ABC în bucătărie | Câtă sare se pune la murături: Proporția simplă care te ajută să obții saramura potrivită

27 sept. 2026, ABC în bucătărie
ABC în bucătărie | Câtă sare se pune la murături: Proporția simplă care te ajută să obții saramura potrivită
Sursa foto: Picryl
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Cantitatea de sare folosită la murături este esențială pentru fermentarea corectă a legumelor și pentru păstrarea lor pe timpul iernii. O proporție simplă ajută la obținerea unei saramuri potrivite, fără ca murăturile să fie prea sărate sau să se altereze.

Când începe sezonul murăturilor, una dintre cele mai importante întrebări este câtă sare trebuie pusă în saramură. Cantitatea nu se măsoară la întâmplare, pentru că sarea are un rol important în procesul de fermentație și contribuie la inhibarea microorganismelor nedorite.

Câtă sare se pune la un litru de apă

Pentru murăturile în saramură, o proporție folosită frecvent este de 20-30 de grame de sare la un litru de apă, în funcție de tipul de legume și de rețetă.

Pentru o saramură de aproximativ 3%, se folosesc 30 de grame de sare la un litru de apă. Practic, pentru 5 litri de apă sunt necesare 150 de grame de sare, iar pentru 10 litri de apă, 300 de grame.

Este recomandată sarea neiodată, fără aditivi, destinată murăturilor. Sarea iodată sau cea cu agenți antiaglomeranți poate influența aspectul și textura legumelor, motiv pentru care gospodinele aleg, de regulă, sare simplă pentru conservare.

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Sursa foto: Pexels/Cihan Yüce

De ce este importantă cantitatea de sare

Saramura trebuie să creeze condițiile potrivite pentru fermentația lactică. Dacă se folosește prea puțină sare, fermentația poate fi dezechilibrată, iar legumele pot deveni moi sau se pot altera.

Pe de altă parte, o concentrație prea mare de sare poate încetini fermentația și poate face murăturile excesiv de sărate.

Cantitatea de apă trebuie, de asemenea, calculată corect. Dacă legumele ocupă cea mai mare parte din borcan sau butoi, este important să fie estimat volumul real de saramură necesar, nu capacitatea totală a recipientului.

Cum se pregătește saramura pentru murături

Sarea se dizolvă în apă, iar saramura se toarnă peste legumele așezate în recipient. Legumele trebuie să rămână acoperite de lichid pe perioada fermentației.

Pentru murături precum castraveți, gogonele, conopidă sau varză, rețeta poate varia în funcție de metoda de conservare. De aceea, proporția de sare trebuie adaptată tipului de murături și cantității de apă folosite.

O regulă simplă de ținut minte este 30 de grame de sare la un litru de apă pentru o saramură de aproximativ 3%. Cântărirea sării este mai precisă decât măsurarea cu lingura, deoarece volumul diferă în funcție de tipul și granulația sării.

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