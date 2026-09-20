Chiar dacă vara a trecut nu e niciun motiv să renunțăm la salate. Și nu doar că cele din acest sezon au multă savoare, dar găsim încă destule ingrediente proaspete în piață.

Salatele de toamnă reprezintă o opțiune sănătoasă și diversificată pentru a transforma masa într-o adevărată sărbătoare. Dintre toate preparatele din arsenalul culinar, salatele se adaptează cel mai bine sezonului. Utilizarea ingredientelor crude favorizează pstrarea specificului de anotimp. Așa că vom încorpora în salate castanele, dovleacul, cartofii dulci, ciupercile, chiar și fructele toameni.

Cum arată o salată reușită

Secretul unei salate reușite constă în combinarea unei baze vegetale cu un element cu textură cărnoasă (și când zic textură pot fi și curmale sau castane sau ciuperci), la care se adaugă ingrediente crocante și un dressing axat pe aciditate. Calitatea ingredientelor, o sare aromatizată, un ulei de măsline extarvirgin de calitate, condimente și muguri sunt tot condiții pentru o salată perfectă, adaptată gustului personal.

Pentru că dincole de rețete, salata este în primul rând ceea ce ne place nouă. Nu ezitați să o personalizați așa cum doriți.

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1. Salată caldă de castane și varză de Bruxelles

Ingrediente. Pentru baza salatei: 200 g castane coapte și curățate, 500 g varză de Bruxelles, 1/2 ceapă roșie, vlăstari de ceapă. Pentru vinagretă: 50 g unt, coaja rasă de la 1/2 lămâie (fără partea albă), 1 pumn de muguri de pin, 1 lingură oțet de Jerez și sare.

Mod de preparare. Curățați varza de Bruxelles de frunzele exterioare și fierbeți-o în supă ușoară de legume sau în apă cu sare. Când este gata, adăugați în apă castanele coapte timp de 1-2 minute pentru a se hidrata, apoi scurgeți și lăsați la temperat. Preparați o vinagretă caldă din unt topit, coajă de lămâie, sare și oțet. Amestecați ingredientele cu ceapa roșie tăiată fâșii și mugurii de pin rumeniți ușor în tigaie, apoi aromați cu vinagreta.

2. Salată de kaki sau pere și brânză cu mucegai albastru

Ingrediente. Pentru baza salatei: 2 fructe ferme, 150 g brânză cu mucegai albastru, rucola, vlăstari de spanac (sau sfeclă roșie) și un pumn de nuci. Pentru vinagretă: 10 linguri ulei de arahide, 3 linguri zeamă de lămâie, sare și piper.

Mod de preparare. Tăiați fructele în bucăți mari, de dimensiuni similare cu cele de brânză. Amestecați fructele și brânza cu frunzele verzi și nucile, apoi stropiți totul cu vinagretă.

3. Salată de spanac cu nuci și rodie

Ingrediente. Pentru baza salatei: Frunze de baby spanac, o rodie și un pumn de nuci. Pentru vinagretă: 10 linguri ulei de măsline extravirgin, 2 linguri oțet balsamic, 4 linguri fructe de pădure zdrobite (pot fi și congelate), puțin tarhon sau mărar tocat, sare și piper.

Mod de preparare. Pasați toate ingredientele pentru vinagretă la blender până la omogenizare. Amestecați într-un bol spanacul, semințele de rodie și nucile, apoi adăugați sosul preparat.

4. Salată de paste, anghinare și busuioc

Ingrediente. Pentru baza salatei: 300 g paste scurte, 50 g măsline negre fără sâmburi, 1 legătură busuioc proaspăt, inima de la 5 anghinare fierte, 10 roșii cherry, 1/2 ardei gras. Opțional: felii de salam de calitate. Pentru vinagretă: 10 linguri ulei, 2 linguri oțet balsamic, sare și piper negru proaspăt măcinat.

Mod de preparare. Fierbeți pastele în apă cu sare și clătiți-le scurt cu apă rece. Amestecați pastele cu măslinele, legumele tocate și inimile de anghinare tăiate sferturi. Adăugați vinagreta balsamică și decorați cu frunze proaspete de busuioc.

5. Salată de rucola, smochine și brânză de capră

Ingrediente. Pentru baza salatei: 500 g smochine, 100 g brânză de capră sfărâmicioasă, vlăstari de rucola și spanac. Pentru vinagretă: 10 linguri ulei, zeama de la un lime, mărar tocat (sau mentă), sare și piper.

Mod de preparare. Tăiați smochinele în sferturi. Sfărâmați brânza de capră cu mâna pentru un aspect rustic. Amestecați toate ingredientele cu frunzele verzi și dressingul de lime.

6. Salată de castraveți, morcov și rodie

Ingrediente. Pentru baza salatei: 1 castravete mare, 150 g quinoa fiartă, 2 morcovi, 1 limetă, 1 legătură pătrunjel, 1 rodie. Pentru vinagretă: 1 iaurt, coaja rasă și zeama de la 1 limetă, 5 linguri ulei de măsline extravirgin, sare și piper.

Mod de preparare. Tăiați castravetele în fâșii foarte subțiri folosind un curățător de legume sau o mandolină. Dați morcovii prin răzătoare și amestecați-i într-un bol cu quinoa, pătrunjelul și semințele de rodie. Pasați ingredientele pentru vinagretă și turnați sosul peste salată.

7. Salată de dovleac copt, rucola și brânză feta

Ingrediente. Pentru baza salatei: 1 dovleac mediu, 200 g brânză feta tăiată cuburi, 1 pumn generos de rucola, 1/2 rodie, 1/2 sfeclă roșie fiartă. Pentru vinagretă: 10 linguri ulei de măsline extravirgin, zeama de la 1 mandarină, 2 linguri oțet de Jerez, 1/2 linguriță apă de flori de portocal (opțional), sare și piper.

Mod de preparare. Coaceți dovleacul întreg în cuptor la 180°C timp de aproximativ 50 de minute, până când furculița pătrunde ușor coaja. Lăsați-l să se răcească, curățați-l și tăiați-l cuburi. Amestecați dovleacul cu rucola, feta, sfecla tăiată și rodia, apoi adăugați vinagreta citrică.

8. Salată de cartof dulce, sfeclă și broccoli

Ingrediente. Pentru baza salatei: 1 cartof dulce copt, 1 sfeclă roșie fiartă, 1/2 buchet broccoli fiert, 2 linguri unt. Pentru vinagretă: 10 linguri ulei de măsline extravirgin, 2 linguri oțet balsamic, 4 linguri fructe de pădure, 1 pumn pătrunjel tocat, sare și piper.

Mod de preparare. Tăiați cartoful dulce copt în cuburi și rumeniți-l scurt în tigaie cu unt. Sotați ușor buchețelele de broccoli și amestecați-le cu cartoful dulce și sfecla roșie tăiată cuburi. Stropiți cu vinagreta dulce-acrișoară din fructe de pădure.

9. Salată răcoritoare de portocale și grepfruit

Ingrediente. Pentru baza salatei: 2 portocale, 1 portocală roșie, 1 grepfruit, 1/2 rodie, frunze mici de mentă. Pentru vinagretă: 10 linguri ulei, zeama de la 1/2 limetă, frunze de mentă, 1 lingură apă de flori de portocal, sare și piper.

Mod de preparare. Curățați portocalele și grefruitul eliminând complet partea albă a cojii. Tăiați fructele în felii rotunde și așezați-le pe un platou. Presărați deasupra semințele de rodie și frunzele de mentă, apoi stropiți cu vinagreta parfumată.

10. Salată de broccoli, conopidă, bacon și parmezan

Ingrediente. Pentru baza salatei: 1/2 conopidă, 1/2 broccoli, 100 g bacon feliat subțire, parmezan ras. Pentru vinagretă: Grăsimea lăsată de bacon, 2 linguri oțet de Jerez, 1/2 cățel de usturoi, pătrunjel tocat, sare și piper.

Mod de preparare. Desfaceți conopida și broccoli în buchețele și fierbeți-le scurt în apă cu sare, lăsându-le crocante. Rumeniți baconul în tigaie până devine crocant. Preparați vinagreta folosind grăsimea din tigaie. Amestecați legumele cu baconul crocant, parmezanul ras și dressingul.