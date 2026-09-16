Deși creșterea din acest an este mai mică decât rata inflației din Germania, prețul berii la cel mai mare festival din lume a crescut de patru ori mai rapid decât indicele general al prețurilor de consum din ultimele patru decenii, anunță Agerpres.

Cât costă o halbă de bere la Oktoberfest 2026

Festivalul din München se pregătește să primească milioane de vizitatori, iar costul unei halbe de un litru îi preocupă atât pe localnici, cît și pe turiști.

Prețul mediu în 2026 era 15,61 euro pe litru. Creșterea față de anul trecut, +2,4%, o majorare care se menține sub nivelul inflației naționale din Germania din acest an (estimată la 3%).

Fenomenul „Beerflation”. Evoluția din 1985 până în prezent

Conform unei analize realizate de Andreas Rees, economist-șef la UniCredit Germania, scumpirea pe termen lung este una importantă.

În anul 1985, o halbă de un litru costa echivalentul a doar 3,20 euro.

Scumpirea berii la festival a atins un ritm de 400% în ultimele patru decenii, în timp ce prețurile generale de consum din Germania au crescut în aceeași perioadă cu doar 120%.

Astăzi, participanții plătesc de cinci ori mai mult pentru o halbă decât plăteau în 1985. Deși economistul sugerează că această creștere accelerată (beerflation) s-ar putea stabiliza, cererea uriașă menține prețurile la niveluri istorice.