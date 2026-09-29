A prepara hamburgeri acasă nu este nimic complicat. Trebuie să alegi bine carnea, să o toci bine și să îi pui condimentele potrivite. Mai e un mic secret pe care trebuie să-l știi.

Ingrediente pentru hamburgeri

Carne de vită 200 de g de carne proaspătă pentru un hamburger

Sare, piper după gust

1 lingură de muștar

1 lingură de ketchup.

Preparare pas cu pas

Carnea să fie grasă ca să nu iasă burgerul uscat, așa va avea aromî și textura potrivită. Se toacă o singură dată pentru ca burgerul să fie suculent și aerat.

Se pun toate contimentele și se amestecă până la omogenizare, dar cât mai rapid. Nu se frământă, nu vrem să se compacteze carnea.

Formăm cu mâinile câteva chiftele și le aplatizăm astfel încât să nu fie nici prea subțiri, nici prea groși și să rămână o bordură.

În mijloc apăsăm puțin ca să facem ca o gropiță.

Se pun pe grătarul încins și se lasă câteva minute pe fiecare parte. Întoarce-i doar o dată.

Succes la preparare!