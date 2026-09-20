Cu vaca în curte, dar fără lapte pe masă

GRASP Barcelona, o asociație ce reunește românii din Catalonia încă din anul 2018, a continuat și în 2026 tradiția de a mobiliza resurse în jurul unor cauze sociale cu impact profund. În fiecare an, asociația alege o cauză umanitară din România pentru Gala Caritabilă, cerând sprijinul românilor, firmelor și particularilor din Spania și România pentru a aduce ajutoare concrete celor mai nevoiași.

Via Transilvanica 2026

Proiectul din acest an a fost dedicat „Via Transilvanica, drumul nevăzut”, vizând sprijinirea comunităților vulnerabile de pe traseul celebrului drum care străbate România. Cumva cu conexiuni în spațiul spaniol, dacă facem o paralelă cu Camino de Santiago.

Din Barcelona direct pe teren, în Bucovina

Organizarea galei și strângerea de fonduri au reprezentat doar prima etapă. Pentru Radu Trăscău, jurnalist, specialist în comunicare și corespondent Antena 3 în Peninsula Iberică, transformarea donațiilor în sprijin direct a însemnat o acțiune logistică contra cronometru și o activitate care l-a scos din zona de confort.

Pentru a gestiona eficient resursele și a ajunge în toate locațiile pe care și le-a propus, echipa a închiriat în vară o dubă în Suceava. Alimentele neperisabile au fost luate din Suceava, iar produsele proaspete au fost cumpărate direct din hipermarket înainte de a ajunge la copii și familii.

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„Pe hârtie sună foarte ușor să pui acolo câte kilograme de orez, 20 de cutii de dulciuri. Dar când am ajuns să le luăm în camion, am simțit, pe brațele noastre, că sunt multe. A fost o muncă într-un fel contra timp, pentru că ne-am dorit să donăm și produse proaspete. A trebuit să mergem la Suceava să luăm alimentele neperisabile, iar până să ajungem la copii la Vatra Dornei ne-am oprit să cumpărăm carne, ouă și brânză,” povestește Radu Trăscău

Acțiunea, un adevărat efort comunitar

Angajați ai unor companii mari, mobilizați prin cunoștințe, au colectat alimente neperisabile (paste, orez, conserve) și le-au trimis prin curier direct la Vatra Dornei.

Dar a existat, dincolo de donații sau sprijin corporativ și o mână de ajutor de la oamenii locului. Personalul din hipermarketul din Suceava s-a implicat voluntar, ajutând echipa să numere și să verifice produsele și să așeze totul de pe rafturi în mașină.

Un om de afaceri din Barcelona a aflat de cauză și a acoperit integral costurile de transport ale alimentelor de la Suceava la Vatra Dornei.

Dulciuri pentru copiii din centrul de plasament

Beneficiarii acestei campanii au fost copii din centre de plasament, copii și tineri nevoiași și familii vulnerabile. La centrele de copii, cei din conducere au amintit și de dulciuri. Le-au menționat celor de la GRASP că întotdeauna cei mici se bucură de un desert la fiecare masă. Motiv pentru care donațiile au inclus și ingrediente esențiale pentru prepararea deserturilor (zahăr etc.).

Cu vaca în curte, dar fără lapte pe masă

Pe lângă momentele de bucurie petrecute cu oamenii de pe traseul Suceava – Vatra Dornei, echipa s-a lovit și de realități sociale dureroase: „Îmi rămâne în minte o fetiță căreia i-am adus lapte, deși avea o vacă în spatele casei. M-am uitat la echipă și am zis că trebuie să fie o greșeală, dar ne-am dat seama de o realitate mult mai dură: acea fetiță nu bea prea des lapte, pentru că era singura sursă de venit a familiei, primind doar 80 de bani pe litru. Fetița a deschis sticla și a băut cu poftă, pe nerăsuflate,” mărturisește Radu cu lacrimi în ochi. Lucruri mărunte care nouă ni se par o normalitate, pentru alții sunt o dorință.

Un drum care unește oameni

Via Transilvanica este un traseu de drumeție prin mijlocul unor peisaje sălbatice, dar și o înșiruire de comunități izolate dintre care unele nu au prea multe oportunități economice. GRASP Barcelona a gândit apropierea de drumul transilvan și ca pe paralelă cu Camino de Santiago, sperând că într-o zi românii vor face și ei, din acest traseu, o prioritate turistică. Și că viața oamenilor de pe acest drum se va îmbunătăți semnificativ. Dar totodată a vrut să spună și poveștile celor care trăiesc aici, pe lângă dorința sinceră de a-i ajuta.