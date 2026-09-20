O cultură mai puțin obișnuită pentru legumicultura românească intră în etapa de recoltare la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău.

Este vorba de pepenele de iarnă, cunoscut și sub denumirea de dovlecel de ceară, produce fructe care pot ajunge la 20 de kilograme și prezintă un avantaj important pentru valorificarea producției, întrucât durata de păstrare poate ajunge la șase luni.

Cultura este testată în serele stațiunii, unde cercetătorii urmăresc atât caracteristicile fructelor, cât și posibilitățile de introducere a acestei specii în producția legumicolă și pe piața românească.

Fructele au forma asemănătoare unei lubenițe, iar la maturitate sunt acoperite de un strat consistent de ceară. Pulpa are un gust descris ca dulce-acrișor, cu note care amintesc de castravete și dovlecel, ceea ce permite utilizarea atât în preparate culinare, cât și consumul ca fruct.

„Are foarte multe semințe, se aseamănă mult cu un castravete sau cu un dovlecel”, explică Ion Gherase, cercetător la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură din Buzău, potrivit Digi24.ro

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Stratul de ceară, avantaj pentru depozitare

Din perspectivă agribusiness, unul dintre cele mai interesante elemente ale culturii este capacitatea de păstrare a fructelor după recoltare.

Pepenele de iarnă poate fi depozitat până la șase luni, iar cercetătorii atribuie această rezistență stratului consistent de ceară care acoperă fructul.

„Durata mare de păstrare a fructelor este dată de faptul că fructele sunt acoperite de un strat consistent de ceară. Constituie un avantaj atunci când vorbim de reducerea pierderilor și valorificarea producției”, explică Bianca Kivu, cercetător.

Pentru producători, o perioadă lungă de depozitare poate însemna mai multă flexibilitate în planificarea vânzărilor și reducerea presiunii de a valorifica întreaga recoltă imediat după recoltare. În cazul unei culturi care ar ajunge să fie produsă la scară comercială, această caracteristică ar putea reprezenta unul dintre principalele argumente economice.

Fructe de până la 20 de kilograme

Pepenele de iarnă se remarcă și prin dimensiunile fructelor. Unele exemplare pot ajunge la 20 de kilograme, ceea ce impune măsuri de susținere a plantelor în perioada de dezvoltare.

Cercetătorii intervin pentru a sprijini fructele și a evita ruperea plantelor sub greutatea acestora.

Din punct de vedere al utilizării, pepenele de iarnă are o versatilitate ridicată. Pulpa poate fi folosită la gătit, inclusiv în tocănițe sau preparate la cuptor, dar poate fi consumată și ca fruct.

„Gust de castravete cu amestec de dovlecel. Cred că merge și în tocănițe și copt la cuptor și mâncat ca fruct. Are un gust dulce-acrișor”, a explicat una dintre persoanele care au degustat fructul.

Semințe și răsaduri pentru producători

Stațiunea de la Buzău a început deja valorificarea pulpei de dovlecel, iar următorul pas este disponibilizarea materialului de înmulțire pentru cei interesați să testeze cultura.

„A început vânzarea pentru pulpa de dovlecel, iar din primăvară vom avea atât semințe, cât și răsaduri disponibile”, spune Ion Gherase.

Disponibilitatea semințelor și răsadurilor poate facilita extinderea testelor în ferme și evaluarea comportamentului culturii în condiții diferite de sol, tehnologie și microclimat.

Pepenele de iarnă este prezentat de cercetătorii de la Buzău drept o alternativă interesantă pentru diversificarea producției legumicole. Fructele de dimensiuni mari, utilizarea lor în bucătărie și, mai ales, capacitatea de păstrare de până la șase luni pot reprezenta avantaje importante pentru producători.

Fructele au și un conținut ridicat de apă, de aproximativ 96%, ceea ce le apropie din acest punct de vedere de castravete și le poate susține poziționarea pe segmentul produselor cu densitate calorică redusă.