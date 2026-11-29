Avitar, introdus în portofoliul Lebosol în 2026, este cel mai nou îngrășământ organic bio, care combină aminoacizi, elemente nutritive, acizi fulvici și humici și extracte din alge marine.

Conceput special pentru a ajuta plantele să depășească perioadele de stres, produsul este recomandat în special culturii de rapiță, atât pentru pregătirea înainte de iarnă, cât și pentru reluarea vegetației.

Produsul a fost introdus în portofoliul companiei în 2026, după ce a oferit rezultate apreciate de fermierii din Germania, iar în ultimii doi ani a fost introdus și pe piața din Bulgaria.

„Avitar este un produs bio, care combină mai multe elemente ce aduc beneficii imediate plantei. Mă refer aici la aminoacizi, o componentă de nutriție, acizi fulvici și humici, precum și extracte din alge marine. Produsul este creat special pentru a ajuta plantele să treacă peste perioadele de stres”, explică Ion Silviu, reprezentant Lebosol, pentru G4Food.

Cum pot fi susținute plantele, în perioade de stres

Una dintre principalele recomandări pentru Avitar vizează cultura de rapiță, în special în două momente importante ale ciclului de vegetație: toamna, pentru pregătirea culturii înainte de iarnă, și primăvara, imediat după reluarea vegetației.

Acțiunea combinată a componentelor produsului urmărește stimularea dezvoltării sistemului radicular și susținerea creșterii părții vegetative. O rădăcină mai bine dezvoltată permite plantei să valorifice mai eficient elementele nutritive disponibile în sol, inclusiv fertilizanții aplicați anterior.

„Sistemul radicular se dezvoltă mult mai bine și valorifică partea de nutriție care a fost aplicată culturii respective. În același timp, produsul acționează și pe partea foliară, în mod deosebit asupra creșterii. Practic, scoate planta din stres, iar aceasta devine activă și valorifică mult mai bine nutriția aplicată în sol”, precizează reprezentantul Lebosol.

Avitar ajută plantele să formeze o rădăcină mai puternică

Peodusul este recomandat în special în situația în care numeroase culturi de rapiță au întâmpinat probleme la răsărire. O parte dintre sole au fost reînsămânțate, iar plantele au rămas, în multe cazuri, insuficient dezvoltate înainte de intrarea în iarnă.

În aceste condiții, susținerea dezvoltării rădăcinii și a părții vegetative devine importantă pentru pregătirea culturii în vederea traversării sezonului rece.

„Chiar dacă momentul de aplicare este puțin tardiv, pentru că rapița a avut probleme deosebite la răsărire, multe culturi au fost reînsămânțate și plantele au rămas mici, Avitar le-ar putea ajuta să se dezvolte mai repede, să formeze o rădăcină mai bună și, implicit, să treacă mai ușor peste perioada de iarnă”, susține Ion Silviu.

Avitar poate fi aplicat în amestec cu fungicide și insecticide

În ceea ce privește utilizarea, dozele recomandate pentru Avitar sunt, în general, cuprinse între 2 și 4-5 litri la hectar, în funcție de cultură și de condițiile de aplicare. În culturile horticole, unde volumul de apă utilizat este mai mare, se pot adapta și dozele.

Un alt avantaj practic este posibilitatea de a integra produsul în schemele tehnologice existente. Avitar poate fi aplicat în amestec cu fungicide și insecticide, iar pentru cultura de rapiță recomandarea companiei este asocierea cu borul.

„Se poate amesteca atât cu fungicide, cât și cu insecticide. Pentru cultura de rapiță recomandăm chiar aplicarea împreună cu borul”, explică reprezentantul Lebosol.

Borul este un element important în tehnologia de fertilizare a rapiței, fiind recomandate cel puțin două aplicări: una toamna și alta în perioada premergătoare înfloritului. Avitar poate fi integrat în aplicarea din toamnă, împreună cu borul.

„Este un produs care, în mod sigur, își merită banii”

Întrebat dacă produsul este accesibil fermierilor, Ion Silviu afirmă:

„Nu aș spune că este un produs scump. Este un produs care, în mod sigur, își merită banii. Cheltuiala cea mai mare nu este pe acest produs, ci pe fertilizarea de bază, pe fertilizarea aplicată. Dacă noi ajutăm planta să pună în valoare banii pe care deja i-am cheltuit, practic produsul în sine își justifică costul.”

Reprezentantul Lebosol subliniază că Avitar nu trebuie privit ca o soluție miraculoasă, ci ca un instrument de susținere a culturii, care completează tehnologia de fertilizare și contribuie la valorificarea mai eficientă a investițiilor fermierului.

Datorită caracterului său bio, Avitar poate fi utilizat atât în culturile certificate pentru agricultura ecologică, cât și în culturile convenționale. Produsul are, de asemenea, aplicabilitate în sectorul legumicol și horticol, unde poate susține dezvoltarea plantelor și depășirea perioadelor de stres.