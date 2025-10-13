Seria video „Chiar încep de luni”, lansată de G4Food, continuă cu un nou episod dedicat unuia dintre cele mai populare și eficiente exerciții: genuflexiunea.

Deși pare simplă, genuflexiunea executată greșit poate duce la dureri sau accidentări, iar rezultatele întârzie să apară. Sica Burcin, instructor certificat de fitness, explică pas cu pas cum să realizezi corect mișcarea, de la poziția picioarelor și alinierea spatelui până la respirație și amplitudinea mișcării.

Exercițiul poate fi făcut oriunde — acasă, în parc sau la sală — și ajută la întărirea mușchilor picioarelor, fesierilor și trunchiului. În plus, este o bază excelentă pentru orice tip de antrenament.