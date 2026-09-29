VIDEO FOTO | Cum să prepari carnea pentru hamburgeri? Își ia cîteva minute, ai nevoie de câteva trucuri simple, dar știi exact ce ai pus în preparat

29 sept. 2026, Nutriție
Foto: G4Food
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Cuprins
  1. Ingrediente pentru hamburgeri
  2. Preparare pas cu pas

A prepara hamburgeri acasă nu este nimic complicat. Trebuie să alegi bine carnea, să o toci bine și să îi pui condimentele potrivite. Mai e un mic secret pe care trebuie să-l știi.

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Ingrediente pentru hamburgeri

  • Carne de vită 200 de g de carne proaspătă pentru un hamburger
  • Sare, piper după gust
  • 1 lingură de muștar
  • 1 lingură de ketchup.

Preparare pas cu pas

  • Carnea să fie grasă ca să nu iasă burgerul uscat, așa va avea aromî și textura potrivită. Se toacă o singură dată pentru ca burgerul să fie suculent și aerat.
  • Se pun toate contimentele și se amestecă până la omogenizare, dar cât mai rapid. Nu se frământă, nu vrem să se compacteze carnea.
  • Formăm cu mâinile câteva chiftele și le aplatizăm astfel încât să nu fie nici prea subțiri, nici prea groși și să rămână o bordură.
  • În mijloc apăsăm puțin ca să facem ca o gropiță.
  • Se pun pe grătarul încins și se lasă câteva minute pe fiecare parte. Întoarce-i doar o dată.

Succes la preparare!

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