sprijinul acum”, a spus ministrul interimar al Agriculturii.

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Acesta a menționat că sunt necesare intervenții rapide și în ceea ce privește combaterea pestei micilor rumegătoare și a pestei porcine africane, afirmând că schimbarea de paradigmă trebuie „să vină acum, nu peste trei luni de zile”.

A cerut convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputaților

În acest context, Tanczos Barna a anunțat că a transmis o solicitare oficială pentru convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputaților, astfel încât proiectele legislative aflate în așteptare să poată fi dezbătute și aprobate.

„Tocmai de aceea, am cerut acum o zi sau două zile, într-o adresă oficială, convocarea sesiunii extraordinare şi la Camera Deputaţilor, pentru a putea trece legile care zac acolo în Comisia de Buget-Finanţe şi pentru a le putea aproba într-o sesiune parlamentară, să nu aşteptăm până la sfârşitul lunii septembrie, şi să avem şi în Guvern o înţelegere şi o abordare pozitivă, la motorină, de exemplu, să nu mai aşteptăm încă trei luni de zile ca acea hotărâre de guvern să treacă de Ministerul Finanţelor. Deciziile, sprijinul, ajutorul să vină acum din partea tuturor instituţiilor şi să sprijinim fermierii”, a mai subliniat Tanczos Barna.

Ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale a participat joi la dezbaterea „Agricultura în umbra războaielor şi a provocărilor de mediu”, organizată în cadrul Universității de Vară de la Băile Tușnad.