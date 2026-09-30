Uniunea Europeană este dispusă să ofere Thailandei un acces mai larg pe piața comunitară pentru conservele de ton, dar numai dacă peștele este capturat de flota europeană. Condiția este fără precedent într-un acord de liber schimb al UE, a declarat comisarul european pentru pescuit, Costas Kadis, pentru Rapporteur.

UE și Thailanda au intrat în etapa finală a negocierilor pentru acordul de liber schimb, discuțiile desfășurate în această săptămână la Phuket având în centrul atenției ofertele privind accesul pe piață. Thailanda este cel mai mare exportator mondial de conserve de ton, în timp ce tonul este cel mai consumat pește în Uniunea Europeană. Tocmai de aceea, pescarii și procesatorii europeni au cerut Bruxellesului să excludă tonul din concesiile comerciale acordate Bangkokului.

O condiție „diferită de orice alt acord de liber schimb”

Propunerea Comisiei Europene prevede o cotă tarifară pentru conservele de ton thailandeze, dar numai dacă materia primă provine de la navele europene. „Deoarece Thailanda nu are o flotă care să pescuiască ton, cota tarifară propusă pentru conservele de ton s-ar aplica numai conservelor produse cu pește capturat de flota UE, deschizând noi oportunități pentru sectorul european al pescuitului”, a declarat Costas Kadis.

Potrivit Rapporteur, Thailanda ar fi deschisă unui astfel de acord. Comisarul european a subliniat că introducerea acestei condiții este „diferită de orice alt acord de liber schimb” încheiat până acum de Uniunea Europeană. Conservele fabricate în Thailanda din ton capturat de alte flote ar continua să fie taxate cu actualul tarif vamal de 24%.

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Kadis a mai precizat că toate cotele tarifare oferite Thailandei pentru produse considerate sensibile, inclusiv tonul și carnea de pasăre, nu vor depăși volumele istorice ale schimburilor comerciale.

UE importă în prezent aproximativ 40.000 de tone de produse pescărești thailandeze anual, cea mai mare parte fiind reprezentată de ton.

Importurile de ton cresc, iar prețurile scad

Industria europeană urmărește cu îngrijorare evoluția importurilor. Europêche, organizația care reprezintă pescarii europeni, arată că importurile de fileuri și bucăți de ton congelat au crescut puternic între iulie 2025 și iunie 2026. Importurile de fileuri congelate au avansat cu 22%, iar cele de loins, bucățile mari de ton folosite în procesare, cu 37%. În aceeași perioadă, prețurile acestor produse au scăzut cu aproximativ 6-7%.

Temerile industriei s-au amplificat în septembrie, după publicarea evaluării de impact privind sustenabilitatea acordului comercial UE-Thailanda, document comandat de Direcția Generală pentru Comerț a Comisiei Europene.

Evaluarea arată că un acord de liber schimb ar putea majora exporturile thailandeze de ton către Uniunea Europeană cu 39% într-un scenariu prudent. Într-o variantă mai ambițioasă a liberalizării comerciale, creșterea ar putea ajunge la 94%.

Flota europeană ar putea furniza materia primă pentru fabricile thailandeze

Evaluarea de impact avansează însă și o posibilă soluție pentru industria europeană. Potrivit documentului, flota UE ar putea furniza cantitățile suplimentare de ton brut necesare fabricilor thailandeze, exact mecanismul descris acum de comisarul Costas Kadis. În acest fel, eventualele creșteri ale exporturilor thailandeze ar genera și o cerere suplimentară pentru capturile navelor europene.

Efectele nu ar fi însă distribuite uniform în industria europeană. Procesatorii de ton din regiuni precum Galicia, în Spania, precum și cei din Azore și Madeira, în Portugalia, ar putea fi afectați de creșterea importurilor de produse procesate din Asia.

Indonezia și Filipine ridică alte temeri pentru pescarii europeni

Thailanda nu este singurul dosar comercial urmărit de industria europeană a pescuitului. Comisia Europeană a anunțat recent că negocierile comerciale cu Filipine sunt aproape finalizate. În același timp, acordul deja negociat cu Indonezia ar urma să fie semnat de cele două părți până la sfârșitul acestui an.

Acordul cu Indonezia prevede eliminarea taxelor vamale pentru fileurile proaspete și congelate de ton imediat după intrarea sa în vigoare, fără o limită cantitativă. Pentru produsele procesate, acordul stabilește cote de 5.000 de tone pentru bucățile de ton și de 800 de tone pentru conserve. Pescarii europeni se tem însă că Filipine ar putea deveni o nouă poartă de acces pentru tonul capturat de flota indoneziană. Indonezia dispune de cea mai mare flotă de pescuit de ton din Oceanul Indian, iar peștele ar putea fi procesat în Filipine înainte de a fi exportat pe piața comunitară. „Acest lucru ar crea efectiv o nouă rută, potențial nelimitată, pentru tonul indonezian către piața europeană”, avertizează Europêche.

Pentru Bruxelles, negocierea cu Thailanda devine astfel și un test privind modul în care acordurile comerciale pot fi folosite pentru a proteja flota europeană. Formula discutată încearcă să ofere Bangkokului acces suplimentar pe piață, fără ca beneficiile liberalizării să revină exclusiv procesatorilor asiatici.