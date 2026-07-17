Există multe afirmații despre „refacerea cartilajului” prin alimentație sau suplimente, însă dovezile științifice sunt mai mult decât nuanțate. “Cartilajul articular are o capacitate foarte redusă de regenerare, deoarece nu are vase de sânge proprii. Alimentația poate susține sănătatea articulațiilor, dar nu poate reconstrui un cartilaj distrus”, a explicat dr. Ștefan Mogoș, medic primar ortopedie-traumatologie, supraspecializat în chirurgia genunchiului, într-un interviu acordat G4Food.

G4Food: Care este, în general, cauza deteriorării cartilajului?

Dr. Ștefan Mogoș: Deteriorarea cartilajului poate surveni din două motive. Primul dintre ele este reprezentat de îmbătrânirea naturală a organismului. În a doua situație pot exista factori favorizanți care determină uzura cartilajului, cum ar fi obezitatea, anomaliile de ax de la nivelul membrului inferior sau existența unor traumatisme în antecedente, precum fracturile, leziunile de menisc operate și așa mai departe, care creează condiții favorizante pentru deteriorarea pe termen lung a cartilajului.

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Cartilajul regenerat nu are aceleași proprietăți ca și cel natural

G4Food: Cartilajul se poate regenera sau obiectivul este doar încetinirea degradării?

Dr. Ștefan Mogoș: Cartilajul se poate regenera, însă, ca urmare a procesului de regenerare, cartilajul care rezultă de obicei nu are aceleași proprietăți biomecanice ca și cartilajul natural al articulației. Există diverse procedee care pot ajuta la refacerea cartilajului, însă, din păcate, rata de reușită a acestor procedee este încă destul de redusă comparativ cu ceea ce ne-am dori noi, ca și chirurgi. În același timp, cartilajul rezultat nu este la fel de rezistent ca și cartilajul natural al organismului.

G4Food: Ce tratamente conservatoare recomandați?

Dr. Ștefan Mogoș: În general, atunci când apare o durere generată de o leziune la nivelul cartilajului, în cele mai multe cazuri prima linie de tratament este reprezentată de metodele conservatoare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie introduse anumite modificări ale stilului de viață. Aici poate intra scăderea în greutate la persoanele supraponderale sau obeze ori reducerea nivelului de activitate fizică, cu adaptarea la noua situație, astfel încât să permită reducerea durerii la nivelul articulațiilor. Nu în ultimul rând, există diverse metode de tratament, precum medicamentele antiinflamatoare și infiltrațiile intraarticulare cu acid hialuronic sau cu plasmă.

Infiltrațiile, terapia care reduce durerea

G4Food: Sunt utile infiltrațiile? Dacă da, cu ce?

Dr. Ștefan Mogoș: În cazul pacienților care au dureri la nivelul cartilajului, în multe situații de leziuni care nu sunt foarte avansate, infiltrațiile cu diverse substanțe, fie acid hialuronic, fie plasmă, sunt extrem de utile. Asta pentru că ele contribuie la reducerea forțelor de frecare la nivelul articulației, scad presiunile care se exercită asupra cartilajului și, în felul acesta, contribuie la reducerea durerii.

G4Food: În ce situații recomandați intervenția chirurgicală?

Dr. Ștefan Mogoș: Tratamentele pentru refacerea cartilajului, așa cum spuneam, sunt tratamente care, în ciuda cercetărilor efectuate de-a lungul ultimilor ani, au încă o rată de reușită destul de scăzută. Asta face ca, în general, intervenția chirurgicală să fie o opțiune secundară în cazul pacienților la care durerea nu poate fi controlată prin mijloace de tratament conservatoare. De asemenea, intervenția este necesară în cazul unor pacienți la care s-au produs evenimente acute, cum ar fi desprinderea unor mici fragmente de os și cartilaj, situație în care este necesară fixarea fragmentului respectiv, astfel încât să putem prezerva cartilajul natural al articulației.

Scăderea în greutate reduce degradarea cartilajului

G4Food: Ce se poate face pentru a încetini evoluția bolii?

Dr. Ștefan Mogoș: Încetinirea degradării cartilajului la nivelul unei articulații se face, în general, prin intermediul unor mijloace de tratament conservatoare, constând în special în schimbări ale stilului de viață. Scăderea în greutate este extrem de importantă pentru reducerea degradării cartilajului. De asemenea, reducerea nivelului de activitate fizică până la un nivel la care aceasta să nu mai genereze dureri articulare contribuie la încetinirea progresiei bolii.

Din păcate, nu putem spune că suplimentele alimentare au o bază științifică în ceea ce privește utilizarea lor pentru prevenirea sau limitarea evoluției unei leziuni de cartilaj. În general, ele conțin substanțe care intră în structura cartilajului articular, însă utilizarea lor, la momentul de față, nu este susținută de argumente științifice.

Nu există dovezi științifice că suplimentele sau unele alimente pot fi de ajutor

G4Food: Ar putea ajuta alimentația la încetinirea degradării cartilajului? Dacă da, ce alimente ar putea ajuta?

Dr. Ștefan Mogoș: În acest moment nu avem dovezi care să ne arate că un anumit tip de alimentație ar putea încetini degradarea cartilajului. Pe de altă parte, o alimentație echilibrată contribuie la prevenirea instalării obezității, iar obezitatea, așa cum știm, este unul dintre principalii factori de risc pentru evoluția leziunilor de cartilaj la nivelul articulațiilor.

G4Food: Colagenul și gelatina pot contribui la reducerea durerii și îmbunătățăirea funcției?

Dr. Ștefan Mogoș: Colagenul și gelatina intră în categoria suplimentelor alimentare despre care spuneam că nu au dovezi științifice care să ne arate că ar preveni sau limita progresia leziunilor de cartilaj.