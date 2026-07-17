Alimentația nu poate vindeca infertilitatea, dar poate influența fertilitatea, prin efectele asupra hormonilor, ovulației, calității spermei, inflamației și stării generale de sănătate. Totuși, așa cum explică dr. Carmen Ianiotescu, medic primar obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în reproducere umană asistată, în interviul acordat G4Food, în multe cazuri, o dietă echilibrată poate crește șansele de concepție, mai ales atunci când este combinată cu tratamentul recomandat de medic.

G4Food: Dacă există infertilitate, niciun aliment singur nu este, de obicei, singurul incriminat, dar ca medic specializat în infertilitate credeți că limitarea unor alimente și obiceiuri alimentare ar putea influența ovulația, calitatea spermatozoizilor, inflamația sau echilibrul hormonal?

Dr. Carmen Ianiotescu: Da, deși niciun aliment izolat nu cauzează infertilitate, comportamentul alimentar general este foarte important. Studiile arată că o dietă de tip mediteraneean – bogată în legume, fructe, cereale integrale, pește și grăsimi sănătoase – se asociază cu o ovulație mai regulată, parametri spermatici mai buni și un mediu hormonal mai echilibrat. Adoptarea dietei mediteraneene, în cazul femeilor sub 35 ani, crește șansa de sarcină la 50% versus 29% și rata de naștere la 48% versus 27%. Alimentația influențează inflamația sistemică, rezistența la insulină și stresul oxidativ, trei mecanisme direct implicate în calitatea ovocitelor și a spermatozoizilor. Este important de subliniat însă că dieta este un factor adjuvant, nu un tratament al infertilității.

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Produsele de patiserie și margarinele pot favoriza lipsa ovulației?

G4Food: Produsele de patiserie, margarinele hidrogenate, fast food, snacks-urile procesate pot contribui la instalarea tulburărilor de ovulație?

Dr. Carmen Ianiotescu: Da, toate acestea pot contribui în sens negativ în ceea ce privește fertilitatea. Grăsimile trans (prezente în produsele de patiserie industrială și margarinele hidrogenate) au fost asociate în studii cu risc crescut de anovulație. Alimentele ultraprocesate promovează inflamația și rezistența la insulină, care perturbă axa hipotalamo-hipofizară ce coordonează ovulația. Recomandarea practică este înlocuirea lor cu grăsimi nesaturate (ulei de măsline, avocado, nuci, pește gras).

Excesul de zahăr poate bloca ovulația

G4Food:Consumul excesiv de zahăr poate favoriza rezistența la insulină, mai ales la femeile cu sindromul ovarelor polichistice (SOPC)?

Dr. Carmen Ianiotescu: Consumul excesiv de zahăr și de carbohidrați rafinați agravează hiperinsulinemia, iar insulina în exces stimulează producția ovariană de androgeni, ceea ce blochează maturarea foliculară și ovulația. Femeile cu SOPC au majoritatea un grad de rezistență la insulină, deci sunt foarte vulnerabile. De aceea, alimentele cu indice glicemic scăzut sunt una dintre primele recomandări în ghidurile internaționale de management al SOPC.

G4Food: Alcoolul și cafeaua, în exces, pot reduce fertilitatea?

Dr. Carmen Ianiotescu: Alcoolul consumat regulat și în cantități mari reduce fertilitatea la ambii parteneri- afectează ovulația, implantarea și calitatea spermei – iar pentru femeile care încearcă să conceapă recomandarea este reducerea la minimum sau renunțarea, mai ales că alcoolul este nociv și în primele săptămâni de sarcină, înainte că aceasta să fie confirmată. Cafeaua în consum moderat (una – două cești pe zi, sub 200 mg cofeină) nu pare să afecteze fertilitatea; problema apare la consumul mare, peste 300-500 mg zilnic, asociat în unele studii cu timp mai lung până la concepție și risc crescut de avort spontan.

Excesul ponderal poate afecta fertilitatea

G4Food: În caz de SOPC (sindromul ovarelor polichistice), reducerea zahărului, a carbohidraților rafinați și controlul greutății pot contribui la combaterea infertilității?

Dr. Carmen Ianiotescu: Da, iar aici dovezile sunt cele mai solide. La femeile cu SOPC și exces ponderal, o scădere de doar 5-10% din greutatea corporală poate restabili ovulația spontană la o parte semnificativă dintre paciente și îmbunătățește răspunsul la tratamentele de inducere a ovulației și la FIV. Modificarea stilului de viață – dietă cu indice glicemic redus, activitate fizică regulată, somn adecvat – este considerată prima linie de tratament în SOPC, înaintea sau în paralel cu tratamentul medicamentos.

G4Food: În caz de endometrioză, identifcată drept cauză principal a infertilității, ce alimente antiinflamatoare recomandați?

Dr. Carmen Ianiotescu: Dieta antiinflamatoare ce conține: pește gras (somon, sardine, macrou – sursă de omega-3), fructe și legume colorate bogate în antioxidanți, nuci și semințe, ulei de măsline extravirgin, plus fibre din cereale integrale și leguminoase, poate ajuta în anumite situații. Omega-3 pare să moduleze răspunsul inflamator implicat în durerea și progresia endometriozei. Merită menționat onest că dovezile sunt încă la început – dieta poate ameliora simptomele și mediul inflamator, dar nu tratează leziunile de endometrioză și nu înlocuiește tratamentul chirurgical sau FIV atunci când acestea sunt indicate. Este util de limitat: carnea roșie procesată, grăsimile trans și alcoolul.

Șansele de concepție sunt îmbunătățite prin menținerea unei greutăți normale

G4Food: Dietele de slăbit pot ajuta la combaterea infertilității, prin reducerea deficitului ponderal? Slăbitul poate ajuta la îmbunătățirea ovulației și, implicit, la sporirea șanselor de concepție?

Dr. Carmen Ianiotescu: Da, slăbitul poate face diferența, însă cu o nuanță importantă: greutatea contează în ambele direcții. Excesul ponderal perturbă ovulația prin mecanisme hormonale (insulină, leptină, estrogeni produși de țesutul adipos), iar scăderea moderată în greutate îmbunătățește ovulația și șansele de concepție, atât natural, cât și prin FIV. Însă și deficitul ponderal – greutatea prea mică, dietele foarte restrictive sau exercițiul fizic excesiv – poate opri ovulația (amenoree hipotalamică). Foarte important este atingerea unei greutăți normale printr-o dietă echilibrată și sustenabilă, ideal cu îndrumarea unui nutriționist, evitând dietele restrictive care pot fi contraproductive tocmai în perioada de concepție.