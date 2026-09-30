Kim Jong Un, probleme cu greutatea / Serviciile sud-coreene îl consideră „extrem de obez” și avertizează asupra riscului cardiovascular

30 sept. 2026, Articole / Reportaje
Kim Jong Un, probleme cu greutatea / Serviciile sud-coreene îl consideră „extrem de obez” și avertizează asupra riscului cardiovascular
Sursa foto: KCNA / AFP / Profimedia
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Cuprins
  1. Risc cardiovascular ridicat, dar fără semne evidente de boală
  2. Kim Jong Un este fumător, iar antecedentele familiale atrag atenția
  3. Caviar, homar și foie gras, printre preferințele relatate de bucătari

Serviciile de informații din Coreea de Sud estimează că liderul nord-coreean Kim Jong Un cântărește peste 140 de kilograme și se află într-o categorie cu risc ridicat pentru boli cardiovasculare. În pofida greutății sale, evaluarea prezentată parlamentarilor de la Seul nu indică, deocamdată, probleme evidente de sănătate sau dificultăți de mobilitate. Informațiile nu pot fi însă verificate independent, având în vedere secretomania regimului de la Phenian, arată G4Media.

Deputatul sud-coreean Youn Kun-young a prezentat concluziile după o informare a Serviciului Național de Informații al Coreei de Sud (NIS). Potrivit acestuia, starea fizică a liderului nord-coreean este clasificată drept „obezitate extremă„, greutatea sa fiind estimată la peste 140 de kilograme.

Risc cardiovascular ridicat, dar fără semne evidente de boală

Greutatea îl plasează pe Kim Jong Un într-o categorie cu risc crescut pentru bolile cardiovasculare, potrivit evaluării serviciilor sud-coreene. Cu toate acestea, NIS susține că nu există în prezent indicii clare privind deteriorarea stării sale de sănătate. Liderul nord-coreean ar fi capabil să desfășoare activități fizice fără dificultăți evidente. Serviciile sud-coreene au remarcat inclusiv că acesta a urcat în fugă scările în timpul unei inspecții la bordul unui distrugător.

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Kim Jong Un beneficiază și de supravegherea permanentă a unei echipe medicale personale. „Se apreciază că nu există semne ale unor probleme de sănătate, având în vedere monitorizarea atentă realizată de echipa sa medicală”, a declarat Youn Kun-young, citând serviciile de informații. Serviciile sud-coreene estimează, de asemenea, că liderul de la Phenian și-a intensificat aparițiile publice. În 2026, acesta ar fi participat la 121 de activități publice, cu aproximativ 30% mai multe decât în perioada similară a anului trecut.

Kim Jong Un este fumător, iar antecedentele familiale atrag atenția

Starea de sănătate a liderului nord-coreean este urmărită îndeaproape în afara țării, inclusiv din cauza implicațiilor pe care o eventuală dispariție bruscă a acestuia le-ar putea avea asupra succesiunii politice și asupra stabilității unei țări care deține arme nucleare. Kim Jong Un este cunoscut drept fumător și are de mult timp probleme cu greutatea. Există și antecedente familiale importante. Tatăl său, Kim Jong Il, și bunicul său, Kim Il Sung, au fost, de asemenea, fumători și obezi. Ambii au murit în urma unui atac de cord, potrivit AFP.

Speculațiile privind sănătatea lui Kim Jong Un au devenit deosebit de intense în 2020. Atunci, liderul nord-coreean a lipsit aproximativ 20 de zile din spațiul public și nu a participat la comemorarea zilei de naștere a bunicului său, ceea ce a alimentat zvonuri privind o posibilă intervenție chirurgicală sau o boală gravă.

Caviar, homar și foie gras, printre preferințele relatate de bucătari

De-a lungul timpului au apărut și informații despre preferințele culinare ale liderului nord-coreean. Paul Smart, bucătar-șef al Hotelului Metropole din Hanoi, a lucrat cu bucătarii personali ai lui Kim Jong Un în timpul summitului dintre Coreea de Nord și Statele Unite din 2019. El declara atunci că liderul nord-coreean aprecia produse scumpe și preparate considerate de lux, printre care caviarul, homarul și foie gras. Informațiile proveneau de la personalul responsabil de pregătirea meselor sale. Preferințele contrastează puternic cu situația alimentară a unei părți a populației nord-coreene. Coreea de Nord se confruntă de mult timp cu probleme economice și penurii alimentare cronice, iar raportorul special al ONU pentru drepturile omului în această țară a descris lipsa alimentelor drept una dintre principalele preocupări umanitare.

Evaluarea NIS indică, așadar, o situație aparent paradoxală: deși greutatea de peste 140 de kilograme îl plasează pe Kim Jong Un într-o categorie cu risc cardiovascular ridicat, serviciile sud-coreene nu observă în acest moment semne clare că starea sa de sănătate i-ar limita activitatea.

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