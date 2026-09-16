Peste 100.000 de euro adunați la evenimentul record „Masa care unește” pentru primul Spital de Psihiatrie Pediatrică. Campania de strângere de fonduri rămâne deschisă prin platforma oficială a proiectului

16 sept. 2026, Articole / Reportaje
Peste 100.000 de euro adunați la evenimentul record „Masa care unește" pentru primul Spital de Psihiatrie Pediatrică. Campania de strângere de fonduri rămâne deschisă prin platforma oficială a proiectului
FOTO: masacareuneste.ro
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Cuprins
  1. Cifrele unui record mondial cu impact social
  2. Sustenabilitate, incluziune și ecou internațional
  3. Pentru viitor organizatorii au gândit proiecte dedicate diasporei

Evenimentul caritabil desfășurat pe 12 septembrie la București nu doar că a stabilit un nou record mondial, ci a generat contribuții financiare și materiale de peste 100.000 de euro. Banii și resursele strânse vor sprijini construirea primului Spital de Psihiatrie Pediatrică din România, dezvoltat de Fundația Metropolis, anunță Agerpres.

Cifrele unui record mondial cu impact social

Organizată de organizația privată Bloom The World, inițiativa a adunat comunitatea în jurul unei cauze majore, depășind performanțele edițiilor anterioare: masa a atins o lungime record de 5.055 de metri, fiind construită integral din materiale reciclabile, iar peste 20.000 de oameni s-au așezat la masă, dintre care 1.000 de persoane vulnerabile din centrele sociale au participat gratuit.

Fondurile adunate vor ajuta la ridicarea spitalului ce va sprijini anual peste 5.700 de copii cu afecțiuni psihice severe. Iar pe termen lung, sute de participanți s-au înscris pentru donații lunare recurente.

Suma totală include donații de la persoane fizice (SMS, cod QR, transfer bancar), contribuții ale companiilor private și materiale de construcție oferite de parteneri.

Sustenabilitate, incluziune și ecou internațional

Evenimentul s-a remarcat printr-o organizare orientată spre protejarea resurselor și egalitate de șanse:

  • Zero risipă alimentară: Surplusul de hrană a fost colectat de Banca de Alimente Sector 6 și redistribuit persoanelor dezavantajate.
  • Reciclare integrată: Europaleții utilizați vor fi returnați, iar plăcile de PAL folosite la blatul mesei vor fi redirecționate către șantierul spitalului de psihiatrie.
  • Accesibilitate: Spațiul a inclus facilități dedicate persoanelor cu dizabilități și interpretare în limbaj mimico-gestual.
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Performanța a depășit granițele țării, fiind preluată de mari publicații internaționale precum The Washington Post, The Guardian, The Independent, New York Post sau agenția Associated Press.

Pentru viitor organizatorii au gândit proiecte dedicate diasporei

Fondată în 2019 de Alexa Vîlcan, organizația Bloom The World își propune să extindă conceptul „Masa care unește” către comunitățile de români din străinătate. Viitoarele ediții vor fi dedicate reîntregirii simbolice a familiilor afectate de migrație, oferind un spațiu de reîntâlnire între cei plecați și cei rămași acasă.

Campania de strângere de fonduri rămâne deschisă prin platforma oficială a proiectului și modalitățile de donație ale Fundației Metropolis.

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